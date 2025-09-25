Colombia

Lotería del Valle: resultados de hoy 24 de septiembre

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Por Armando Montes

El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)

Como cada miércoles, la Lotería de Valle realizó el sorteo en el que entrega miles de millones de pesos en premios. Aquí están los números ganadores y descubra si se hizo de alguno de sus premios.

Fecha del sorteo: miércoles 24 de septiembre de 2025.

Número de sorteo: 4815

Número ganador: 5950.

Serie: 162.

¿Qué impuestos tienes que pagar si ganaste la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle están sujetos principalmente a dos impuestos al momento del pago:

Una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional, que aplica sobre el valor total del premio, según lo establece la legislación tributaria colombiana y como lo indica la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Este impuesto reduce el monto neto que recibe el ganador.

El impuesto al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), que afecta las transacciones financieras al momento de consignar o retirar el dinero del premio. Aunque no es descontado directamente del premio, reduce el monto disponible cuando se mueve el dinero.

Por ejemplo, para un premio mayor de 9.000 millones de pesos, después de aplicar estos impuestos, el valor neto que recibe el ganador es significativamente menor, alrededor del 60-65% del total bruto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen para cumplir con la normativa fiscal vigente en Colombia.

La Lotería del Valle únicamente celebra un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9 mil millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones que suman más de 22 mil millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería del Valle?

Para poder jugar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es definirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

