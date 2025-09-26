Colombia

La SAE advirtió que se hacen pasar como funcionarios para pedir dinero “a cambio de acceder a bienes administrados”

El director territorial Caribe de la SAE Jaime Avendaño presentó una denuncia pública en contra de Sandra Rivero y Jorge Molina, y dijo que “espera con ansias” que estas dos personas interpongan una acción judicial

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Jaime Avendaño aseguró que cuenta
Jaime Avendaño aseguró que cuenta con pruebas - crédito @saesas1/IG

En otro caso que ha generado polémica en la costa Caribe colombiana, el director territorial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, contó detalles sobre dos personas que estarían haciendo de las suyas haciéndose pasar como funcionarios de la entidad.

En un video publicado en la cuenta de la SAE en Instagram, Avendaño dio los dos nombres en concreto del hombre y la mujer que se están llenando sus bolsillos a costa de la ciudadanía.

“Sandra Rivero y Jorge Molina. Apréndanse estos nombres: Sandra Rivero y Jorge Molina. Son los dos estafadores que hemos identificado por parte de la SAE, que vienen usurpando, disfrazándose, engañando a la comunidad, haciéndose pasar por funcionarios de la SAE para que ingresen a estos inmuebles”, inicia explicando el director territorial Caribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los detalles más delicados en la denuncia por parte de Avendaño, es que “eso quiere decir que seguramente tienen la base de datos que el presidente Gustavo Petro estaba denunciando”.

Declaraciones del director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño - crédito @saesas1/IG

Qué denuncio el presidente Gustavo Petro en su momento: el operativo en Antioquia

El caso en cuestión que refiere Avendaño es acerca del hallazgo de más de 18.000 documentos confidenciales en una vivienda de Medellín vinculada a la mafia puso en evidencia posibles filtraciones de información reservada sobre bienes incautados por el Estado colombiano, señaló en un informe Cambio.

Los documentos pertenecen a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a la Fiscalía General de la Nación, e incluyeron archivos oficiales y restrictivos relacionados con propiedades decomisadas al narcotráfico.

El operativo se realizó el 29 de agosto de 2025 en el sector Suramericana, en el límite entre La Estrella e Itagüí.

Funcionarios de la SAE y la Policía Nacional ingresaron a una vivienda para ejecutar un desalojo, momento en el cual Enrique León Machado Ramírez, de 63 años, fue detenido al intentar obstaculizar la diligencia y presentar documentos con logotipos institucionales presuntamente usados para actividades ilícitas.

Sin embargo, el informe consignó que Machado recuperó la libertad horas después ante la ausencia de pruebas suficientes para formular cargos.

Avendaño expresó que algunos bienes
Avendaño expresó que algunos bienes en la región Caribe en poder de la SAE llevan en abandono, algunos, hasta de 20 años - crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook

La vivienda relacionada posee un historial vinculado al crimen organizado. Antes de pasar a la administración de la SAE, el inmueble pertenecía a Luisa Fernanda Muñoz, excompañera de Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, antiguo cabecilla financiero de una estructura del Clan del Golfo y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

Según la documentación judicial citada, la casa está avaluada en unos 600 millones de pesos y llevaba seis años bajo “ocupación irregular”, situación que impidió la efectiva toma de posesión por parte de la SAE.

Qué más mencionó el director territorial de la SAE sobre Sander Rivero y Jorge Molina: “Lo espero con ansias”

Siguiendo con la denuncia, Avendaño explicó que Sandra Rivero y Jorge Molina Rivero “tienen información reservada de la entidad y con esta información reservada lo que vienen haciendo es estafando personas, metiéndolos en inmuebles”.

Ojalá y estas dos personas me denuncien. Los espero con ansias en la fiscalía por quedados sus nombres. Y los seguiré dando porque son unos grandes estafadores. Los hechos puntuales en el día de hoy. Aquí tengo las pruebas. Un contrato de acuerdo de pago y una solicitud por parte de Jorge Molina".

Más adelante el funcionario de verdad explicó que cuento como pruebas con “el contrato de acuerdo con una persona, el estafador del día de hoy (viernes 19 de septiembre de 2025), en la que haciéndose pasar por la SAE manifiesta unos pagos para que la persona pueda ingresar el inmueble”.

Ante lo anterior, Avendaño agregó que “la solicitud de aquí tratando de legalizar ante la SAE la ocupación irregular, manifestando estas dos personas en la administración del conjunto que hacen parte de la Sociedad de activos Especiales como funcionarios, mostrando documentación falsa”.

El funcionario expresó que el objetivo con esta denuncia es que “esta situación no se vaya a presentar en Colombia”.

La Sociedad de Activos Especiales
La Sociedad de Activos Especiales (Sae) denunció que dos personas se hacen pasar por funcionarios en la región Caribe colombiana, aprovechándose de varios bienes ocupados - crédito Fiscalía General de la Nación

Por todo lo anterior, Avendaño finalizó la grabación haciendo una invitación a toda la comunidad.

“Si usted ha escuchado estos dos nombres, Sandra Rivero, Jorge Molina, abstenerse de tener contacto con ellos. Están mintiendo, están estafando. Si usted ya cayó en las garras de estos, acérquese en la entidad; nosotros lo acompañaremos y lo asesoraremos. Nos vamos a solidarizar con usted, que ha sido víctima de personas que lo que único que han buscado es quedarse con su dinero”, explicó el funcionario como respuesta a quienes cayeron en sus artimañas.

“Son dos ladrones, dos sinvergüenzas. Y esta situación la venimos denunciando en todas partes de Colombia. De aquí a la Fiscalía a denunciarlos porque no nos vamos a quedar callados. Esto hay que denunciarlo, acorralar a los ladrones para que la gente no vuelva a caer. Aquí estamos para servirle”, cerró Avendaño.

Temas Relacionados

SAEDenuncia de falsos funcionariosRegión CaribePiden dineroOcupación de inmueblesJaime AvendañoDenuncia del presidenteGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Desde Red Papaz aseguran que el impuesto saludable no está quebrando a los tenderos de barrio, como afirma María Fernanda Cabal: “No llega al punto de cerrar negocios”

Aunque algunos sectores políticos aseguran que el impuesto a ultraprocesados ha llevado a la quiebra a miles de tenderos, cifras del Dane muestran que los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025

Desde Red Papaz aseguran que

A la hora de comprar carro, el bolsillo manda: estas son las marcas con mejor disponibilidad de repuestos en Colombia

Aunque más del 85 % de las autopartes que se venden en el país son importadas, algunas marcas han logrado construir sólidas redes de distribución que marcan la diferencia en costos, tiempos de reparación y confianza para los conductores

A la hora de comprar

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

El ‘influencer’ estadounidense sorprendió al mostrarse a favor en las palabras que dejó Petro en el auditorio de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, EE. UU.

Gustavo Petro compartió en su

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

La reconocida ‘influencer’ colombiana señaló al exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ por sus polémicas declaraciones sobre la tragedia del cantante colombiano

Yina Calderón enfrenta a Marlon
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón enfrenta a Marlon

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún criticó remodelación de El Campín y descartó que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”