Yina Calderón se pronunció tras el hallazgo del cuerpo de B King y salió en defensa de Marcela Reyes

La huilense salió en defensa de Marcela Reyes y recalcó la buena relación que llevaba con el fallecido cantante - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La noticia del fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, en México generó consternación y distintas reacciones en el mundo del entretenimiento colombiano.

Los artistas fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, tras ser vistos por última vez en el sector de Polanco, en Ciudad de México, donde estaban cumpliendo compromisos musicales.

Las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México confirmaron el hallazgo de los cuerpos el 17 de septiembre en la zona de Cocotitlán, en el área metropolitana de la capital mexicana. El reconocimiento oficial se realizó el pasado lunes 22 de septiembre, cuando los familiares acudieron a la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla y corroboraron la identidad de los dos artistas.

Mientras se busca esclarecer los móviles del caso, distintas figuras del entretenimiento en redes sociales se pronunciaron, incluyendo a Yina Calderón. La DJ huilense de guaracha, a través de sus historias de Isntagram, expresó su conmoción y tristeza, enviando un mensaje de apoyo a la familia del cantante y defendiendo públicamente a la también DJ Marcela Reyes, que fue objeto de señalamientos tras el trágico suceso.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre - crédito @bkingoficial y @regioclownn/Instagram

Calderón compartió en sus redes sociales que esperaba que la información sobre la muerte de B King no fuera cierta. Al confirmarse el hallazgo de los cuerpos de B King y Jorge Luis Herrera (conocido como Regio Clown), la empresaria dedicó unas palabras a la familia del artista.

“Un muy buen muchacho. Todas las veces que compartí con él se portó muy bien conmigo. Fortaleza para su mamá, para su familia. Debe ser un momento muy difícil”, indicó inicialmente.

Luego, se refirió a los señalamientos en contra de la denominada “Reina de la guaracha”. “Y en cuanto a Marcela Reyes, yo sé quién es Marcela Reyes. Yo sé que no es una criminal y yo sé que no es tan marica de meterse en problemas. Sé el profundo cariño y admiración que le tenía a B-King porque le ayudó a criar su hijo. Sé todas las veces que intentó ayudar a B-King también de muchas maneras”, afirmó.

En ese sentido, la huilense indicó que era mejor dejar que la investigación avanzara y determinara las causas de la muerte de ambos artistas. “Esperemos que el tiempo pase y se sepa el verdadero motivo de qué pasó con él. Igual siento que es un tema delicado y no le corresponde a uno indagar tanto. Siento que es algo que hay que dejar en manos de la justicia”, apuntó.

Los señalamientos contra Marcela Reyes

La DJ salió al paso de los señalamientos que la hacen responsable de la desaparición de su expareja en México - crédito @marcelareyes/Instagram

La situación de la expareja de B King y figura reconocida en la escena musical y en las redes sociales, se tornó especialmente delicada cuando se supo de la desaparición y luego del fallecimiento del cantante.

En los días que siguieron a la desaparición de este y Regio Clown, los usuarios revivieron el conflicto público que ambos protagonizaron meses antes, cuando Reyes relató en televisión que la ruptura entre ambos se debió a una supuesta infidelidad de B King con Karina García.

El cantante respondió con su versión de los hechos y, poco después, denunció haber recibido amenazas presuntamente provenientes del entorno de Reyes, en las que se le exigía no hablar más del tema. B King llegó a mostrar mensajes que, según él, provenían del número de contacto profesional de la DJ, lo que le llevó a advertir en video que la hacía responsable de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia.

Polémica por la publicación de DJ Exotic tras la muerte de B King

La reacción de DJ Exotic tras la muerte de B King genera críticas por falta de empatía y divide opiniones en internet - crédito exoticdj / Instagram

En medio de este clima de tensión, la reacción de DJ Exotic, también expareja de Marcela Reyes y padre de su hijo, también generó controversia en redes sociales.

Horas después de conocerse la muerte de B-King, publicó en Instagram una galería de imágenes acompañada del mensaje: “No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios”.

La publicación de DJ Exotic en Instagram reaviva el debate sobre empatía y redes sociales - crédito exoticdj / Instagram

El texto, centrado en su proceso de recuperación tras el atentado que sufrió el 3 de noviembre de 2024 en Cali, fue interpretado por muchos usuarios como insensible ante la tragedia reciente. Comentarios en la publicación le reprocharon la falta de empatía y la ausencia de un mensaje de solidaridad hacia la familia de B-King, recordándole que el cantante había cuidado de su hijo durante años y que, en su momento, él mismo recibió apoyo tras su propio episodio de violencia.