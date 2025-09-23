Colombia

Impactante caso de sicariato dejó tres muertos: les dispararon y sus verdugos regresaron para rematarlos

La identidad de las víctimas ya fue revelada: uno de los asesinados habría sido el objetivo central del ataque armado que protagonizaron dos individuos

William Cortés Cañón

William Cortés Cañón

Guardar
La matanza ocurrió el fin
La matanza ocurrió el fin de semana de la celebración de Día del Amor y la Amistad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía Metropolitana de Villavicencio desplegó más de 1.200 uniformados para reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, una medida que coincidió con un violento ataque ocurrido en el barrio Villa Julia durante el fin de semana en el que se conmemoró el Día del Amor y la Amistad.

El operativo obedeció al caso reportado en la noche del sábado 20 de septiembre de 2025, en la que dos hombres y una mujer fueron asesinados frente a una barbería situada en la calle 37E No. 25-15, en una zona céntrica caracterizada por la presencia de tiendas, bares y residencias.

El hecho se registró a las 9:24 p. m. cuando, según testigos citados por El Tiempo, dos sicarios que se desplazaban en motocicleta sorprendieron a las víctimas en la parte externa del establecimiento. Tras dispararles, los agresores huyeron, pero regresaron minutos después para asegurarse de que las víctimas no sobrevivieran y las remataron, de acuerdo con los relatos recogidos por las autoridades.

El ataque fue perpetrado por
El ataque fue perpetrado por un dúo de sicarios motorizados y sorprendió a tres personas que estaban frente a una barbería en una zona donde se concentran varios establecimientos comerciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Bello Bermúdez, que se desempeñaba como vigilante comunitario y sería el objetivo principal del ataque; Andrés Felipe Valdés, mecánico originario de la Costa; y Yomary Shirley Muñoz, trabajadora de un local nocturno del sector. Tanto Bello Bermúdez como Valdés fallecieron en el lugar, mientras que Muñoz fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica en la escena y adelantó los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del triple homicidio e identificar a los responsables.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Milton Andrés Melo González, informó que tanto la Policía Judicial como el CTI continúan con las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con el paradero de los autores, que aprovecharon la lluvia que caía sobre la ciudad para escapar en motocicleta.

Una de las tres víctimas
Una de las tres víctimas trabajaba como vigilante comunitario y sería el objetivo principal del ataque, según las primeras indagaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En paralelo a estos hechos, el dispositivo de seguridad permitió la captura en flagrancia de un hombre de 34 años en la calle 52 sur con carrera 33, en el barrio El Darién. El detenido portaba 10 tubos de base de coca y 20 cigarrillos de marihuana, sustancias que pretendía comercializar en el sector: tanto el individuo como los estupefacientes incautados quedaron a disposición de la URI de la Fiscalía, donde el capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y será la justicia quien defina su situación legal.

Tres asesinados en masacre en el corregimiento Los Cocuyos eran de una familia

El 20 de septiembre de 2023 fueron ultimados tres miembros de una familia en el corregimiento de Los Cocuyos, en la zona rural de Ginebra, en Valle del Cauca. El ataque ocurrió cuando un grupo armado, que se identificó como guerrillero, irrumpió en una vivienda y obligó a cuatro personas a salir de la casa.

Según información proporcionada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los agresores trasladaron a las víctimas hasta una vía cercana, donde abrieron fuego. Yilbert López, de 46 años; Pablo, de 27 años, y John López Díaz, de 16 años, fallecieron en el lugar. El único sobreviviente fue Johan López Díaz, hermano gemelo de John, quien resultó herido durante el ataque.

“Hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron a una vivienda en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca. Allí sacaron a cuatro personas y las llevaron hasta una vía cercana donde les dispararon, causándoles la muerte”, detalló Indepaz.

En la masacre solo una
En la masacre solo una persona sobrevivió: Johan López Díaz, hermano gemelo de una de las víctimas mortales- crédito Indepaz

La organización señaló que este triple homicidio podría estar relacionado con una disputa territorial entre disidencias de las Farc en la región. Indepaz explicó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2024, en la que advierte sobre la confrontación entre el Frente Adán Izquierdo del Estado Mayor Central y el Frente 57 Yair Bermúdez en Ginebra.

El informe indica que el Frente Adán Izquierdo busca afianzar su control en áreas rurales para asegurar rutas de movilidad, logística y narcotráfico, lo que incrementa el riesgo para campesinos, pequeños agricultores, transportadores, docentes, firmantes de paz y migrantes. “Se documentan homicidios, amenazas, extorsiones y retenes”, precisó Indepaz.

