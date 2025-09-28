Daniel Quintero contestó al subsecretario de Estado de EE. UU. sobre su visa: “No me importan sus amenazas”

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos aumentó luego de que Christopher Landau, exsubsecretario de Estado norteamericano, reaccionara con sarcasmo a un mensaje publicado por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Quintero había manifestado apoyo al presidente Gustavo Petro después de conocerse la anulación de su visa para ingresar a Estados Unidos. La interacción ocurrió en plataformas digitales y contribuyó a que el roce bilateral cobrara mayor visibilidad en el ámbito público.
Daniel Quintero no se quedó callado y respondió al exsubsecretario de Estado de Estados Unidos tras la polémica sobre su visa y señaló: “No me importan sus amenazas”.
