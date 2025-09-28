Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá habría sido cancelado: esto es lo que se sabe

Kendrick Lamar iba a presentarse en el Vive Claro de Bogotá este 27 de septiembre - crédito Ocesa

Este sábado 27 de septiembre el rapero estadounidense, Kendrick Lamar tenía previsto presentarse en el Vive Claro de Bogotá, como parte de su gira Grand National Tour.

En principio se suponía que las puertas del recinto se abrirían a las 4:00 p. m., pero esto no sucedió y rápidamente el ambiente se hizo más y más tenso entre los miles de asistentes.

En redes sociales se expresó incertidumbre producto de los retrasos en la apertura de la entrada para la presentación.

En su cuenta de X, el concejal José Cuesta Novoa anunció lo que sería la inminente cancelación del concierto, al parecer por fallas estructurales en la construcción.

“Parece que se suspendió el concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro. Hoy lo dijimos en la Audiencia Pública contra el ruido. Este escenario presenta fallas técnicas estructurales en su construcción. Pedí al alcalde Carlos Fernando Galán el cierre inmediato de este escenario”, escribió.

El concejal Cuesta indicó que solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán la cancelación del concierto, por presuntas fallas estructurales en el Vive Claro - crédito @jcuestanovoa/X

Fuentes consultadas por Infobae Colombia afirmaron que el personal de logística ya procedió a retirar a los miles de asistentes del complejo.

