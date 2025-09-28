EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

El 30 de agosto de 2025 a las 8:00 p. m. dio inicio el concurso Miss Universe Colombia: el reality que esta vez quedó bajo la dirección y producción de Claudia Bahamón, después de cuatro años en los que el certamen que elegía a la colombiana para Miss Universe bajo el mando de Natalie Ackermann.

La participación de Marianna Morales como primera candidata transgénero en Miss Universe Colombia: el reality ha marcado un momento distintivo en la historia de los concursos de belleza en Colombia.

La aspirante por el título de Miss Universe Colombia por Bogotá, Marianna Morales, habló en un reto y conmovió a los jurados a tal punto, que fue felicitada por la fortaleza que tuvo en el camino como mujer transgénero.

