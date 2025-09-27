Cris Pasquel vivió un violento atraco en Bogotá: el exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ contó detalles de lo que pasó

Cris Pasquel, de 'La casa de los famosos Colombia', relata el angustiante robo que vivió en Bogotá - crédito @crispasquel/IG

Un violento atraco afectó a Cris Pasquel, conocido por su participación en La casa de los famosos Colombia, en las calles de Bogotá durante la madrugada del martes 23 de septiembre.

El hecho, que involucró una modalidad de choque utilizada para robar a conductores, dejó a Pasquel y a su productor, Sander Rendón, ilesos, aunque les arrebataron su vehículo, teléfonos móviles y documentos personales.

El ataque ocurrió alrededor de la una de la mañana, cuando ambos se desplazaban en automóvil por la capital colombiana. Al detenerse en un semáforo, otro vehículo los chocó levemente por detrás, con la aparente intención de hacer que descendieran del carro para verificar lo ocurrido. En ese momento, se perpetró el violento atraco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Mi gente, me robaron. Gracias a Dios estoy bien. Nos robaron a mi productor y a mí el martes, como a la una de la mañana. Íbamos en el carro, mi productor y yo, y en un semáforo paramos y nos chocan suave. Nos chocan por atrás, nos chocan suave. Yo sé que es una modalidad de robo muy, pero muy vieja, pero nosotros caímos”, relató el exparticipante del reality, a través de un video publicado en sus redes sociales.

El impactante testimonio de Cris Pasquel tras ser víctima de un asalto armado en las calles de Bogotá - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con las declaraciones de Pasquel en su publicación, al bajar del carro para verificar los daños, cuatro individuos armados los abordaron de inmediato. Los asaltantes, portando armas de fuego, los amenazaron y exigieron la entrega de sus pertenencias.

“El objetivo de este video es crear conciencia y que ustedes sepan esta modalidad de robo. Cuatro desadaptados, con armas —estaban totalmente armados— nos amenazan, nos quitan los celulares, nos quitan los documentos, nos amenazan”, detalló Pasquel.