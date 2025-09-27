Colombia

Hallan el cuerpo de soldado que había desaparecido en aguas de Nariño, tras naufragio de la embarcación

En total, 28 uniformados viajaban en la embarcación, entre los que se encontraban integrantes de la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El cuerpo encontrado fue el
El cuerpo encontrado fue el del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.- crédito @Ejercito_Div3/X

En horas de la mañana del 27 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional confirmó el hallazgo de uno de los cuerpos de los soldados que habían desaparecido luego del naufragio de una embarcación en zona costera del municipio de Mosquera, del departamento de Nariño, en la madrugada del 26 del mismo mes.

El cuerpo encontrado fue el del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.

De acuerdo con la información preliminar, 28 uniformados eran los que viajaban en la embarcación, entre los que se encontraban integrantes de la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, los cuales iba a ejecutar acciones en contra de la estructura de la Segunda Marquetalia en el área marítima de San Andrés de Tumaco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades desplegaron un bloque de búsqueda en la zona con el objetivo de ubicar a los dos uniformados que habían desaparecido en las aguas. La gran mayoría de los tripulantes fueron rescatados gracias al trabajo conjunto de la Armada, la Fuerza Aérea y los guardacostas que intervinieron en la emergencia.

En vista de los hechos, la institución castrense envió un mensaje de solidaridad a la familia de Marmolejo Ferrer: “El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado y expresa su más sentido de solidaridad a su familia, compañeros y amigos. Para su acompañamiento fue dispuesto un equipo interdisciplinario de apoyo integral, con el fin de brindar la atención necesaria en este difícil momento”.

El Ejército Nacional confirmó el
El Ejército Nacional confirmó el hallazgo de uno de los cuerpos de los soldados que habían desaparecido luego del naufragio de una embarcación ocurrida en zona costera del municipio de Mosquera, Nariño - crédito @Ejercito_Div3/X

Embarcación de alcaldesa de Mosquera, Nariño fue atacada por la Armada

Una operación de la Armada Nacional terminó en violencia en Mosquera, Nariño, durante la madrugada del lunes 8 de septiembre, cuando disparos efectuados por efectivos militares contra una embarcación oficial provocaron la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la administración municipal, y dejaron seis personas heridas, entre ellas un agente de Policía.

El episodio ocurrió cuando la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda se desplazaba junto a su comitiva hacia Tumaco, momento en el que, según las versiones oficiales recogidas por la prensa, los uniformados abrieron fuego contra la embarcación tras una serie de circunstancias.

El impacto de los disparos provocó que un escolta resultara gravemente herido, siendo trasladado en helicóptero desde Mosquera a Cali para recibir atención médica especializada.

Ataque De La Armada A Lancha De Alcaldesa De Municipio De Nariño - crédito @JairoReport/X

Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno departamental, detalló que la situación “se presentó en una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa. En estos hechos una persona fallece y otra resulta herida”, según declaraciones del funcionario a medios nacionales.

Gámez agregó que el incidente ocurrió entre 10 y 15 minutos después de que la embarcación partiera del casco urbano de Mosquera, en un horario de baja visibilidad y mientras regía la restricción de movilidad impuesta por la Armada antes de las 5:00 a.m. debido a la presencia de grupos armados en la zona.

La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a una posible deficiencia en la comunicación previa entre el equipo de la alcaldesa y las fuerzas militares, situación que será objeto de investigación formal. Gámez insistió en que “este es un hecho confuso que será materia de investigación por parte de la Armada. Se analizará si hubo problemas de comunicación previos al desplazamiento de la alcaldesa, pero lo importante ahora ha sido salvar la vida del escolta y garantizar la seguridad de quienes estaban con ella”, enfatizó el funcionario.

La mandataria señaló que trataron
La mandataria señaló que trataron de auxiliar a Luis Fernando Sánchez Caicedo, pero debido a la gravedad de las heridas falleció en el lugar - crédito Alcaldía Municipal de Patía, Cauca / sitio web | @karenpineda_kp/IG | @indepaz/IG

Mientras tanto, la propia alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda relató en entrevista con La W Radio que la Armada Nacional se acercó a su embarcación y efectuó los disparos desde la parte trasera.

Según lo declarado por Pineda, vivió momentos de tensión y lamentó que el presidente Gustavo Petro no la haya consultado directamente sobre lo ocurrido: “Hasta ahora ninguna autoridad nacional me ha escuchado personalmente acerca de los detalles del incidente”, expresó.

Además, la alcaldesa cuestionó que las versiones oficiales no coincidan con su vivencia, manifestando inquietud porque no se le ha tomado en cuenta para la reconstrucción de los hechos.

Temas Relacionados

José David Marmolejo FerrerSoldado naufragoEncontraron cuerpoEmbarcación naufrago en NariñoEjército NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Interpol llega a Barranquilla para desmantelar redes de “capos invisibles” y grupos narcotraficantes como Los Costeños y el Clan del Golfo

La nueva sede internacional busca fortalecer la cooperación global y combatir el narcotráfico, la extorsión, la ciberdelincuencia y otros delitos transnacionales que operan en el Caribe colombiano

Interpol llega a Barranquilla para

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

En el clásico del fútbol profesional colombiano, verdes y azules se ven las caras en el Atanasio Girardot, aún con Nacional sin técnico en propiedad

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Migración Colombia detuvo a prófugo panameño con circular roja de Interpol, cuando intentaba legalizar su situación en el país

Un individuo requerido por la justicia de Panamá fue puesto a disposición de las autoridades tras ser identificado durante controles de extranjería en Medellín, destacando la eficacia de los protocolos de seguridad migratoria

Migración Colombia detuvo a prófugo

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

La influenciadora aseguró que la derrota de Gate en ‘La casa de los famosos Colombia’ se debió a situaciones dentro del ‘reality’ y no a supuestas injusticias, como lo asegura la paisa

Yina Calderón se fue en

Perro antinarcóticos detectó 25 kilos de marihuana empacados al vacío en un mueble tipo cama en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

El peso exacto del estupefaciente ascendió a 24.300 gramos (24,3 kilos; 53,57 libras), mientras la carga tenía como punto de partida la ciudad de Bogotá, y como destino final San Andrés

Perro antinarcóticos detectó 25 kilos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se fue en

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Melissa Gate se molestó en alfombra roja de los Premios Juventud al ser cuestionada sobre Altafulla: “La gente ya sabe quién es la ganadora”

Kendrick Lamar se presentará en Bogotá con operativo de seguridad y movilidad para su esperado concierto

Westcol contó lo que hace todos los días antes de una transmisión en vivo: les envío contundente mensaje a los que le dejan comentarios

Deportes

Luis Díaz habló del gol

Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”

Así reaccionó la prensa mexicana a la derrota del Club León, de James Rodríguez, ante Juárez: “Los domaron”

Unión Magdalena fue sancionado con millonaria multa por impedir el reinicio oportuno del segundo tiempo frente a Santa Fe