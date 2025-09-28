Daniel Quintero contestó al subsecretario de Estado de EE. UU. sobre su visa: “No me importan sus amenazas”

La controversia por la anulación del visado de Daniel Quintero escaló tras su mensaje dirigido al exsubsecretario estadounidense, quien reaccionó con ironía en redes sociales, aumentando la visibilidad del conflicto bilateral - crédito @QuinteroCalle

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos aumentó luego de que Christopher Landau, exsubsecretario de Estado norteamericano, reaccionara con sarcasmo a un mensaje publicado por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Quintero había manifestado apoyo al presidente Gustavo Petro después de conocerse la anulación de su visa para ingresar a Estados Unidos. La interacción ocurrió en plataformas digitales y contribuyó a que el roce bilateral cobrara mayor visibilidad en el ámbito público.

Daniel Quintero no se quedó callado y respondió al exsubsecretario de Estado de Estados Unidos tras la polémica sobre su visa y señaló: “No me importan sus amenazas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel