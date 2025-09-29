Colombia

Este es el mecanismo poco conocido por los trabajadores que les puede salvar el empleo tras una emergencia médica

El recurso legal permite a los empleados mantener la estabilidad económica y evitar sanciones en situaciones excepcionales, siempre que presenten la documentación clínica adecuada

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
La incapacidad retroactiva ofrece a
La incapacidad retroactiva ofrece a los trabajadores un respaldo legal en situaciones de salud imprevistas, permitiendo que la protección laboral y la atención médica se mantengan en equilibrio cuando más se necesita - crédito Iván Valencia/AP

Un accidente inesperado, una crisis de salud repentina o una hospitalización de emergencia pueden dejar a cualquier trabajador en Colombia fuera de su puesto sin la posibilidad inmediata de obtener un certificado médico. En estos escenarios, la incapacidad retroactiva surge como un mecanismo legal que permite justificar ausencias laborales por motivos de salud ocurridos antes de la emisión del certificado, siempre que se cumplan requisitos estrictos y se respalde con documentación clínica.

Este derecho, poco conocido pero fundamental, puede marcar la diferencia entre una ausencia justificada y una sanción laboral. La incapacidad retroactiva es definida como un recurso que protege a los trabajadores formales en Colombia cuando una enfermedad o accidente les impide acudir de inmediato a un centro médico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A diferencia de la incapacidad tradicional, que se otorga en la fecha de la consulta o de forma prospectiva, la retroactiva reconoce que la gravedad de la situación puede imposibilitar la obtención oportuna del certificado. Dicho mecanismo resulta esencial en situaciones donde la prioridad es la vida y no el papeleo, como en casos de accidentes de tránsito graves, desmayos o emergencias médicas que requieren hospitalización inmediata.

Se estima que en Colombia
Se estima que en Colombia hay más de 22,9 millones de personas que trabajan - crédito Iván Valencia/AP

La diferencia principal entre la incapacidad retroactiva y la tradicional radica en el momento de la expedición y en la justificación de la ausencia. Mientras que la incapacidad tradicional se emite en el mismo día de la consulta médica, la retroactiva se otorga para cubrir días previos a la atención, siempre que existan razones clínicas verificables que expliquen la imposibilidad de acudir antes al médico.

El marco legal que regula la incapacidad retroactiva en Colombia se encuentra en la Resolución 2266 de 1998 y en el Código Sustantivo del Trabajo. La resolución, especialmente en su artículo 12, establece los criterios para la expedición de certificados de incapacidad en eventos ocurridos con retroactividad a la fecha de atención. El Código Sustantivo del Trabajo, por su parte, define las directrices generales para la gestión de incapacidades laborales, protegiendo tanto la salud como la estabilidad económica del trabajador.

Funcionamiento y casos de aplicación de la incapacidad retroactiva

En la práctica, la incapacidad retroactiva funciona como un salvavidas en situaciones excepcionales, como por ejemplo, en en casos de hospitalización de emergencia, donde el trabajador no puede obtener el certificado médico en el momento de la ausencia. En estos casos, el médico tratante puede emitir el certificado con retroactividad, siempre que la historia clínica respalde la gravedad de la situación. Dicha incapacidad también puede aplicarse en casos de trastornos de salud mental, intoxicaciones por alcohol o sustancias psicoactivas, y accidentes laborales con politraumatismos severos.

La importancia de la incapacidad
La importancia de la incapacidad retroactiva para los trabajadores radica en su capacidad para proteger la salud y la estabilidad económica en momentos críticos - crédito iStock

Los plazos y límites para la incapacidad retroactiva están claramente definidos. Para casos ambulatorios, como una gripe severa que impide levantarse de la cama, el plazo máximo es de tres días calendario, siempre con constancia en la historia clínica. En situaciones excepcionales, como hospitalizaciones prolongadas, trastornos de salud mental, intoxicaciones o politraumatismos, la incapacidad retroactiva puede extenderse hasta 30 días, pero solo si la emite un médico especialista y existe evidencia clínica suficiente.

Cómo solicitar la incapacidad

Para solicitar una incapacidad retroactiva, el trabajador debe:

  • Presentar el certificado médico correspondiente, expedido por un profesional autorizado.
  • Presentar la documentación clínica que respalde la imposibilidad de obtener el certificado en el momento de la ausencia.
  • La historia clínica debe ser clara y detallada, ya que este documento es el soporte legal que justifica la ausencia y activa el pago de las prestaciones económicas correspondientes.

El rol del médico tratante es central en este proceso. El profesional debe:

  • Dejar constancia de la razón por la cual el paciente no pudo obtener el certificado de manera oportuna, lo que ayuda a prevenir el uso fraudulento de este beneficio.
  • En los casos excepcionales donde la incapacidad retroactiva puede alcanzar hasta 30 días, la emisión del certificado corresponde de manera exclusiva a un médico especialista, que debe aportar evidencia clínica suficiente.
La diferencia principal entre la
La diferencia principal entre la incapacidad retroactiva y la tradicional radica en el momento de la expedición y en la justificación de la ausencia - crédito Freepik

Obligaciones del trabajadores y del empleador

Tanto el trabajador como el empleador tienen obligaciones específicas en el manejo de la incapacidad retroactiva. El trabajador debe presentar la documentación requerida en los plazos establecidos, mientras que el empleador y la entidad promotora de salud (EPS) tienen el derecho de verificar la autenticidad del certificado y la pertinencia de la justificación. El control busca garantizar que el mecanismo se utilice solo en situaciones legítimas y excepcionales.

La importancia de la incapacidad retroactiva para los trabajadores radica en su capacidad para proteger la salud y la estabilidad económica en momentos críticos. Conocer este derecho es fundamental, ya que puede evitar sanciones laborales injustas y asegurar la cobertura de prestaciones económicas durante la ausencia justificada.

No obstante, el uso de la incapacidad retroactiva no está exento de controversias. Ambas fuentes advierten sobre la necesidad de evitar fraudes y subrayan que este recurso está diseñado para la excepcionalidad, no para la conveniencia. Su correcta aplicación, apegada a la base legal y a los estrictos requisitos documentales, es esencial para salvaguardar los derechos del trabajador sin comprometer la seguridad jurídica del empleador.

Temas Relacionados

TrabajadoresIncapacidadEmpleoRetroactivoEmergencia MédicaSaludColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: estas son las 16 finalistas de la competencia

El público y el jurado fueron los encargados de elegir a las que competirán oficialmente por la corona que entregará Daniella Toloza, Miss Universe Colombia 2024

EN VIVO | ‘Miss Universe

Asesinan a disparos a un tendero venezolano cuando escapaba en una moto en La Guajira: un amigo que lo acompañaba también murió

Las autoridades indagan una versión en la que el comerciante del vecino país le pedía ayuda a su allegada para, aparentemente, ayudarlo a salir de la zona

Asesinan a disparos a un

María Fernanda Cabal instó a la justicia a actuar frente a los reportes falsos de la campaña al Senado al Pacto Histórico en 2022: “¿Qué espera para actuar?"

La precandidata presidencial señaló que los congresistas de izquierda actúan conforme a la ley solo cuando se trata de contrarrestar a los oponentes

María Fernanda Cabal instó a

Cayó alias Rey, principal colaborador de ‘Iván Mordisco’, señalado de homicidios y ataques armados en Cauca

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de un jefe de milicias del frente Dagoberto Ramos, acusado de crímenes graves y ataques recientes, tras una intervención que incluyó incautación de armas y material logístico

Cayó alias Rey, principal colaborador

Hacer inversiones en Colombia dejará de ser buen negocio por impuestos que quiere poner a pagar Gustavo Petro

Las advertencias de exministros y analistas subrayan el peligro de medidas que encarezcan el capital y afecten a emprendedores y trabajadores

Hacer inversiones en Colombia dejará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: las 28 aspirantes desfilaron en traje de gala

SinB encabeza el ranking K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Decenas de hinchas del América

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

‘Cucho’ Hernández y una nueva exhibición en el fútbol español: anotó y asistió con el Real Betis

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos