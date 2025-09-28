Ministro de Minas contesta a palabras de María Claudia Lacouture sobre revocación de la visa de Gustavo Petro: “Después dicen que no les mueve la ideología”

El ministro de Minas señaló que figuras como María Fernanda Lacouture no mostraron la misma preocupación cuando políticos estadounidenses criticaron a Colombia, intensificando la polémica por la revocación de la visa presidencial - crédito @MinEnergiaCo/X

Continúan surgiendo respuestas ante la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro, generada a raíz de su controversial alocución en Times Square, corazón de Nueva York, el 26 de septiembre, pocos días después de su participación en la Asamblea General de la ONU. La medida ha provocado un intenso debate público sobre su presencia y palabras en territorio estadounidense.

En este contexto, diversas figuras públicas han expresado críticas hacia el presidente Gustavo Petro por la situación. Entre ellas, María Fernanda Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, manifestó su opinión sobre el suceso. Ante estos señalamientos, Edwin Palma, ministro de Minas del actual Gobierno, respondió: “Después dicen que no les mueve la ideología”.

“Se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa del gobierno de los Estados Unidos frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de Colombia”, comentó en un video hablando del tema la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Lacouture en su declaración, insistió en que la situación exige un manejo responsable por parte de la Presidencia, señalando que la jefatura de Estado implica priorizar el bienestar del país sobre cualquier posición política o ideológica. - crédito @Asomicrofinanza/X

Debido a estas declaraciones, el ministro de Minas, Edwin Palma, cuestionó a María Fernanda Lacouture por no haberse manifestado con la misma vehemencia cuando figuras como el senador estadounidense Rubio criticaron a la justicia colombiana. Palma sugirió que existe un doble estándar en las reacciones y señaló que, en esas ocasiones, no se percibió la misma preocupación por el respeto a la soberanía nacional.

Edwin Palma se fue en contra de María Claudia Lacouture - crédito @PalmaEdwin

“No la vimos diciendo nada similar cuando Rubio, por ejemplo, atacó a la justicia colombiana. Ahí sí, calladitos/as todos. Ahí si no les pareció irrespeto ni intervención. Sumisión absoluta. Y después dicen que no les mueve la ideología”, escribió como respuesta en su cuenta de la red social X el funcionario público perteneciente a la actual administración pública del país.

El ministro Edwin Palma no se limitó a responder únicamente a María Fernanda Lacouture; desde que se difundió la decisión sobre la visa del presidente Gustavo Petro, Palma se ha dirigido a múltiples figuras públicas que han emitido comentarios sobre el asunto, manteniendo una postura crítica ante los señalamientos y defendiendo la posición del Gobierno.

En ese sentido, el expresidente Iván Duque comentó lo siguiente en un mensaje de su cuenta de X: “Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”“.

A lo anterior, el ministro contestó cuestionando tanto la interpretación que este hizo de Martin Luther King como su postura respecto a la política internacional. Palma señaló que recurrir a una cita de Luther King carecía de fundamento en ese contexto y criticó la supuesta alineación de Duque y su sector político con figuras y acciones internacionales polémicas.

Edwin Palma contestó a mensaje de Iván Duque sobre la visa de Gustavo Petro a Estados Unidos - crédito @PalmaEdwin

Además, Palma defendió la actuación del presidente Gustavo Petro, asegurando que la actitud del mandatario se alineaba mejor con los principios de Martin Luther King al no permanecer en silencio frente a temas de relevancia mundial, según su opinión.

“Todo mal en este trino. Sobre todo citar a Luther King. Si fuera por Trump volveríamos a la esclavitud. Luther King no estaría del lado del genocidio cómo está Ud y su clase. Si fuera por toda su clase arrodillada, estarían aplaudiendo a Hitler como ahora aplauden a Netanyahu. Nada más apropiado para recordar a Luther King que lo que ahora ha hecho nuestro Presidente @petrogustavo: ‘no volvernos silenciosos sobre las cosas que importan’”, escribió en su mensaje el jefe de la cartera de Minas y Energía.