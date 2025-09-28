Colombia

Golpe a la minería ilegal en Antioquia: autoridades destruyeron maquinaria avaluada en $10.700 millones

Un operativo coordinado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional permitió la destrucción de excavadoras y motores empleados en la extracción ilegal de oro, afectando las finanzas del Clan del Golfo y disidencias de las Farc en dos municipios

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

La destrucción de maquinaria minera valorada en más de $10.700 millones marcó el resultado de una reciente ofensiva de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional contra la minería ilegal en Antioquia.

La acción, además de frenar la producción criminal de oro estimada en $18.350 millones mensuales, busca mitigar el daño ambiental y debilitar las finanzas de organizaciones criminales.

En el desarrollo de operaciones coordinadas, ambas instituciones intervinieron en dos puntos estratégicos de la región, afectando directamente a las estructuras del Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc.

En el municipio de Amalfi, las autoridades destruyeron 14 excavadoras, 9 motores y una draga utilizada para la extracción ilícita de minerales.

De forma paralela, en la vereda Aguas Chiquitas del municipio de Urrao, al suroeste del departamento, se intervinieron cinco unidades de producción minera ilegal en el río Pabón, donde fueron inutilizadas 5 excavadoras y 3 motores industriales.

Con base en los datos proporcionados por las autoridades, esta actividad ilícita llevaba aproximadamente un año en funcionamiento, con una extracción promedio de 900 gramos de oro mensuales, lo que representaba ingresos superiores a $420 millones mensuales por excavadora.

El despliegue operativo estuvo a cargo del Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5), que empleó aeronaves equipadas con sensores electro-ópticos para detectar y analizar las áreas afectadas.

Es preciso mencionar que, estas aeronaves también facilitaron el traslado seguro y oportuno de las tropas en tierra, lo que permitió una planeación y ejecución efectiva de las intervenciones.

La ofensiva no solo impactó las finanzas de los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes) y del Clan del Golfo, que se lucraban de la explotación ilícita de yacimientos mineros, también representó un avance en la protección ambiental.

De acuerdo con un comunicado emitido por la FAC, al destruir la maquinaria y frenar la producción de oro ilegal, las autoridades detuvieron la contaminación de afluentes hídricos causada por los químicos empleados en la extracción y contribuyeron a mitigar la deforestación y el daño irreversible a los ecosistemas de Antioquia.

Finalmente, en el mismo documento, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional reafirmaron su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades, al tiempo que fortalecen las acciones conjuntas e interinstitucionales para contrarrestar las economías ilícitas que afectan la seguridad y el desarrollo del país.

Otros operativos recientes en Antioquia

A estos hechos se suman las acciones adelantadas en agosto de 2025, cuando tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, intervinieron siete unidades mineras dedicadas a la extracción ilícita de oro en distintos puntos de Antioquia.

Los golpes representaron pérdidas económicas cercanas a los $100 millones para estructuras de delincuencia común organizada que se financian con esta actividad. El primer operativo se llevó a cabo en las riberas del río Cauca, a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, en el suroeste antioqueño.

Allí, soldados del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, con apoyo del Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, desmantelaron cinco unidades utilizadas para la explotación ilegal de oro.

Entre los elementos inutilizados se encontraron cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores diésel, una motobomba y un cilindro de gas, además de otras herramientas. De acuerdo con el Ejército, esta maquinaria operaba de manera constante en la zona para extraer minerales de forma ilícita.

En un segundo procedimiento, adelantado por el Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4 General Pedro Nel Ospina, se intervino una unidad minera en la vereda La Cuesta, municipio de Barbosa, en el Valle de Aburrá.

En este punto fueron hallados un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y tubos de manguera PVC. Durante la acción, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia mientras operaban la maquinaria sin ningún tipo de autorización legal.

