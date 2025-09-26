Colombia

Resultados Lotería del Quindío del jueves 25 de septiembre: consulte los números ganadores

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Por Armando Montes

Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería del Quindío se necesitan al menos 3 mil pesos (Infobae)

Como cada jueves, la Lotería de Quindio celebró el sorteo en el que entrega miles de millones de pesos en premios. Aquí están los resultados ganadores y averigüe si obtuvo alguno de sus premios.

Fecha del sorteo: jueves 25 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 2982

Números ganadores: 5844-22.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para cobrar su premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

La Lotería del Quindío solo celebra un juegosemanal, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 45 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2 mil millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

Más 200 quindianitos sin serie de 722 mil 892 pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones que en total dan un plan de premios de 9 mil 600 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería del Quindío?

Para poder ganar a la Lotería del Quindío requiere al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

