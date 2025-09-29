Colombia

Daniel Mendoza se burló de Daniel Quintero por mensaje ‘tibio’ renunciando a su visa en apoyo a Gustavo Petro: “Lo tienen apretadito”

El escritor sugirió que la embajada estadounidense mantiene la visa del exalcalde de Medellín como forma de control, insinuando posibles presiones políticas en medio del debate nacional sobre la decisión contra Petro

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El imputado exalcalde de Medellín
El imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero fue blanco de los duros señalamientos del abogado y cineasta Daniel Mendoza - crédito Alcaldía de Medellín - suministrada a Infobae Colombia/X

En medio de la controversia por la restricción de la visa de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, el escritor Daniel Mendoza compartió en su cuenta de X un mensaje cargado de críticas y burlas hacia el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por la forma en que este último manifestó su apoyo a Petro al “renunciar” a su propia visa norteamericana.

Según expresó Mendoza, la reacción de Quintero ante la noticia sobre la visa de Gustavo Petro resultó poco contundente en comparación con la de otros funcionarios.

Augusto Ocampo sí es un guerrero bravo, que yo lo conozco además, que es un abogado y que es un berraco como abogado litigante… en su coherencia renunció a la visa con los cojones que tiene Augusto”, relató Mendoza en su mensaje, dejando en claro su respaldo a la postura asumida por el secretario jurídico de la Presidencia.

En contraste, Mendoza ridiculizó el actuar de Quintero, asegurando que el exalcalde y actual precandidato presidencial optó por un gesto superficial al reaccionar con un tuit ‘tibio’.

El escritor y cineasta se
El escritor y cineasta se despachó en reparos contra Daniel Quintero - crédito red social X

Sale Daniel Quintero con un trinito lo más de chimbo en su enredadera… y pueden disponer de la mía así chiquitico, pero chiquitico lo dice, lo dice pasito y pueden disponer de la mía en un trino, pero no manda una carta como es la que pone, la que manda Augusto, la que sí se la manda al renunciar a la visa, una carta de verdad, pero con berraquera, como es Augusto”, sostuvo Mendoza en su publicación.

El escritor también se refirió al hecho de que la embajada estadounidense, según él, no habría respondido de manera proporcional ante el gesto de Quintero, permitiendo que mantuviera su visa.

Lo peor es la respuesta de los gringos... porque los gringos no se la quitan. Porque los gringos saben… lo tienen apretadito”, afirmó, sugiriendo que esta situación evidencia posibles presiones o control sobre el exalcalde.

Además, Mendoza advirtió sobre las consecuencias políticas que, en su opinión, acarrearía un eventual triunfo de Quintero. “Si votan por Daniel Quintero, les digo clarito que estamos poniendo a Abelardo de presidente, créanmelo”, sentenció al cierre de su video.

Este fue el mensaje de burla de Daniel Mendoza al precandidato presidencial Daniel Quintero

El cruce de declaraciones se da en un contexto de tensión tras la decisión del gobierno estadounidense de revocar la visa a Petro y en el marco del debate nacional sobre la respuesta de figuras políticas afines al presidente.

Federico Gutiérrez advirtió posible extradición de Quintero por presunta corrupción

La retirada de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro tras su participación en una manifestación en favor de Palestina en Nueva York provocó una ola de reacciones políticas, entre ellas la del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien expresó su respaldo al mandatario y anunció su disposición a renunciar a su propia visa en solidaridad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó públicamente al senador republicano Bernie Moreno al asegurar que posee información sobre movimientos internacionales de Quintero, incluyendo viajes a Panamá y a Estados Unidos, así como la existencia de posibles socios y testaferros, uno de los cuales, según sus declaraciones, reside en Miami.

Gutiérrez advirtió que, si se comprueba que Quintero y otros implicados ingresaron fondos ilícitos a Estados Unidos, podrían enfrentar procesos de extradición.

Gutiérrez aseguró que le enviará
Gutiérrez aseguró que le enviará una carta al senador republicano Bernie Moreno con "información importante" sobre Daniel Quintero Calle - crédito: @FicoGutierrez/X

“Si llegaron a ingresar un solo dólar a Estados Unidos, producto de su corrupción en Medellín, podrían ser pedidos en extradición”, afirmó el alcalde.

En la red social X, Quintero manifestó: “Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”.

Su mensaje generó respuestas de funcionarios estadounidenses, como el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien replicó de forma sarcástica: “¡A la orden!”, acompañado de una imagen del escudo del Departamento de Estado y el mensaje “Quitavisas”.

El senador Bernie Moreno también respondió en tono irónico a la declaración de Quintero: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”.

Gutiérrez, en su intercambio con Moreno y Landau, subrayó que la justicia reconoció a Medellín como víctima y que Quintero enfrenta cargos de corrupción.

“Medellín ha sido reconocida por la justicia como Víctima. Ya el jefe de la banda está imputado ante la Justicia por corrupción e irá a juicio. No descansaremos hasta que se haga justicia y resolver: ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA?”, concluyó el alcalde.

