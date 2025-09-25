Colombia

Vicky Dávila volvió arremeter contra Abelardo de la Espriella citando entrevista donde el abogado dice que es amigo de Alex Saab: “Se han robado Venezuela”

La reciente declaración de la periodista y precandidata presidencial vuelve a poner la mirada pública sobre los vínculos entre el abogado y el polémico empresario, señalado por corrupción en Venezuela

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Vicky Dávila se despachó nuevamente
Vicky Dávila se despachó nuevamente contra Abelardo de la Espriella

La precandidata presidencial Vicky Dávila volvió a cuestionar de manera frontal al abogado Abelardo de la Espriella por su relación con Álex Saab, vinculado a la red de corrupción del régimen de Venezuela.

En una declaración en su cuenta en X, Dávila planteó dudas sobre la confianza que merece De la Espriella y subrayó una posible contradicción entre su discurso y su entorno cercano.

Según Dávila, “¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro”.

El contexto del pronunciamiento surge ante la polémica pública por la defensa y las relaciones personales de De la Espriella.

Para dar firmeza a sus palabras, la periodista citó una entrevista de De la Espriella donde el abogado dice: “Soy amigo personal de Álex (Saab), le tengo profundo aprecio”, lo que reavivó el debate sobre la cercanía entre el jurista y el empresario.

“El tigre de papel no es abogado de Alex Saab… es amigo (sic)”, insistió Dávila, subrayando una posible incoherencia entre la postura actual de De la Espriella y sus vínculos previos.

