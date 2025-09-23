infobae

Mineros protestan en Santander luego de que Servicio Geológico Colombiano hiciera estudios de agua en zona minera: Petro dijo que “el agua es más importante que el oro”

Trabajadores mineros bloquearon el acceso al páramo de Santurbán y rechazaron nuevas restricciones a la minería, mientras el Gobierno enfatizó la protección del recurso hídrico sobre los intereses extractivos

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Los manifestantes reclaman, además, en
Los manifestantes reclaman, además, en contra de la respuesta de Gustavo Petro - crédito pantallazo redes sociales/X

La provincia de Soto Norte, en el departamento de Santander, es escenario de una protesta de más de 200 mineros en el municipio de California, donde manifestaron su rechazo al ingreso de integrantes del sistema geológico colombiano que tenían previsto realizar estudios técnicos en el páramo de Santurbán, área protegida de especial relevancia ambiental.

Según reportes de medios locales como Vanguardia, los manifestantes buscan impedir el avance de los estudios programados para robustecer la protección del ecosistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El medio conoció que el Servicio Geológico Colombiano avanzó con Jimmy Muñoz Roca, que es el director técnico de asuntos nucleares de la entidad, la visita al sector es con el propósito de ejecutar “un estudio integral, a nivel nacional, sobre los materiales radiactivos de origen natural y su posible detección en el suelo, las rocas y el agua, así como su relación con la población y el ambiente”.

Así se ve la protesta de mineros de California, Santander - crédito redes sociales/X

Al respecto, durante la concentración, el vocero minero Jairo Leal expresó, citado por Caracol Radio, dijo que “más de 200 mineros hoy se reunieron para poder elevar su voz. Aquí nosotros hemos sido muy pacíficos y muy condescendientes con todo lo que el Gobierno Nacional ha hecho. Pero ya es justo que empecemos nosotros a alzar nuestra voz y que el país sepa la injusticia que se está cometiendo con esta región y con todas las restricciones que le están haciendo a la minería y que no es verdad todo lo que están diciendo en contra de ella”.

Por su parte, el presidente afirmó con respecto a las protestas que “ni Santander ni Bucaramanga se quedarán sin agua. El agua es más importante que el Oro. Minesa no seguirá manipulando a Colombia por codicia”, dijo.

En ese sentido, organizaciones ambientales reunidas en el Comité para la defensa de Santurbán anunciaron que celebrarán una reunión extraordinaria este miércoles para definir acciones y monitorear la protección del ecosistema ante los desarrollos recientes.

A su vez, el Comité de Mineros de California, afirmaron que, de manera “unánime” concretaron que “no se acepta ni se permite realizar ninguna socialización, ni ninguna continuidad al ejercicio científico” que sea generado por el Servicio Geológico Colombiano.

Gustavo Petro defendió al Servicio
Gustavo Petro defendió al Servicio Geológico Colombiano y afirmó que Minesa opera con "codicia" - crédito @petrogustavo/X

“Los anteriores estudios realizados en el municipio de California fueron utilizados para la elaboración de un soporte técnico con el cual (el Ministerio de Ambiente) emitió una zona de reserva temporal en nuestro territorio, lo cual nos ha dejado en la zozobra y la incertidumbre en los procesos de formalización de la pequeña minería”, se dijo desde el comité, citados por Vanguardia.

Los mineros sostienen que no permitirán el avance de nuevas intervenciones mientras no existan soluciones palpables para la población minera. La preocupación principal radica en que los antecedentes de estudios científicos han derivado en limitaciones que afectan su actividad, lo cual asocian a una pérdida de oportunidades y a mayor presión sobre la minería formal.

El Ministerio de Ambiente aclaró que la zona de reserva ambiental temporal únicamente restringe tareas mineras y no limita otros usos del suelo contemplados en los planes de ordenamiento territorial de la región. Actividades agrícolas, turísticas, educativas o de infraestructura podrán continuar con normalidad.

A pesar de esto, el problema de la minería ilegal sigue presente. En 75.000 hectáreas de Soto Norte, incluidas áreas como Bucaramanga, no se permite actualmente la extracción de oro y plata, afectando parte de los 57 títulos mineros reconocidos legalmente.

Por otra parte, el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán señaló la posible injerencia de mineras internacionales detrás de la protesta, atribuyéndoles un intento de frenar las investigaciones sobre el impacto real de las actividades mineras, las cuales han sido señaladas de contaminar fuentes hídricas con mercurio y otros agentes. Vanguardia documentó que existen múltiples bocas de mina ilegales, con al menos 200 accesos, desde los que en siete años han salido toneladas de oro y plata hacia mercados ilícitos.

Temas Relacionados

Paro minerosEstudios aguaServicio Geológico ColombianoPáramos SanturbánColombia-Noticias

Más Noticias

Jazlyn Azuleth, la bebé sobreviviente de la explosión en el Puente de la Concordia, sigue en estado crítico en Texas

El sacrificio de una abuela y la intervención de una fundación abrieron la puerta a un tratamiento especializado que podría cambiar el destino de la menor

Jazlyn Azuleth, la bebé sobreviviente

Superman llega a HBO Max Colombia y lidera el ranking de 10 las películas más vistas

La plataforma reafirma su liderazgo en el streaming con una selección de películas que se han convertido en las favoritas del público colombiano

Superman llega a HBO Max

Catorce familias son multadas porque sus hijos estaban jugando al fútbol en la calle: “Podrían haber llamado a los padres y pedirles que se llevaran a los niños a casa”

Un residente local denunció a los adolescentes ante la policía tras sentirse molesto por el ruido

Catorce familias son multadas porque

Nuevo presidente de Asocapitales, es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Además, el nuevo director de la asociación será Andrés Santamaría, actual director del Instituto de Turismo de Bogotá

Nuevo presidente de Asocapitales, es

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Se conoció la programación del duelo entre los ‘celestes’ y los ‘cremas’ por segunda vez en la temporada: este choque definirá el futuro de ambos rumbo al título nacional. Entérate todos los detalles

Sporting Cristal vs Universitario: día,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel habló sobre la

Jessica Cediel habló sobre la razón de su soltería y los detalles de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en el Tiny Desk Concert

Deportes

Referentes históricos de Atlético Nacional

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé

Jhon Arias se refirió a las posibilidades de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Sería feliz siendo campeón del mundo”