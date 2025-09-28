Pelea con “sables jedi” en Dosquebradas, Risaralda, tras vendaval que dejo varios barrios inundados

La particular escena se dio tras el vendaval que azoto el departamento, en especial a Pereira y Dosquebradas - crédito sadmermaid_ / TikTok

En medio del inesperado “remake” de Star Wars, versión barrio Valher de Dosquebradas, dos valientes contendientes armaron su propio duelo de escobas, chapoteando agua hasta las rodillas y con un atuendo digno del lado oscuro, justo en el pico de las inundaciones que azotaron a Pereira y su entorno.

Mientras los videos del combate hacían piruetas en redes sociales, ganándose comparaciones con la saga galáctica (cortesía de la capa negra y de algún que otro traspié acuático), los organismos de socorro y las autoridades locales se enfrentaban a retos mucho menos cinematográficos: más de 20 barrios afectados y decenas de viviendas sin techo por culpa del vendaval.

Los informes de emergencia, recogidos tras las lluvias y vientos que transformaron el panorama de Risaralda, dejaron claro que el evento meteorológico afecto de manera especial a las comunas Villasantana y Cuba en Pereira, mientras en Dosquebradas varios árboles fueron derribados y muchas viviendas se quedaron sin techo.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Dosquebradas, capitán Joaquín Ocampo, ubicó el epicentro de la crisis en la avenida Simón Bolívar, justo donde el agua no solo creció, sino que además arrastró una palizada en la quebrada cercana y “provocó serias dificultades en la movilidad”, como explicó el oficial al medio local Ciudad Región.

Las unidades de respuesta trabajaron de manera coordinada para mitigar los impactos del vendaval, que incluyeron la caída de árboles, daños en techos de viviendas y obstrucción de vías - crédito Alcaldía Dosquebradas

Ocampo detalló que, tras la primera revisión, “son más o menos unas 19 zonas afectadas tras una verificación en el municipio, registramos entre 120 y 150 llamados de emergencias de nuestra comunidad”.

Los sectores como Mercamás, Valher, La Sultana, La Aurora, La Independencia y Los Campestres recibieron atención prioritaria por la inundación de las calles que impedía el paso de vehículos. Además, zonas tradicionalmente tranquilas como Frailes reportaron viviendas afectadas.

Desde el inicio de la tormenta, el plan de emergencia se puso en marcha, desplegando unidades de socorro para atender caídas de árboles, daños en techos y vías bloqueadas.

Las labores de los organismos iniciaron con la lluvia y continuaron hasta normalizar el tráfico de la ciudad - crédito Alcaldía Dosquebradas

Una vez atendidas las urgencias más graves, el operativo se extendió a otros sectores para mitigar los impactos del vendaval, buscando siempre evitar nuevos percances, según afirmaron los voceros oficiales. La recomendación de las autoridades para la ciudadanía fue rotunda: mantener los ojos abiertos en época de lluvias y reportar cualquier situación riesgosa a los canales oficiales.

Una escena que se desmarcó del cauce habitual de los reportes fue la mencionada pelea viral en el barrio Valher, donde, entre risas y memes, muchos internautas sugirieron convocar a la Armada Nacional para mediar la insólita batalla dado que la policía no intervino, de hecho en una de las publicaciones, se ve a un policía observar la escena.

Algunos testigos del particular hecho, comentaron que el altercado se dio debido a que durante las inundaciones la comunidad prefiere que, por algunos sectores, no transiten vehículos dado que mueven el agua estancada y esta termina dentro de las viviendas o locales que están en riesgo.

Varios usuarios grabaron la escena por lo que se han publicado varios puntos de vista - crédito Pereira Elige / Facebook

En otros videos que proporcionan un nuevo punto de vista, se puede ver a uno de los sujetos bajando de una camioneta y agredir al hombre de la capa que intenta impedirle el paso, por lo que el primero se baja con el palo de escoba y los gritos pasan a los golpes con los particulares “sables Jedi”.

Más allá de la risa, habitante señalaron que este sector es un punto problemático siempre que se presenta la temporada invernal y aprovechan la batalla viral para hacer un llamado a las autoridades que deben dar solución a este punto crítico.

Aún se espera que las autoridades entreguen balances definitivos sobre la cantidad de viviendas y personas que navegaban por esta emergencia, mientras en redes sociales la lluvia de comentarios continúa.