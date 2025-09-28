EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

El 30 de agosto de 2025 a las 8:00 p. m. dio inicio el concurso Miss Universe Colombia: el reality que esta vez quedó bajo la dirección y producción de Claudia Bahamón, después de cuatro años en los que el certamen que elegía a la colombiana para Miss Universe bajo el mando de Natalie Ackermann.
La aspirante por el título de Miss Universe Colombia por Bogotá, Marianna Morales, habló en un reto y conmovió a los jurados a tal punto, que fue felicitada por la fortaleza que tuvo en el camino como mujer transgénero.
La participación de Marianna Morales como primera candidata transgénero en Miss Universe Colombia: el reality ha marcado un momento distintivo en la historia de los concursos de belleza en Colombia.