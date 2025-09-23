Colombia

Armando Benedetti defendió nombramiento de excabecillas paramilitares como gestores de paz: “La situación jurídica no va a cambiar”

El ministro de Interior aseguró que esta figura no representa una excarcelación ni una modificación de la situación jurídica de los exparamilitares: “Siguen presos, siguen dentro del sistema judicial”

Juan Romero

Por Juan Romero

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó el viaje de los alcaldes de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena a Washington - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro del Interior de Colombia Armando Benedetti defendió la designación de exparamilitares como gestores de paz, enfatizando que esta medida no implica beneficios judiciales ni cambios en su situación carcelaria.

En una entrevista concedida a Blu Radio, emitida en vivo en la mañana del martes 23 de septiembre, Benedetti explicó que el objetivo principal es esclarecer la verdad del conflicto armado y contribuir a la reconstrucción del tejido social, en consonancia con la política de paz total impulsada por el Gobierno.

Durante la conversación con Blu Radio, el ministro subrayó que la iniciativa busca que los exparamilitares colaboren en la identificación de los hechos y responsables del conflicto, con especial atención a las demandas de las víctimas.

“Lo importante sería buscar la verdad de lo que realmente sucedió y quiénes estuvieron de verdad. Es importante sobre todo para las víctimas, que también claman una explicación”, afirmó Benedetti en la entrevista.

El funcionario detalló que algunos exjefes paramilitares ya cumplen funciones como gestores de paz y que el Gobierno pretende ampliar su participación en espacios de diálogo con estructuras criminales surgidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El funcionario detalló que algunos exjefes paramilitares ya cumplen funciones como gestores de paz y que el Gobierno pretende ampliar su participación en espacios de diálogo con estructuras criminales - crédito X @MinInterior

Según Benedetti, la labor de estos gestores consiste en aportar a la reconstrucción del tejido social que contribuyeron a fracturar y en diseñar estrategias para entablar conversaciones con organizaciones criminales actuales.

El ministro fue enfático al aclarar que esta figura no representa una excarcelación ni una modificación de la situación jurídica de los exparamilitares: “Siguen presos, siguen dentro del sistema judicial. No es para liberarlos ni nada menos”, puntualizó en Blu Radio.

Benedetti también abordó las limitaciones de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, al señalar que no cumplió con las expectativas de verdad plena que tenían tanto el Estado como las víctimas. El ministro criticó la escasa información aportada por los exjefes paramilitares en los procesos judiciales, al afirmar: “No han contado ni el 5 % de la verdad”, en referencia a declaraciones de figuras como Salvatore Mancuso. Para Benedetti, el nuevo enfoque pretende cerrar ese vacío y abrir un espacio donde se revelen los vínculos, cómplices y responsables dentro del entramado paramilitar, una deuda pendiente con la sociedad colombiana.

Benedetti también abordó las limitaciones de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, al señalar que no cumplió con las expectativas de verdad plena que tenían tanto el Estado como las víctimas - crédito Colprensa

En cuanto a los objetivos de la política de paz total, el ministro explicó a Blu Radio que la estrategia va más allá de las audiencias judiciales y busca una transformación integral. El Ministerio del Interior considera que los gestores de paz pueden aportar información clave sobre las dinámicas criminales actuales y contribuir a evitar la repetición de ciclos de violencia. La participación de los exparamilitares, según Benedetti, se orienta a la restitución del tejido social y a la generación de condiciones para eventuales negociaciones con grupos armados.

Respecto a la coordinación institucional, Benedetti aseguró que existe plena articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Oti Patiño, a pesar de las diferencias que en el pasado se hicieron públicas entre los exparamilitares y el alto funcionario. “Para haber hecho todo lo que está pasando, yo tuve que haber hablado con él. Sin el concurso de él, nada de esto podría ser”, señaló el ministro, quien insistió en que el proceso no constituye una negociación, sino un esfuerzo por esclarecer la verdad histórica y responder a las exigencias de las víctimas.

Respecto a la coordinación institucional, Benedetti aseguró que existe plena articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Oti Patiño - crédito AP

La apuesta del Gobierno, según Benedetti, es que los exparamilitares, a partir de su experiencia y conocimiento de las estructuras criminales, contribuyan a la reconstrucción social y a la apertura de nuevos caminos hacia la paz, en línea con los objetivos de la política de paz total.

