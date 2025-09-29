Colombia

David Luna aseguró que ya alcanzó las firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial en 2026

El precandidato anunció que su equipo verificó 720.000 apoyos, superando el mínimo exigido por la Registraduría Nacional; sin embargo, mencionó que continuará en el proceso de recolección de firmas en el país

Por Jhon Bernal

David Luna afirmó que cuenta con más de 700 mil firmas para inscribir su candidatura - crédito @acmineriacol/X

El proceso de recolección de firmas para respaldar candidaturas presidenciales en Colombia ha dado un giro relevante, luego de que David Luna, exsenador de Cambio Radical y hoy precandidato presidencial, anunciara que superó ampliamente el umbral exigido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En un video publicado en sus redes sociales, el político colombiano informó que su equipo ya ha verificado 720.000 firmas, una cifra que no solo rebasa la meta oficial de 640.000, sino que lo posiciona como el primer aspirante en cumplir este requisito para la inscripción formal de su candidatura.

“Nuestro movimiento Si Hay un Camino logró la meta de recolección de firmas, las firmas que me permitirán inscribirme a la presidencia de la República bajo un movimiento ciudadano. Hemos llegado a 720.000 firmas debidamente verificadas por nuestros auditores internos. Ya tenemos la capacidad de presentárselas a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, expresó Luna.

No obstante, el excongresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro mencionó que, pese a cumplir con ello, la recolección de firmas no se detendrá, al considerar que busca garantizar un margen de seguridad ante el proceso de validación que realiza la entidad nacional, minimizando así cualquier riesgo de impugnación o rechazo de rúbricas.

“Estaremos unas semanas más en las calles, porque queremos ir sobre seguro, presentando inclusive más de esta meta y de esa forma cumplir con coherencia, con decencia, con firmeza y, lo más importante, entendiendo que mi único jefe son ustedes, los ciudadanos”, afirmó.

Por último, Luna expresó su agradecimiento a quienes han respaldado su proyecto político.

“Cada firma es una voz de confianza y esperanza. Gracias a todos los colombianos que nos recibieron en sus ciudades y veredas, a los voluntarios que con disciplina y alegría salieron a las calles, y a quienes creen que sí hay un camino para Colombia. Este triunfo es colectivo”, concluyó.

