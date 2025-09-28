Colombia

Álvaro Uribe denunció el aumento de gasto público bajo el gobierno de Gustavo Petro: “Es derrochón”

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cuestionar al presidente Gustavo Petro en el foro de precandidatos del Centro Democrático

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó los gastos del gobierno de Gustavo Petro durante un foro celebrado el 28 de septiembre en Pasto junto a los precandidatos del Centro Democrático.

Durante su intervención, Uribe Vélez calificó al actual Ejecutivo como “un Gobierno derrochón” y alertó sobre el impacto financiero de las políticas aplicadas en los últimos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expresidente Uribe puntualizó que la administración ha realizado once nuevas embajadas y veinticuatro nuevos consulados, lo que, según advirtió, representa un desembolso considerable y un presupuesto con un faltante formal de 26 billones de pesos.

El expresidente Uribe puntualizó que
El expresidente Uribe puntualizó que la administración de Gustavo Petro ha realizado once nuevas embajadas y veinticuatro nuevos consulados - crédito Fernando Vergara/AP

Señaló que ese déficit ha sido reportado de manera pública y recalcó que “no se pueden ocultar y manipular las verdaderas cifras”.

El exmandatario prevé que el Ejecutivo podría terminar el próximo año con un déficit cercano al 7% y el endeudamiento crecería hasta el 70% como resultado del aumento en el gasto estatal.

Además, denunció el crecimiento de la planta burocrática, destacando la creación de nuevos cargos y el uso masivo de la modalidad de prestación de servicios.

Según Álvaro Uribe, durante los primeros tres años del gobierno actual se suscribieron 86.000 contratos de servicios personales, una cifra superior a la de los tres años previos, y se incorporaron 20.000 nuevos empleados. En sus palabras, “no hay con qué pagarles. Eso es un engaño a esos ciudadanos”.

Según Álvaro Uribe, durante los
Según Álvaro Uribe, durante los primeros tres años del gobierno actual se suscribieron 86.000 contratos de servicios personales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El exjefe de Estado atribuyó al gasto público reciente el aumento de las tasas de interés, situación que, según declaró, afecta directamente a millones de personas. Sostuvo: “Con un Gobierno derrochón no hay posibilidades de poner las tasas de interés donde las necesita el país. Aquí la culpa de la tasa de interés la tiene no el Banco de la República, la tiene el derroche del Gobierno”.

Durante el foro, los precandidatos del Centro Democrático presentaron propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, mientras Uribe Vélez insistió en los riesgos fiscales y económicos asociados al crecimiento del gasto estatal bajo la administración actual.

En el foro realizado en Pasto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una serie de propuestas orientadas a reactivar el sector de la vivienda en Colombia, simplificar trámites y garantizar acceso digno para los ciudadanos.

Durante su intervención, la integrante del Congreso destacó la importancia de modernizar procedimientos, implementar tecnología y fortalecer la seguridad jurídica a fin de dinamizar uno de los sectores económicos clave del país.

Entre los principales anuncios, Cabal propuso la creación de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que reduzca la cantidad de trámites de construcción, actualmente situados entre 70 y 100 pasos, mediante la integración de tecnología digital. La precandidata sugirió que un certificado de parámetros constructivos unificado y con validez de cinco años permitiría eliminar diferencias interpretativas entre municipios y brindaría mayor certeza al sector constructor.

Con una plataforma nacional digital, la trazabilidad del proceso aumentaría, además se reducirían intermediarios y tiempos de respuesta. “El Estado le da la espalda a la tecnología, cuando hoy el tiempo tiene un valor superior”, afirmó la senadora.

María Fernanda Cabal propuso la
María Fernanda Cabal propuso la creación de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que reduzca la cantidad de trámites de construcción - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Otra de las iniciativas presentadas fue el desarrollo de un Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Urbano a 30 años, que contemple vivienda, transporte, equipamientos colectivos y espacio público.

Este modelo busca articular esfuerzos públicos y privados para buscar soluciones a largo plazo, tomando como ejemplo proyectos urbanísticos de Bogotá como el Salitre, reconocidos por su integración de zonas verdes y equilibrio funcional. “Hay que planificar con los gremios y arquitectos, no con tecnócratas populistas que venden promesas irrealizables”, sostuvo Cabal.

Para incentivar el crecimiento, la senadora propuso también un estatuto que incremente la seguridad jurídica para la inversión en vivienda. Según la precandidata, la incertidumbre normativa frena proyectos y ahuyenta capital local y extranjero.

Afirmó que la vivienda desempeña un papel relevante para el impulso económico, al ser considerado un sector contracíclico, y planteó la necesidad de que el Estado actúe como aliado, no como obstáculo para los ciudadanos y empresarios. “La inseguridad jurídica es lo que impide que Colombia crezca”, puntualizó.

“La dignidad de un país trabajador puede recuperarse”, concluyó María Fernanda Cabal, reiterando que con eficiencia, seguridad y planificación, la vivienda puede convertirse en motor de desarrollo y bienestar social.

Temas Relacionados

Álvaro UribeGustavo PetroCríticas de Álvaro UribeForo Centro DemocráticoUribe y PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a un profesor de artes acusado de abuso sexual contra dos estudiantes en Boyacá

Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual

Judicializan a un profesor de

Mujer de 78 años falleció tras ser impactada por un rayo en zona rural de San Gil, Santander

La víctima regresaba de la casa de una familiar, cerca de su lugar de residencia, cuando se registró el accidente que la tuvo algunos días bajo el cuidado de especialistas

Mujer de 78 años falleció

Salario mínimo de 2026: ministro del Trabajo dio mala noticia para quienes esperan un gran aumento porque cifra “no existe”

La negociación enfrenta posturas divergentes y expectativas de un ajuste que podría superar la inflación, en medio de lo que puede ser el impacto a nivel nacional para trabajadores y empresas

Salario mínimo de 2026: ministro

María Fernanda Cabal afirmó que el próximo gobierno debe eliminar el Ministerio de la Igualdad: “¿Dónde están las obras?"

La senadora y precandidata presidencial sumó a su publicación una crítica dirigida a Juan Carlos Florián, titular de ese ministerio

María Fernanda Cabal afirmó que

A recoger agua: varias localidades de Bogotá y cuatro municipios de Cundinamarca no tendrán servicios por cerca de 27 horas

La ejecución de empalmes, cambios de hidrantes y mantenimiento en la red de acueducto dejará a miles de hogares sin servicio durante varias horas en diferentes sectores de la ciudad y alrededores

A recoger agua: varias localidades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a renunciar

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

Deportes

Así se jugará la Copa

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso