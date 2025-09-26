Colombia

Juan David Tejada confirmó su separación de Aida Victoria Merlano: “Siempre estaré para mi hijo”

El empresario confirmó los rumores que venían circulando desde hace varios días, alrededor de una posible ruptura con la creadora de contenido barranquillera

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Aida Victoria Merlano y Juan
Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada confirmaron su separación tres meses después del nacimiento de su hijo Emmanuel - crédito @jdt21_5//Instagram

Luego de varios días de rumores sobre el estado de la relación entre la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, debido a que no aparecían juntos en las publicaciones más recientes de ambos, finalmente se conoció que la pareja decidió dar por terminada su historia de amor.

Así lo confirmó el propio Tejada, conocido por los seguidores de Merlano como “el agropecuario”, que en sus historias de Instagram compartió un comunicado explicando la situación.

“SSéque todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, inició Tejada. “Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”, expresó.

Para cerrar, el empresario negó que el motivo de la separación fuese una infidelidad de su parte, como lo señaló la influencer Yina Calderón en el pasado. Además, expresó su compromiso de estar siempre pendiente de su hijo Emmanuel, nacido en julio pasado.

“Y quiero con esto también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella”, sentenció.

El empresario y padre de
El empresario y padre de Emmanuel, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y no se relacionó con una infidelidad de su parte - crédito @jdt21_5/Instagram

