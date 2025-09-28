Colombia

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Entre las candidatas hay mujeres casadas con hijos, deportistas e incluso, la primera mujer transgénero que compite por la corona en el certamen organizado por el Canal RCN

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
'Miss Universe Colombia: El Reto'
'Miss Universe Colombia: El Reto' se estrena en la televisión colombiana este sábado 30 de agosto, con un formato renovado para elegir a la próxima soberana de la belleza - crédito Canal RCN

El 30 de agosto de 2025 a las 8:00 p. m. dio inicio el concurso Miss Universe Colombia: el reality que esta vez quedó bajo la dirección y producción de Claudia Bahamón, después de cuatro años en los que el certamen que elegía a la colombiana para Miss Universe bajo el mando de Natalie Ackermann.

14:41 hsHoy

La aspirante por el título de Miss Universe Colombia por Bogotá, Marianna Morales, habló en un reto y conmovió a los jurados a tal punto, que fue felicitada por la fortaleza que tuvo en el camino como mujer transgénero.

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

La joven que sueña con convertirse en la primera mujer trans en representar al país en Miss Universo, conmovió al jurado hasta las lágrimas con su discurso

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La aspirante a la corona por Colombia lloró al dar su discurso de empoderamiento - crédito @canalrcn/IG

La participación de Marianna Morales como primera candidata transgénero en Miss Universe Colombia: el reality ha marcado un momento distintivo en la historia de los concursos de belleza en Colombia.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Miss Universe ColombiaElección y coronación Miss Universe ColombiaReality Miss Universe ColombiaClaudia BahamónAndrea TovarValerie DomínguezHernán ZajarColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Ministro de Minas contesta a palabras de María Claudia Lacouture sobre revocación de la visa de Gustavo Petro: “Después dicen que no les mueve la ideología”

El ministro de Minas señaló que figuras como María Fernanda Lacouture no mostraron la misma preocupación cuando políticos estadounidenses criticaron a Colombia, intensificando la polémica por la revocación de la visa presidencial

Ministro de Minas contesta a

Tras polémica con la marca, Frisby España lanza malteada de Chocoramo

Al no llegar a un acuerdo con la marca colombiana, Frisby España ha presentado su menú con productos e ingredientes colombianos

Tras polémica con la marca,

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

El circuito de 16 vueltas contempla el ascenso al Mont Kigali, con una distancia de 5,9 kilómetros y un promedio de inclinación de 6,7%

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Dos hombres fueron linchados por la comunidad por intentar asesinar a un habitante de un sector de Cartagena

Edwin Cortés y Samir Pertuz murieron por varias puñaladas que les propinaron varias personas, que se tomaron la justicia por su cuenta

Dos hombres fueron linchados por

Desde la regulación migratoria y la descertificación hasta la guerra en Medio Oriente: estos son los episodios que han marcado las diferencias entre Gustavo Petro y Donald Trump

Tras más de 200 años de cooperación internacional, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han estado en su máximo punto crítico, debido a las diferencias políticas entre los mandatarios de ambas naciones

Desde la regulación migratoria y

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres claves para entender las

Tres claves para entender las nuevas restricciones cambiarias

El premio OSDE presentó sus ganadores en una muestra con 55 obras

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó

Hombres con ropa sucia, barbijo y plásticos en las zapatillas: las pistas que dio el prófugo capturado en Villazón por el triple femicidio de Florencio Varela

Cinco ajustes en el celular para hacer que la carga de la batería dure más tiempo

INFOBAE AMÉRICA

El socialismo del siglo 21

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

Kim Kardashian revela su “superpoder”: revivir tendencias olvidadas y volverlas virales

Detectan pistas inmunológicas que podrían frenar la artritis reumatoide antes de su aparición

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

Charlie Sheen confiesa haber estado con 47.000 mujeres y cuenta cómo sus hijos lo salvaron

DEPORTES

Tras la eliminación de la

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto aprendió otro deporte de la mano del hijo de Flavio Briatore: “Me está dando clases”

Sigue la fecha 10 del Torneo Clausura con otros dos partidos en la agenda del domingo

Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil: la agresión que recibió una estrella de UFC en medio de una batalla campal

Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones