Colombia

Lucy Laborde, fiscal de apoyo en caso de Nicolás Petro, habría sido retirada del caso

La decisión se habría tomado para evitar nuevas polémicas en medio del proceso que protagoniza el hijo mayor del presidente Gustavo Petro

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Avanza el proceso de investigación
Avanza el proceso de investigación en caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro - crédito X

Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, habría dado la orden de retirar a Lucy Laborde, fiscal del caso de Nicolás Petro ―hijo del presidente Gustavo Petro―, tras denuncias de hostigamiento en su contra y su asignación al proceso por la Dirección Nacional de la Fiscalía.

Decisión que, según La FM, se habría tomado por evitar nuevas polémicas en medio del proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el documento, dirigido a la fiscal Camargo, la funcionaria expuso que recientes decisiones administrativas y la convocatoria a reuniones inesperadas han generado incertidumbre sobre la transparencia de una de las causas más sensibles y mediáticas del país.

El pronunciamiento, con fecha del 22 de septiembre de 2025 en Barranquilla, detalla que la designación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo, formalizada mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, se realizó sin que el despacho de Laborde lo solicitara. La fiscal sostiene que esta medida “carece de sustento legal y administrativo”, según consta en la carta enviada a Camargo.

Además, Laborde argumenta que la justificación oficial —la supuesta alta carga laboral y la necesidad de garantizar celeridad y eficacia en la administración de justicia— no se corresponde con la realidad de su despacho, que, afirma, no enfrenta sobrecarga ni situaciones administrativas que ameriten tal decisión.

La fiscal del caso Nicolás
La fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones y cuestiona autonomía en la Fiscalía - crédito red social X

En el mismo documento, Laborde subraya que ha liderado la investigación contra Petro Burgos durante más de un año de manera íntegra, sin requerir apoyo adicional y sin que la Fiscalía haya solicitado aplazamientos en el proceso. Por el contrario, destaca que la defensa ha pedido diez aplazamientos, lo que constituye uno de los datos numéricos más relevantes del caso.

La fiscal advierte que la asignación de una fiscal de apoyo y la realización de reuniones internas convocadas por otras dependencias afectan directamente su autonomía funcional como fiscal natural del caso. “Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, afirma en la misiva.

La carta también describe una reunión sorpresiva convocada el 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción. Laborde señala que no recibió información previa sobre el tema a tratar y que, durante el encuentro, se le solicitó exponer detalles de la investigación en curso, así como posibles conexiones con otros procesos y entidades, entre ellas la Fundación Conciencia Social Fucoso.

Lucy Marcela Laborde advierte sobre
Lucy Marcela Laborde advierte sobre posibles vulneraciones a la independencia judicial en investigación contra el hijo del presidente - crédito X

La funcionaria considera que este tipo de reuniones, sin claridad sobre su propósito y ajenas a su investigación, generan incertidumbre respecto a la imparcialidad judicial y la transparencia del proceso. “Las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación”, advierte en el documento.

Otra preocupación expresada por Laborde se refiere a la falta de traslado oportuno de solicitudes presentadas por la defensa. Denuncia que estas peticiones no se remitieron a su despacho de manera adecuada, lo que, en su opinión, podría interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa.

“No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa”, señala en la carta.

En su argumentación, la fiscal destaca su trayectoria de más de veinte años en la Fiscalía General de la Nación, con experiencia en investigaciones de alto perfil tanto a nivel nacional como internacional. Insiste en que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para continuar al frente del caso sin requerir apoyo externo.

La designación de una fiscal
La designación de una fiscal de apoyo y reuniones inesperadas generan tensiones en la Fiscalía General de Colombia - crédito X

Además, cuestiona que la designación de la fiscal de apoyo se haya producido justo después de solicitar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, cuando ya se había superado la etapa que podría haber requerido refuerzos.

En la parte final de la misiva, Laborde solicita formalmente a la fiscal general y al vicefiscal general Gilberto Javier Guerrero Díaz que se le informe sobre la finalidad y el alcance de la designación de la fiscal de apoyo, así como el propósito de las reuniones internas previas a la audiencia de imputación.

Pidió explicaciones sobre la falta de traslado de las solicitudes de la defensa y solicita que se adopten medidas para garantizar el respeto a su autonomía e independencia, principios que, según recalca, deben prevalecer sobre el principio de unidad de gestión cuando este se ejerce de manera arbitraria.

Temas Relacionados

Lucy LabordeFiscal asignadaNicolás PetroFiscal general de la NaciónLuz Adriana CamargoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro sobre el artículo de The Economist que cuestionó duramente su gobierno: “Las peores mentiras para tapar las palabras que dirijo en la ONU”

El presidente colombiano acusó al medio británico de “falsear mapas” y decir “mentiras” para “tapar” su discurso en la Asamblea General de la ONU

Gustavo Petro sobre el artículo

Resultados Sinuano Día y Noche lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios

Resultados Sinuano Día y Noche

Angélica Lozano confronta a Petro por mensaje contra fiscal del caso de su hijo Nicolás: “¿Para esto es la constituyente que promueve?”

La senadora del partido Alianza Verde respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este cuestionara a la fiscal Lucy Laborde, quien pidió garantías de independencia en la investigación sobre Nicolás Petro

Angélica Lozano confronta a Petro

Alerta para los conductores en Medellín, hombre se lanza a los vehículos para fingir accidentes

Las autoridades advierten que este sujeto comete este hecho para simular que fue atropellado y exigirles dinero a los conductores que supuestamente lo arrollaron

Alerta para los conductores en

Resultados Super Astro Sol y Luna: signo y número ganador del 22 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte del papá

Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Este es el video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: el crimen que sacude el mundo del entretenimiento

Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Deportes

Se filtró la que sería

Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”