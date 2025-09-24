Colombia

Alcaldía de Bogotá anunció salvavidas para comercios afectados por las obras del metro: “Lo que necesitan es flujo de caja”

La Secretaría de Desarrollo Económico destinará seis mil millones de pesos para fortalecer la liquidez de más de 1.400 negocios en doce localidades impactadas por la construcción de la primera línea del metro

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Los beneficiarios recibirán subsidios de
Los beneficiarios recibirán subsidios de hasta 10 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico - crédito Metro de Bogotá

El plan de apoyo económico anunciado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá destinará cerca de seis mil millones de pesos a fortalecer la liquidez de más de 1.400 micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad, las cuales han visto deteriorados sus ingresos tras el avance de las obras del metro.

Este programa, que se implementará en doce localidades identificadas como especialmente afectadas —entre ellas Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Teusaquillo y Chapinero—, prevé la entrega de aportes individuales de tres a diez millones de pesos según las características y necesidades de cada local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las explicaciones entregadas en la mañana del miércoles 24 de septiembre por María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, la iniciativa priorizará en primer lugar a los comerciantes que acrediten estar formalmente registrados y ubicados en las zonas intervenidas por la construcción de la infraestructura.

Deben demostrar el registro mercantil activo, porque quienes no lo tengan lo sacan con un equipo en terreno de la Secretaría de Desarrollo y por supuesto demostrar que estén en las zonas afectadas”, aseguró López al detallar el proceso.

La entidad resaltó que inyectarán
La entidad resaltó que inyectarán recursos a los comercios - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La funcionaria también informó que la administración distrital ya habilitó un canal de inscripción digital para que los afectados puedan solicitar la ayuda.

En su estudio de las necesidades de estos comercios, la alcaldía detectó que el principal obstáculo es la falta de liquidez.

Ya hemos caracterizado casi mil trescientos de estos negocios y hemos identificado que lo que ellos necesitan, principalmente, es flujo de caja. Necesitan ingresos, necesitan recursos para poder, o bien sea aumentar sus ventas, o reducir costos”, señaló la secretaria López.

El paquete de apoyo se estructura alrededor de dos líneas principales: la primera contempla recursos directos para cubrir gastos como la compra de bienes o insumos, el pago de arriendos y la liquidación de deudas financieras acumuladas durante la emergencia.

La segunda, considerada innovadora por la funcionaria, apunta a la conexión con nuevos mercados.

Vamos a buscar que muchos de estos negocios salgan de esas zonas donde tienen flujo de personas limitado y, al salir de esas zonas, pues puedan, por ejemplo, visibilizar mucho más sus negocios y obviamente estar expuestos a un mayor flujo de personas que se traduzca en mayores ventas”, indicó López.

Para esto, el Distrito facilitará la participación de los comercios en espacios comerciales como bazares y ferias, tanto en las zonas directamente impactadas como en otros entornos de mayor dinamismo.

Un punto destacado por la secretaria es la posibilidad de ayudar a que varios negocios accedan a grandes ferias en Corferias, centro de referencia del comercio bogotano.

Según López, se espera que este tipo de exposiciones les permitan ganar visibilidad y atraer un flujo de clientes que hoy ha disminuido debido a los cierres viales, desvíos y reducción de peatones causados por las obras.

El programa contempla para el próximo año la expansión a otras áreas de Bogotá que también enfrentarán intervenciones de obra pública, ampliando así el alcance del plan de fortalecimiento comercial.

Concejal exigió vigilancia privada tras homicidio en construcción del Metro de Bogotá

Heidy Sánchez sobre el cádaver
Heidy Sánchez sobre el cádaver que encontraron en el metro de Bogotá - crédito @heidy_up

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años en las inmediaciones de las obras del Metro de Bogotá en Tintalito II, localidad de Kennedy, la noche del 20 de septiembre, ha reavivado el debate sobre la seguridad en los proyectos de infraestructura de la ciudad.

La concejal Heidy Sánchez advirtió que la vigilancia en estos espacios no puede recaer únicamente en la Policía, y subrayó: “El contratista privado debería asumir también la vigilancia del espacio que está interviniendo. La Policía no alcanza a dedicarse 24/7 a la vigilancia de cada obra y así se generan escenarios donde, como en esta noticia, se puede matar a alguien impunemente”.

Las primeras pesquisas de las autoridades apuntan a que los responsables ingresaron sin autorización al área de construcción y, tras perpetrar el crimen, abandonaron el lugar para dirigirse a un automóvil estacionado en las cercanías. Un testigo afirmó que los implicados intentaron huir en un taxi.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza, lo que sugiere un ataque dirigido. El descubrimiento se produjo alrededor de las 11:30 p. m., luego de que residentes alertaran a la Policía, que acordonó la zona y solicitó la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Temas Relacionados

Metro de BogotáConstrucción Metro de BogotáComercios afectados obrasObras en BogotáSubsidios Alcaldía BogotáSecretaría de Desarrollo EconómicoBogotáColombia-noticias

Más Noticias

Santiago Botero aseguró que ya tiene las firmas para inscribir su candidatura presidencial: “Completamos más de un millón”

El precandidato presidencial y empresario aseguró que ya cuenta con un millón de firmas para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026

Santiago Botero aseguró que ya

El consumo regular de esta fruta se asocia con mejor función cognitiva en adultos mayores de 50 años: baja el colesterol malo, según expertos

Estudios recientes destacan que consumir esta famosa fruta regularmente favorece la función cerebral y ayuda a controlar el colesterol, aportando beneficios notables en adultos mayores

El consumo regular de esta

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

La modelo y creadora de contenido para adultos de Onlyfans desata polémica con mensajes en contra de la inyección médica para la hepatitis B en menores

Elizabeth Loaiza en contra de

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

El delantero, que también incursiona en la música como cantante de K-Pop, aseguró que aun tiene contrato en el equipo asiático, pero espera regresar al país para hacer realidad su sueño

Goleador colombiano en Corea quiere

Pacto Histórico vetó a aspirante al Senado por el partido de Daniel Quintero: su esposo es investigado por compra de votos

La organización política negó la postulación de Laura Cristina Ahumada y corrigió la inscripción de Gloria Inés Flórez, en medio de cuestionamientos por transparencia y denuncias de consolidación de clanes regionales

Pacto Histórico vetó a aspirante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó