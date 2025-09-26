Colombia

La SAE se refirió al predio donde se preparó el ‘cococho’ que mató a 11 personas en Barranquilla: “Llevamos más de 20 años de abandono”

En las investigaciones por el caso de intoxicación con alcohol ilegal, que ya deja once fallecidos, apareció el nombre de la entidad como responsable del lote donde se destiló el ‘cococho’

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El caso se presentó en
El caso se presentó en el sector de El Boliche, una de las zonas más deprimidas en el sur de la capital del Atlántico - crédito @ErikaFontalvo/X y @saesas1/IG

Luego de la tragedia que se presentó el martes 23 de septiembre de 2025 en el sector de El Boliche, en Barranquilla, por el consumo de una bebida alcohólica adultera, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que esa entidad no tiene nada que ver con el predio donde se destilaba el producto ilegal.

El nombre de la SAE en el caso que ya dejó once muertos apareció mencionado como parte de a investigación que adelanta la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) y demás autoridades en la capital del Atlántico.

A raíz del consumo de este trago elaborado de manera artesanal y que se vendía por $2.000 ya se han reportado once personas fallecidas y varias más se debate entre la vida y la muerte mientras reciben atención médica en una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que debido a que las pesquisas arrojaron que el sitio en el que se preparaba el ‘cococho’ (mezcla de metanol o alcohol para madera con agua) sería un predio bajo control de la entidad, el director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, tuvo que salir aclarar esta información.

Para tal fin, y por medio de un video que compartió la entidad la noche del jueves 25 de septiembre en su cuenta de Instagram (@saesas1), se rebatió lo que se precisó como parte de las pesquisas que se adelantan.

La SAE a través de
La SAE a través de su vocero que varios predios en Barranquilla llevan hasta 20 años abandonados - crédito @saesas1/IG

Avendaño aseguró en la grabación: “Es importante aclarar a la opinión pública que las muertes que se presentaron en la ciudad de Barranquilla por consumo de alcohol adulterado no se dieron en un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales, la SAE”.

En su explicación de los hechos el funcionario agregó: “Lo que pasó fue que un establecimiento de comercio adquirió estos productos y los ofreció. Y consecuencia de ello, la situación que hoy estamos lamentando”.

“Lo que sí venimos haciendo nosotros como Sociedad de Activos Especiales, por orden de la doctora Amelia Pérez, presidenta de la SAE, es hacer un ejercicio de seguimiento, vigilancia y control para ver qué pasa en cada uno de los inmuebles que tenemos nosotros bajo nuestra administración”, añadió Avendaño.

Al final, el director territorial Caribe de la SAE mencionó una situación que puede estar favoreciendo que algunos predios sean utilizados para otros fines, y de forma ilegal.

Declaraciones del director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño - crédito @saesas1/IG

“Entendamos que llevamos más de veinte años de abandono completo a muchos de estos inmuebles, que apenas ahora, desde el ejercicio de la presidencia del doctor Gustavo Petro, es que venimos viendo a ver qué pasa en estos inmuebles”, explicó Avendaño, que finalizó diciendo que en dichos predios “hemos encontrado redes de microtráfico de drogas y, en este caso, redes orientadas a la producción de alcohol adulterado, que es una acción que venimos implementando y desarrollando en todo el territorio colombiano”.

Sumado a todo lo anterior, y como consecuencia de lo ocurrido, la Mebar realizó operativos en varios sectores de Barranquilla, y gracias los allanamientos que se hicieron en estas zonas (caracterizadas por ser puntos donde se elaboran y distribuyen bebidas alcohólicas adulteradas), como Las Nieves y Rebolo.

Dentro de las acciones también se decomisaron una serie de elementos que tenían como fin favorecer la producción de este licor.

Declaraciones del brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla - crédito @PoliciaBquilla/X

Cuántas muertes por consumo de metanol van en Colombia durante 2025

El Instituto Nacional de Salud reportó que, en lo que va de 2025, Colombia registra 89 casos de intoxicación por metanol. Barranquilla concentra la mayor cantidad de afectados y suma once fallecidos relacionados con este brote.

Las autoridades señalaron que los casos no están relacionados con la venta de licor adulterado en comercios formales, sino con el consumo de preparados artesanales que utilizan alcohol industrial.

Diana Pava, directora del INS y toxicóloga, precisó que el metanol, presente en productos como limpiavidrios y disolventes, puede causar graves daños a la salud, entre ellos ceguera y muerte.

En Barranquilla, el brote se asocia al consumo de una bebida conocida como ‘cococho’, y que se vende de manera informal, sobre todo entre habitantes de calle y vendedores ambulantes.

La bebida artesanal ‘cococho’ se
La bebida artesanal ‘cococho’ se elaboraba en una vivienda administrada por la SAE y se distribuía en barrios populares - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Del total de intoxicados en 2025, 20 corresponden a Barranquilla, de los cuales 17 están vinculados al brote registrado en la última semana. En esa ciudad, once personas murieron, seis en centros médicos y cinco en la vía pública. Seis personas continúan en Unidades de Cuidados Intensivos.

A nivel nacional, Valle del Cauca reporta 13 casos y Bogotá 10. La cifra de intoxicados es inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando se notificaron 110 casos, pero las autoridades advierten sobre el riesgo persistente de brotes por la manipulación de alcohol industrial.

El INS confirmó que no existen pruebas de circulación de licor adulterado en el mercado formal y destacó la importancia de fortalecer las campañas de prevención para reducir riesgos entre la población que consume bebidas artesanales.

Temas Relacionados

CocochoTragedia en BarranquillaMuerte por consumo de licorLicor adulteradoEl BolicheSAEJaime AvendañoSociedad de Activos EspecialesColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó habilitar la consulta presidencial del Pacto Histórico, mientras que Petro afirma que “el pueblo tiene derecho de elegir a sus candidatos”

Ante el fallo, Carolina Corcho y Daniel Quintero formalizaron sus precandidaturas, y el presidente Petro instruyó públicamente la realización de la consulta, desafiando la suspensión decretada por el comité político de la coalición

El Tribunal Superior de Bogotá

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU durante discurso de Benjamín Netanyahu: “Colombia no será cómplice del silencio”

Representantes colombianos, liderados por Francia Márquez y Rosa Villavicencio, se retiraron en señal de protesta mientras el primer ministro israelí intervenía

Delegación colombiana abandonó Asamblea de

Profesor de la Universidad Nacional denunció que aparecieron grafitis de las Farc en las instalaciones de la sede de Bogotá

En las imágenes que compartió Torres, se puede ver que en paredes blancas se menciona a la organización terrorista y a algunos de sus miembros

Profesor de la Universidad Nacional

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

La cantante de reguetón mostró cómo disfruta de algunos momentos en su casa junto a su hija, mientras se prepara para el baby shower que realizará con el público en un centro comercial de Puerto Rico

Natti Natasha compartió emotivo video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Artículo de The Economist sobre

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha compartió emotivo video

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Luisfer Hoyos vuelve a ‘MasterChef Celebrity’ después de polémica por su larga ausencia: “Lo que piensen me tiene sin cuidado”

Crece la preocupación por la salud de Heredero: el cantante aclaró los rumores después de practicarse una biopsia

‘MasterChef Celebrity’ confirmó que uno de los eliminados volverá al programa: así se elegirá cuál

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Exportero colombiano analizó el error de Kevin Mier con Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen