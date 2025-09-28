Colombia

Daniel Quintero contestó al subsecretario de Estado de EE. UU. sobre su visa: “No me importan sus amenazas”

El exalcalde de Medellín respondió con firmeza a comentarios de Christopher Landau luego de la revocación de su permiso para ingresar a Estados Unidos, intensificando el debate diplomático entre ambos países

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La controversia por la anulación
La controversia por la anulación del visado de Daniel Quintero escaló tras su mensaje dirigido al exsubsecretario estadounidense, quien reaccionó con ironía en redes sociales, aumentando la visibilidad del conflicto bilateral - crédito @QuinteroCalle

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos aumentó luego de que Christopher Landau, exsubsecretario de Estado norteamericano, reaccionara con sarcasmo a un mensaje publicado por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Quintero había manifestado apoyo al presidente Gustavo Petro después de conocerse la anulación de su visa para ingresar a Estados Unidos. La interacción ocurrió en plataformas digitales y contribuyó a que el roce bilateral cobrara mayor visibilidad en el ámbito público.

Daniel Quintero no se quedó callado y respondió al exsubsecretario de Estado de Estados Unidos tras la polémica sobre su visa y señaló: “No me importan sus amenazas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Daniel QuinteroEstados UnidosChristopher LandauVisa de Daniel QuinteroColombia-Noticias

Más Noticias

Italiana revela que es lo que más extraña de Colombia, no es la comida ni la alegría de sus habitantes

En sus más recientes publicaciones ha compartido los choques culturales que ha sufrido tras haber vivido en Colombia

Italiana revela que es lo

Abogado del Clan del Golfo trazó las líneas rojas del grupo armado para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro: “No aceptaremos la extradición”

El representante jurídico Ricardo Giraldo aseguró que la participación de las comunidades afectadas por el conflicto será vital en las eventuales mesas de negociación que se desarrollan en Qatar

Abogado del Clan del Golfo

La batalla por la Universidad del Atlántico: clanes, candidatos y un presupuesto millonario en juego

El proceso de selección del rector expondría la influencia de los grupos políticos y la magnitud de los intereses económicos en disputa, mientras la comunidad universitaria enfrenta un escenario de fragmentación y maniobras de poder

La batalla por la Universidad

Paloma Valencia dijo que la aprobación del presupuesto General de la Nación “es un pequeño triunfo de la oposición”

El proyecto de ley del presupuesto general fue aprobado en primer debate tras modificaciones significativas, lo que según Paloma Valencia demuestra la capacidad de la oposición para incidir en decisiones clave del país

Paloma Valencia dijo que la

Abelardo de la Espriella salió en defensa del sector empresarial y le lanzó pulla a la izquierda: “Sin empleo no hay riqueza”

El precandidato presidencial señaló que la actual administración de Gustavo Petro “ha vendido el cuento de que los empresarios solo sirven para llenarse los bolsillos”

Abelardo de la Espriella salió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió al mundo al

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Deportes

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay