Carlos Fernando Galán apareció en nuevo ranking de popularidad de alcaldes en Sudamérica: así le fue al mandatario de Bogotá

El ranking busca ofrecer un panorama comparativo sobre confianza y percepción ciudadana frente a autoridades locales, en un contexto de inseguridad, situación económica y gestión de servicios públicos - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El más reciente informe de CB Consultora Opinión Pública posicionó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el primer lugar del ranking de mandatarios locales mejor evaluados en Sudamérica.

El estudio, realizado entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025 en las principales ciudades de diez países de la región, contó con más de 5.100 encuestados y un margen de error que oscila entre el 4% y el 5%.

Según la medición, Galán alcanzó una imagen positiva del 55,3%, superando a Mario Bergara, alcalde de Montevideo, que obtuvo 53,9%. El tercer lugar fue ocupado por Pabel Muñoz, alcalde de Quito, con una aprobación del 48,4%. En contraste, Luis Bello, alcalde de Asunción, se ubicó en el último puesto con apenas 12,6% de aprobación, seguido por Iván Arias, de La Paz, con 19,9%, y Carmen Meléndez, de Caracas, con 35,7%.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lidera el ranking de mandatarios locales mejor evaluados en Sudamérica - crédito CB Consultora Opinión Pública

Evaluación de equipos de gobierno en la región

El ranking reveló contrastes significativos en la percepción ciudadana hacia sus líderes locales. Mientras que Galán y Bergara lograron índices superiores al 50%, otros alcaldes enfrentan altos niveles de desaprobación.

En el cuarto lugar se encuentra Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, con 46,3%, seguido por Rafael López Aliaga, de Lima, con 44,9%. Mario Desbordes, alcalde de Santiago de Chile, se ubica en la sexta posición con 42,6%, y Ricardo Nunes, de São Paulo, aparece en el séptimo lugar con 39,8%.

Sobre el caso de Bogotá, el informe detalló que, aunque Galán cuenta con una mayoría de respaldo ciudadano, su gestión también genera divisiones, pues su imagen negativa alcanzó 44,1%, y un 2,7% de encuestados prefirió no opinar.

En cuanto a los equipos de gobierno, la encuesta mostró diferencias notorias entre los funcionarios de cada ciudad. En Bogotá, los secretarios con mejor imagen positiva fueron Miguel Silva, secretario general (35,2%), Laura Tami, secretaria de la Mujer (34,9%), y Gustavo Quintero, secretario de Gobierno (32,6%). Los de menor valoración fueron Gerson Bermont, secretario de Salud (21,7%), César Restrepo, secretario de Seguridad (24,8%), y Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte (26,6%).

Galán alcanzó una imagen positiva del 55,3%, superando a Mario Bergara (Montevideo, 53,9%) y Pabel Muñoz (Quito, 48,4%) - crédito CB Consultora Opinión Pública

El liderazgo de Carlos Fernando Galán adquiere mayor relevancia si se observa el contraste con sus pares en Sudamérica. Mientras el alcalde de Bogotá logró superar la barrera del 55% de imagen positiva, apenas dos mandatarios más —Mario Bergara en Montevideo (53,9%) y Pabel Muñoz en Quito (48,4%)— se acercaron a niveles similares de respaldo ciudadano. La diferencia se amplía frente a capitales de gran peso como Buenos Aires (46,3%), Lima (44,9%) o São Paulo (39,8%), donde sus jefes de gobierno enfrentan mayores dificultades para consolidar apoyos.

En el extremo opuesto, Asunción y La Paz reflejan la fragilidad de la confianza ciudadana en sus autoridades, con registros de aprobación por debajo del 20%. Estos resultados posicionan a Bogotá como una de las pocas ciudades de la región donde la administración local arranca con un nivel de legitimidad relativamente alto.

CB Consultora Opinión Pública explicó que la medición abarcó a la población mayor de 18 años en diez ciudades de Sudamérica: Bogotá, Ciudad de Buenos Aires, Lima, Caracas, Santiago, Quito, La Paz, Asunción, Montevideo y São Paulo.

La técnica de recolección utilizada fue CB CAWI Research, con muestras que oscilaron entre 456 y 597 casos por ciudad. El procedimiento de muestreo se desarrolló de forma estratificada por distritos locales, teniendo en cuenta variables como género, nivel socioeconómico, grupo etario y ubicación geográfica.

CB Consultora precisó que este ranking busca ofrecer un panorama comparativo sobre el nivel de confianza y percepción ciudadana frente a sus autoridades locales, en un contexto marcado por desafíos como la inseguridad, la situación económica y la gestión de los servicios públicos.