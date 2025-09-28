Resultados de la Lotería del Cauca 27 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Conoce cuáles fueron los números ganadores del sorteo que se llevó a cabo este día Crédito: Jesús Avilés/Infobae

La Lotería del Cauca publicó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este sábado 27 de septiembre de 2025.

Se trata una de las loterías más populares que entrega un premio mayor de $8.000 millones y demás secos millonarios. Descubra su fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025.

Sorteo: 2578

Premio Mayor de $8.000 millones

0566 Serie 219

Seco de $300 millones

6421 Serie 231

Seco de $200 millones

0892 Serie 202

Seco de $100 millones

8060 Serie 240

4519 Serie 117

Seco de $50 millones

5701 Serie 134

6179 Serie 240

2589 Serie 270

Seco de $10 millones

6657 Serie 067

5313 Serie 113

0072 Serie 127

7625 Serie 250

0763 Serie 181

5771 Serie 220

0860 Serie 085

1575 Serie 194

5976 Serie 013

1375 Serie 014

0694 Serie 077

0907 Serie 005

2764 Serie 193

9874 Serie 263

5877 Serie 093

0276 Serie 158

0993 Serie 008

5444 Serie 007

7553 Serie 226

9831 Serie 060

3431 Serie 199

1385 Serie 278

5698 Serie 028

8987 Serie 005

8825 Serie 034

9568 Serie 256

6234 Serie 175

5171 Serie 115

1798 Serie 230

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.

Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.

En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8 mil millones de pesos.

Un premio de 300 millones de pesos.

Un premio de 200 millones de pesos.

Dos premios de 100 millones de pesos.

Tres premios de 50 millones de pesos.

29 premios de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.