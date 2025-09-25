Vicky Dávila volvió arremeter contra Abelardo de la Espriella citando entrevista donde el abogado dice que es amigo de Alex Saab: “Se han robado Venezuela”

Vicky Dávila se despachó nuevamente contra Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La precandidata presidencial Vicky Dávila volvió a cuestionar de manera frontal al abogado Abelardo de la Espriella por su relación con Álex Saab, vinculado a la red de corrupción del régimen de Venezuela.

En una declaración en su cuenta en X, Dávila planteó dudas sobre la confianza que merece De la Espriella y subrayó una posible contradicción entre su discurso y su entorno cercano.

Según Dávila, “¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro”.

El contexto del pronunciamiento surge ante la polémica pública por la defensa y las relaciones personales de De la Espriella.

Para dar firmeza a sus palabras, la periodista citó una entrevista de De la Espriella donde el abogado dice: “Soy amigo personal de Álex (Saab), le tengo profundo aprecio”, lo que reavivó el debate sobre la cercanía entre el jurista y el empresario.

“El tigre de papel no es abogado de Alex Saab… es amigo (sic)”, insistió Dávila, subrayando una posible incoherencia entre la postura actual de De la Espriella y sus vínculos previos.