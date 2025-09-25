Colombia

Importante hotel en la isla de San Andrés cierra sus operaciones, aquí las razones

Este tradicional hotel, que opera desde 1998, cerrará sus puertas, pero sus huéspedes y quienes tiene reservas serán ubicados en otros alojamientos de la misma cadena

Por Julieth Cicua Caballero

Se ha comunicado que el
Se ha comunicado que el hotel cierra de inmediato para preservar la seguridad de los colaboradores y huéspedes - Crédito: Decameron Aquarium

La suspensión de operaciones en el Hotel Aquarium, de San Andrés, fue anunciada por Hoteles Decameron el 25 de septiembre, tras recibir un informe preliminar de ingeniería donde se detectaron anomalías en la estructura del inmueble.

La compañía explicó que esta medida preventiva busca preservar la seguridad de huéspedes y empleados, quienes representan la prioridad en la gestión de la cadena hotelera.

El informe técnico, recibido el 22 de septiembre, advirtió posibles riesgos que podrían comprometer la estabilidad física del hotel.

Ante estos hallazgos, Decameron ha decidido cerrar de inmediato el establecimiento y activar un plan de contingencia para garantizar la estadía de los huéspedes afectados.

Un equipo de colaboradores fue asignado exclusivamente para asistir a los clientes en el proceso de traslado, facilitando su reubicación en otros hoteles Decameron en la isla o en establecimientos aliados, para que puedan culminar su estadía en condiciones óptimas.

El pasado 22 de septiembre
El pasado 22 de septiembre se recibió un informe que revela daños estructurales - Crédito: Decameron Aquarium

De forma paralela, otro grupo de trabajo se encuentra contactando a los clientes con reservas confirmadas para los próximos días y semanas, con el fin de ofrecerles alternativas de reacomodación de no ser posible se ofrece la opción de reembolso.

Además para todos los clientes con reservas activas y vigentes en el Hotel Aquarium de San Andrés, se han habilitado canales de atención exclusivos para resolver inquietudes y gestionar las reservas ante esta eventualidad.

Los medios dispuestos incluyen el teléfono fijo (601) 628 0000, el móvil +57 320 889 9822, la línea gratuita nacional 01 8000 510 765 (opción 3) y el correo electrónico reacomodaciones@decameron.com.

En su comunicado, Decameron expresó: “Lamentamos profundamente los inconvenientes y molestias causadas por esta decisión y presentamos excusas a todos nuestros clientes. Les pedimos su comprensión frente a esta situación en la que hemos priorizado la seguridad y bienestar para ellos y sus familias”.

La cadena hotelera aseguró que continuará trabajando para atender y apoyar a sus clientes mientras se resuelve la situación.

