Hallan el cuerpo de soldado que había desaparecido en aguas de Nariño, tras naufragio de la embarcación

El cuerpo encontrado fue el del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.- crédito @Ejercito_Div3/X

En horas de la mañana del 27 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional confirmó el hallazgo de uno de los cuerpos de los soldados que habían desaparecido luego del naufragio de una embarcación en zona costera del municipio de Mosquera, del departamento de Nariño, en la madrugada del 26 del mismo mes.

El cuerpo encontrado fue el del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.

De acuerdo con la información preliminar, 28 uniformados eran los que viajaban en la embarcación, entre los que se encontraban integrantes de la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, los cuales iba a ejecutar acciones en contra de la estructura de la Segunda Marquetalia en el área marítima de San Andrés de Tumaco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades desplegaron un bloque de búsqueda en la zona con el objetivo de ubicar a los dos uniformados que habían desaparecido en las aguas. La gran mayoría de los tripulantes fueron rescatados gracias al trabajo conjunto de la Armada, la Fuerza Aérea y los guardacostas que intervinieron en la emergencia.

En vista de los hechos, la institución castrense envió un mensaje de solidaridad a la familia de Marmolejo Ferrer: “El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado y expresa su más sentido de solidaridad a su familia, compañeros y amigos. Para su acompañamiento fue dispuesto un equipo interdisciplinario de apoyo integral, con el fin de brindar la atención necesaria en este difícil momento”.

El Ejército Nacional confirmó el hallazgo de uno de los cuerpos de los soldados que habían desaparecido luego del naufragio de una embarcación ocurrida en zona costera del municipio de Mosquera, Nariño - crédito @Ejercito_Div3/X

Embarcación de alcaldesa de Mosquera, Nariño fue atacada por la Armada

Una operación de la Armada Nacional terminó en violencia en Mosquera, Nariño, durante la madrugada del lunes 8 de septiembre, cuando disparos efectuados por efectivos militares contra una embarcación oficial provocaron la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la administración municipal, y dejaron seis personas heridas, entre ellas un agente de Policía.

El episodio ocurrió cuando la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda se desplazaba junto a su comitiva hacia Tumaco, momento en el que, según las versiones oficiales recogidas por la prensa, los uniformados abrieron fuego contra la embarcación tras una serie de circunstancias.

El impacto de los disparos provocó que un escolta resultara gravemente herido, siendo trasladado en helicóptero desde Mosquera a Cali para recibir atención médica especializada.

Ataque De La Armada A Lancha De Alcaldesa De Municipio De Nariño - crédito @JairoReport/X

Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno departamental, detalló que la situación “se presentó en una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa. En estos hechos una persona fallece y otra resulta herida”, según declaraciones del funcionario a medios nacionales.

Gámez agregó que el incidente ocurrió entre 10 y 15 minutos después de que la embarcación partiera del casco urbano de Mosquera, en un horario de baja visibilidad y mientras regía la restricción de movilidad impuesta por la Armada antes de las 5:00 a.m. debido a la presencia de grupos armados en la zona.

La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a una posible deficiencia en la comunicación previa entre el equipo de la alcaldesa y las fuerzas militares, situación que será objeto de investigación formal. Gámez insistió en que “este es un hecho confuso que será materia de investigación por parte de la Armada. Se analizará si hubo problemas de comunicación previos al desplazamiento de la alcaldesa, pero lo importante ahora ha sido salvar la vida del escolta y garantizar la seguridad de quienes estaban con ella”, enfatizó el funcionario.

La mandataria señaló que trataron de auxiliar a Luis Fernando Sánchez Caicedo, pero debido a la gravedad de las heridas falleció en el lugar - crédito Alcaldía Municipal de Patía, Cauca / sitio web | @karenpineda_kp/IG | @indepaz/IG

Mientras tanto, la propia alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda relató en entrevista con La W Radio que la Armada Nacional se acercó a su embarcación y efectuó los disparos desde la parte trasera.

Según lo declarado por Pineda, vivió momentos de tensión y lamentó que el presidente Gustavo Petro no la haya consultado directamente sobre lo ocurrido: “Hasta ahora ninguna autoridad nacional me ha escuchado personalmente acerca de los detalles del incidente”, expresó.

Además, la alcaldesa cuestionó que las versiones oficiales no coincidan con su vivencia, manifestando inquietud porque no se le ha tomado en cuenta para la reconstrucción de los hechos.