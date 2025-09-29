Colombia

Abelardo de la Espriella le echó flores a Juan Carlos Pinzón luego de que anunciara su candidatura presidencial: “Es un gran conocedor de lo público”

El abogado aseguró que la incorporación de Pinzón como precandidato hace parte de las dinámicas propias de la política, por lo que recibió con alegría la noticia

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El abogado le dio la
El abogado le dio la bienvenida al exministro al ramillete de precandidatos presidenciales - crédito Colprensa

La contienda electoral presidencial de 2026 cada vez tiene más participantes pese a los intentos de los partidos y movimientos políticos por reducir el número de aspirantes al primer cargo de la nación. El 27 de septiembre de 2025, el exministro de Defensa del gobierno Santos hizo oficial su precandidatura bajo el eje de que se deben fijar la seguridad y la construcción de consensos como los temas principales en el debate.

Si bien Pinzón no especificó por cuál partido aspira a ser el inquilino de la Casa de Nariño, lo que sí confirmó es que busca consolidar una gran coalición democrática, preferiblemente de centroderecha, pero abierta a todos los sectores que defiendan la democracia y la libertad. Esta idea fue bien recibida por los sectores de oposición al Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las figuras que se mostró de acuerdo con que se nutra la contienda en la derecha fue el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que a través de su cuenta oficial de la red social X lanzó varias flores al exministro por decidir presentar su nombre como candidato en los comicios de 2026.

En su mensaje, De la Espriella calificó a Pinzón como un hombre “decente y con amplio conocimiento en asuntos públicos”, por lo que destacó que su presencia nutre el debate electoral de cara a los comicios en los que se pondrá en juego el legado del hoy presidente Gustavo Petro.

En este sentido, mencionó que conoce desde hace varios años al exministro y que la relación que los une se marca por la cordialidad y el respeto mutuo por las ideas que, en ocasiones, tienden ser diferentes, pero con varios puntos en común sobre temas concretos de la coyuntura nacional.

El abogado le envió un
El abogado le envió un mensaje al nuevo precandidato - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

“Juan Carlos Pinzón es un hombre decente y un gran conocedor de lo público. Su presencia en la contienda electoral enriquece el debate. Lo conozco hace años y siempre hemos tenido una relación cordial, marcada por el respeto mutuo”, escribió el abogado y también precandidato presidencial.

En paralelo a los buenos calificativos, De la Espriella fue enfático al aceptar que la decisión del nuevo aspirante hace parte de las dinámicas propias de la política que se ven influidas por el derecho de todos los colombianos a elegir y ser elegidos en procesos electorales como el presidencial.

Dichas dinámicas, además de ser propias de la política, son la característica principal de la democracia, en la cual, para el abogado, la decisión final debe recaer en los ciudadanos que con su voto respaldarán uno de los nombres del amplio ramillete de precandidatos a ser el sucesor de Gustavo Petro en el cargo más importante del país.

El abogado busca llegar a
El abogado busca llegar a la Casa de Nariño en 2026 - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

“Cuando se es un verdadero demócrata, hay que aceptar sin ambages que el “mercado” político es libre y que todos los ciudadanos podemos participar de él; al final será la gente la que decida. Así funciona la democracia", aseveró el jurista.

Con estas palabras, el precandidato le dio la bienvenida al proceso a su nuevo contrincante, por lo que celebró su incorporación y sentenció que el éxito del proceso debe estar basado en la unión de los sectores “patriotas” que, según De la Espriella, están dispuestos a “derrotar” los ideales radicales de la izquierda.

Bajo este argumento, el abogado se atrevió a calificar el proyecto del presidente Gustavo Petro como “populismo radical” frente al que todos los colombianos se deben unir para evitar que tenga consecuencias en la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional.

El exministro se sumó a
El exministro se sumó a la lista de precandidatos presidenciales - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Bienvenido, @PinzonBueno, es un placer tenerte como contendor, porque, al final, el verdadero éxito será la unión de todos los patriotas para derrotar al populismo radical que entre todos debemos enfrentar”, sentenció el abogado que aspira al primer cargo de la nación.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaJuan Carlos PinzónPrecandidatos presidencialesElecciones 2026DemocraciaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: estas son las 16 finalistas de la competencia

El público y el jurado fueron los encargados de elegir a las que competirán oficialmente por la corona que entregará Daniella Toloza, Miss Universe Colombia 2024

EN VIVO | ‘Miss Universe

Asesinan a disparos a un tendero venezolano cuando escapaba en una moto en La Guajira: un amigo que lo acompañaba también murió

Las autoridades indagan una versión en la que el comerciante del vecino país le pedía ayuda a su allegada para, aparentemente, ayudarlo a salir de la zona

Asesinan a disparos a un

María Fernanda Cabal instó a la justicia a actuar frente a los reportes falsos de la campaña al Senado al Pacto Histórico en 2022: “¿Qué espera para actuar?"

La precandidata presidencial señaló que los congresistas de izquierda actúan conforme a la ley solo cuando se trata de contrarrestar a los oponentes

María Fernanda Cabal instó a

Cayó alias Rey, principal colaborador de ‘Iván Mordisco’, señalado de homicidios y ataques armados en Cauca

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de un jefe de milicias del frente Dagoberto Ramos, acusado de crímenes graves y ataques recientes, tras una intervención que incluyó incautación de armas y material logístico

Cayó alias Rey, principal colaborador

Hacer inversiones en Colombia dejará de ser buen negocio por impuestos que quiere poner a pagar Gustavo Petro

Las advertencias de exministros y analistas subrayan el peligro de medidas que encarezcan el capital y afecten a emprendedores y trabajadores

Hacer inversiones en Colombia dejará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes tomó importante decisión

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: estas son las 16 finalistas de la competencia

SinB encabeza el ranking K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Deportes

Decenas de hinchas del América

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

‘Cucho’ Hernández y una nueva exhibición en el fútbol español: anotó y asistió con el Real Betis

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos