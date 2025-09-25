Colombia

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Los restos de Byron Sánchez fueron entregados a sus seres queridos, mientras la investigación sobre el asesinato del artista sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Repatriación de B King tras
Repatriación de B King tras trágico hallazgo en México - crédito @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

El proceso de repatriación del cuerpo de B King, el cantante colombiano hallado muerto en México, concluyó con la entrega de sus restos a la familia, tras una serie de procedimientos legales y forenses, según confirmaron medios mexicanos.

La identificación de Byron Sánchez —nombre real del artista— y de Jorge Herrera, conocido como DJ Regio Clownn, se realizó en el Centro de Justicia de Chalco, donde las autoridades mexicanas confirmaron la identidad de ambos músicos antes de autorizar la entrega a sus allegados.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la investigación para esclarecer los asesinatos de los dos artistas continúa en curso, según declaraciones brindadas en conferencia de prensa encabezada por Clara Brugada, en la Utopía Libertad.

Se acompañó a la familia para que se reconocieran los cuerpos en el Estado de México. Nos han estado dando acompañamiento hasta acá. Y como ya lo dije, seguiremos colaborando con el Estado de México en esta investigación”, concluyó la fiscal.

Autoridades mexicanas entregan restos de
Autoridades mexicanas entregan restos de B King a su familia - crédito @bkingoficial/Instagram

La funcionaria también indicó que “hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México, se les ve abordar un vehículo, que salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México (...) Como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos”.

El proceso legal incluyó la realización de la necropsia y la verificación de identidad, pasos indispensables para que las autoridades pudieran proceder con la entrega de los restos a los familiares.

De acuerdo con los reportes brindados por las autoridades, los cuerpos de los artistas colombianos fueron hallados desmembrados y acompañados de un mensaje que haría referencia la familia Michoacana.

La última vez que se vio a B King y DJ Regio Clown fue el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en Polanco, un barrio exclusivo de la capital mexicana, según indicó Juan Camilo Gallego, representante de los artistas colombianos.

