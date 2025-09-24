El Sena ofrece opciones de trabajo presencial, virtual y teletrabajo en 32 regiones del país y el extranjero: son más de 40.600 vacantes

Las vacantes abarcan sectores clave como finanzas, salud, ciencias, ventas, servicios y manufactura, para diversos perfiles y niveles de formación - crédito Infobae

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena anunció la disponibilidad de más de 40.600 vacantes laborales a nivel nacional e internacional para el cuarto trimestre de 2025, enfocados en colombianos que cumplan con los requisitos mínimos y estén registrados en la plataforma.

Entre las ofertas para el exterior, destacan 140 vacantes en Canadá, 45 en Alemania y 12 en España. Las oportunidades laborales en Colombia se concentran especialmente en Bogotá D.C. (8.626 vacantes), Cundinamarca (11.680) y Antioquia (5.607), aunque están representadas las 32 regiones, incluyendo departamentos como Amazonas, Arauca, Boyacá, Valle del Cauca, César, Chocó, Huila, Meta, Nariño y Risaralda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Sena precisó que las vacantes corresponden a sectores clave de la economía como finanzas y administración, ciencias naturales y aplicadas, salud, ciencias sociales, arte, ventas y servicios, explotación primaria y extractiva, operación de equipos y procesamiento y fabricación. Las áreas de oportunidad permiten a candidatos con distintos perfiles y niveles de formación postularse según su especialidad e intereses.

La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece más de 40.600 vacantes laborales en Colombia y el exterior para el cuarto trimestre de 2025 - crédito Sena

Para acceder a estas convocatorias, los interesados pueden consultar de manera directa y exclusiva el portal ape.sena.edu.co, donde se encuentran publicadas 18.881 oportunidades laborales en Colombia y 145 en el exterior. El proceso exige el registro en la plataforma y la diligencia de la hoja de vida online, requisito indispensable para avanzar en las etapas de postulación. La agencia aclaró que solo en ferias o eventos presenciales se aceptan documentos físicos, y que las aplicaciones enviadas por otros portales, empresas o redes sociales serán desestimadas.

En cuanto al procedimiento de selección, la entidad indicó que, en el caso de convocatorias internacionales de carácter presencial, las personas preseleccionadas deberán asumir el costo y la logística de su traslado a la ciudad donde se realizará el proceso evaluativo. En las postulaciones virtuales, serán las empresas quienes contacten directamente a los candidatos para coordinar entrevistas por videollamada, siempre dentro del calendario anunciado en cada proceso.

Asimismo, la plataforma permite filtrar vacantes con opción de teletrabajo: los usuarios deben buscar el término “Teletrabajo” al ingresar en el sistema, iniciar sesión y postularse a las posiciones activas bajo esta modalidad. Las empresas interesadas en contratar a través del Sena pueden unirse al sistema registrándose en la página de la APE como empleadoras y publicando sus vacantes con intermediación gratuita.

El registro en la plataforma ape.sena.edu.co es requisito indispensable para postularse a las ofertas laborales del Sena - crédito Sena

Logros de la APE en 2025

En lo corrido de 2025, la APE del Sena ha gestionado 432.000 empleos en Colombia y el exterior, resultado de su trabajo articulado con el sector empresarial y de la realización de 317 ferias y microferias de empleo en el territorio nacional. “La Agencia Pública de Empleo del Sena está fortaleciendo la inclusión laboral en el país. Este año hemos realizado 317 ferias y microferias en todo el territorio nacional, conectando a las empresas con las personas que buscan una oportunidad. Nuestro compromiso es seguir uniendo el talento colombiano con empleos reales en Colombia y el exterior. Invitamos a quienes buscan trabajo a ingresar a ape.sena.edu.co”, declaró Elsa Bohórquez, directora (E) de Empleo y Trabajo del Sena.

El enfoque diferencial de la agencia se evidencia en los resultados registrados hasta septiembre: 203.375 empleos gestionados para mujeres, 171.271 para jóvenes, 1.843 para personas con discapacidad y 58.485 para víctimas del conflicto armado, además de 1.807 ubicaciones en el exterior. En acompañamiento y fortalecimiento de perfiles, la APE ha orientado a más de 942.552 personas mediante talleres de hoja de vida, entrevistas, habilidades blandas y asesoría sobre redes de empleo, favoreciendo especialmente a poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y desplazados.

Las ferias y microferias de empleo del Sena han conectado a más de 5.000 empresas con buscadores de empleo en todo el país - crédito Agencia Pública de Empleo

Las ferias y microferias han contado con la participación de más de 5.000 empresas y 79.000 vacantes publicadas a lo largo de 2025, incluyendo eventos emblemáticos como ExpoEmpleo SenaMujer, ExpoEmpleo Sena Joven, ExpoEmpleo Egresado, la Feria por la Afrocolombianidad y la Feria por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

La Agencia recuerda a los usuarios que todo el proceso es completamente gratuito, que la intermediación directa se realiza únicamente por el portal oficial y que la información de todas las vacantes activas está disponible en la página de la APE. Para quienes deseen orientación presencial, el Sena cuenta con 100 oficinas de atención en distintas regiones del país, subrayando su compromiso con la equidad y la inclusión laboral para todos los colombianos.