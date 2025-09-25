En imágenes: campesino registró el avistamiento de un oso de anteojos en zona rural de Palmira

Un campesino captó imágenes de un oso andino en zona rural de Palmira, hecho que resalta la urgencia de proteger esta especie clave para los ecosistemas del Valle del Cauca, según autoridades ambientales - crédito @CvcAmbiental / X

El reciente avistamiento de un oso de anteojos en la zona rural de Palmira, Valle, puso de relieve la importancia de conservar esta especie, considerada fundamental para la salud de los ecosistemas andinos.

Las imágenes, captadas por un campesino durante sus labores diarias, muestran al animal alimentándose de semillas y forrajes en un área boscosa, lo que confirma la presencia activa de esta especie en el Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El oso andino (Tremarctos ornatus), único representante de su familia en Sudamérica, cumple funciones ecológicas esenciales. Su papel como especie sombrilla implica que su protección beneficia a numerosas otras especies que comparten su hábitat.

Además, contribuye a la conservación del agua, dispersa semillas y favorece la regeneración natural de los páramos y bosques andinos, según información de la Dirección de Gestión de Medio Ambiente de Palmira y la CVC.

Biólogos de la CVC alertan que la distribución del oso andino se ha restringido a zonas altas, lo que incrementa la urgencia de proteger los ecosistemas de páramo y bosque andino - crédito prensa CVC

La vulnerabilidad del oso de anteojos frente a la extinción motivó a las autoridades ambientales a intensificar los llamados a la protección de la especie. Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC, destacó la relevancia del avistamiento al afirmar.

“Importantísimo este avistamiento porque del 2016 a la fecha han aumentado los corredores de conservación del Oso andino, he ahí la muestra de porque es tan importante que estemos observando este oso”, mencionó el director.

Suárez Gutiérrez hizo un llamado: “Les pedimos que lo admiren, que lo respeten, pero que sobre todo lo protejan, que no se acerquen para darle alimento, que no le tiren ningún tipo de objeto para lastimarlo, sino que sencillamente admírelo y sintámonos orgullosos de que todavía en nuestro Valle del Cauca podemos ver este tipo de especies tan espectaculares y emblemáticas de nuestro territorio colombiano y por supuesto de nuestro Valle del Cauca”, según un comunicado de la CVC.

Suárez Gutiérrez subrayó que el avistamiento tuvo lugar en una de las áreas protegidas bajo la administración de la corporación. Por su parte, el biólogo Milton Reyes, de la regional Suroriente de la CVC, explicó que la presencia del oso de anteojos en zonas rurales es un indicador relevante para la conservación.

El oso andino, fundamental para la biodiversidad, dispersa semillas y contribuye a la regeneración de bosques y páramos en el Valle del Cauca - crédito @CvcAmbiental / X

“Esta es una especie que tiene problemas de conservación, su distribución, aunque inicialmente cubría hasta la parte plana del departamento, hoy solamente se presenta hacia las zonas altas que representan el límite de su distribución”, expresó Reyes.

Esta reducción en el rango de distribución resalta la urgencia de proteger los hábitats remanentes, especialmente en los ecosistemas de páramo y alto andino.

La CVC reiteró su llamado a los campesinos y comunidades asentadas en áreas donde pueden ocurrir avistamientos, instando a la conservación del oso de anteojos y recordando su valor como especie emblemática.

El biólogo Reyes enfatizó: “A los campesinos decirles que no tengan miedo con el oso, porque esta es una especie que no tiene reportes de ataques al ser humano, es una especie que todos debemos conservar”.

La importancia del oso de anteojos en el ecosistema colombiano

El oso de anteojos desempeña un papel clave en la dinámica de los bosques andinos. Al consumir frutos, dispersa semillas que contribuyen a la regeneración vegetal. Además, transporta polen en su pelaje y facilita la renovación del bosque al derribar arbustos y ramas durante su alimentación, lo que favorece el crecimiento de nuevos árboles.

El oso de anteojos no representa peligro para los humanos y su conservación es responsabilidad de toda la comunidad, según expertos de la CVC - crédito @CvcAmbiental / X

Su presencia se extiende a lo largo de las tres cordilleras colombianas, ocupando hábitats que van desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud, donde se encuentran selvas húmedas, bosques andinos y páramos.

La directora de Gestión de Medio Ambiente de Palmira, Patricia Muñoz, subrayó la importancia de preservar el entorno natural del oso de anteojos al afirmar: “Cuidar su hábitat es fundamental para garantizar la vida del oso de anteojos y la biodiversidad en Palmira y del Valle del Cauca”, mencionó en el comunicado.

Ante un encuentro con esta especie, las autoridades recomiendan no correr ni darle la espalda al animal. En caso de toparse con una hembra acompañada de crías, se aconseja no acercarse y retirarse de inmediato.

Para proteger al ganado, se sugiere mantenerlo alejado de las zonas boscosas y, ante cualquier avistamiento, comunicarse con la CVC a través de la línea 505 para recibir orientación adecuada.