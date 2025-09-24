Colombia

Aida Morales reveló que está estudiando como leer los astros: “Yo no me quiero graduar de bruja, porque es tremendo”

La actriz enfatizó la importancia de abordar estos conocimientos con un alto grado de responsabilidad, señalando la necesidad de ética y de formación constante para evitar confusiones o malentendidos

David Garzón

La actriz intenta diferenciar la astrología de las prácticas supersticiosas o improvisadas - crédito @aidamoralesactriz/Instagram

El interés de Aida Morales por disciplinas alejadas de la actuación se hizo evidente tras sus recientes declaraciones sobre su pasión por la astrología, un campo en el que lleva dos años de estudios formales.

Aída Morales Álvarez, nacida en Líbano, Tolima, construyó una carrera artística que se extiende por más de cuatro décadas en el panorama cultural colombiano. Desde su irrupción en la década de 1980, Morales fue un referente tanto en la televisión como en el teatro y el cine, desarrollando un registro actoral que abarca tanto el drama como la comedia.

El reconocimiento nacional e internacional que consiguió responde a su participación en producciones que se consolidan como hitos de la ficción colombiana, entre ellas Padres e hijos, La viuda de la mafia, Corazón abierto, Los Reyes y más recientemente Darío Gómez, el rey del despecho.

Astrología en la vida de Aida

La llegada de Aida Morales al estudio de la astrología marca un punto de inflexión en su desarrollo personal - crédito @aidamoralesactriz / IG

En cuanto a sus estudios de astrología, la actriz señaló en su diálogo con Lo Sé Todo que esta disciplina no es, como muchos suponen, una simple herramienta de adivinación, sino más bien un “arte tremendo”, que implica una profunda labor de interpretación de los astros y de su relación con la vida cotidiana y personal de los individuos. Morales enfatizó la importancia de abordar estos conocimientos con un alto grado de responsabilidad, señalando la necesidad de ética y de formación constante para evitar confusiones o malentendidos. Según detalló, la astrología exige un compromiso de largo plazo, afirmando: “hay que dedicarle muchos años”.

Durante la conversación, la reconocida intérprete colombiana explicó cómo la formación en esta área le exigió una dedicación similar a la que mantuvo a lo largo de su trayectoria en las artes escénicas. “Lo que puedo decir es que no he terminado, la astrología es algo que no se termina de estudiar nunca y con lo que hay que tener mucho cuidado. Yo no me quiero graduar de bruja (risas) porque es tremendo, realmente hay que tener ética, disciplina de estudio y hay que dedicarle muchos años”, puntualizó, dejando claro que su aproximación a la astrología responde a un enfoque serio y ético.

La percepción pública sobre la astrología en Colombia y otros países latinoamericanos suele estar marcada por el escepticismo - crédito Aída Morales/ Instagram

La artista aclaró además que no pretende especializarse en prácticas esotéricas más allá de la interpretación técnica y seria de la astrología, en el que resaltó con humor que no tiene intención de convertirse en “bruja”. Con sus palabras, resaltó que los prejuicios comunes a menudo minimizan la complejidad y la profundidad de este campo de estudio. “Realmente hay que tener ética, disciplina de estudio”, recalcó Morales, añadiendo que la formación en astrología le mostró la importancia de la preparación constante y del análisis riguroso.

Las facetas de Aida Morales

La llegada de Aida Morales al estudio de la astrología marca un punto de inflexión en su desarrollo personal, al mostrar una faceta menos conocida de su vida fuera de los escenarios. La apertura con la que comparte este aspecto de su vida confirma el carácter polifacético que la define desde sus inicios, así como su inclinación por los retos intelectuales y artísticos. En su trayectoria profesional, supo adaptar sus conocimientos a contextos tan diversos como el escenario teatral, los platós de televisión y las películas, pero ahora también explora el ámbito del conocimiento astrológico de manera paralela a su labor principal.

la actriz señaló en su diálogo con Lo Sé Todo que esta disciplina no es, como muchos suponen, una simple herramienta de adivinación, sino más bien un “arte tremendo” - crédito @aidamorales / IG

La percepción pública sobre la astrología en Colombia y otros países latinoamericanos suele estar marcada por el escepticismo, pero Morales busca redefinir esa visión a partir de su experiencia. Al recalcar la necesidad de responsabilidad y formación adecuada, la actriz intenta diferenciar la astrología de las prácticas supersticiosas o improvisadas. Esta distinción resulta fundamental para ella, que asocia el aprendizaje astrológico a una búsqueda intelectual más que a un ejercicio de presagio.

