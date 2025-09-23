Colombia

Padre e hijo murieron mientras se transportaban en moto en el Huila: les cayó un árbol encima

Las víctimas, padre e hijo, eran oriundos de Tolima y se desplazaban en motocicleta por la vía del Huila cuando los fuertes vientos generaron la caída del árbol

Por Daniela Beltrán

Padre e hijo tolimenses murieron
Padre e hijo tolimenses murieron en accidente en la vía Neiva-Castilla - crédito Bomberos/Captura video

Los fuertes vientos que se presentaron en la vía entre Neiva – Castilla, en jurisdicción del municipio de Aipe, Huila, causaron un trágico accidente por la caída de un árbol sobre una motocicleta en la que se transportaban dos personas, padre e hijo.

El accidente se presentó en la tarde de este lunes en la Ruta 45, cuando un árbol cayó repentinamente sobre el vehículo, provocando la muerte instantánea de dos comerciantes de ganado que regresaban a su lugar de origen.

Las víctimas fueron identificadas como Joselin Vela y su hijo Marcel Vela Aragón, ambos eran reconocidos comerciantes de ganado procedentes del Tolima y se dirigían de regreso a su localidad, en Saldaña.

El siniestro se produjo en las inmediaciones del puente Bambuca, específicamente en el kilómetro 38 de la vía Neiva – Castilla, en jurisdicción del municipio de Aipe, Huila.

Una tragedia en la vía que conecta Neiva con Castilla cobró la vida de dos comerciantes de Saldaña, Tolima - crédito @EltrinoCo/X

El árbol cayó de manera inesperada sobre la motocicleta en la que viajaban las víctimas, generando un impacto que les provocó la muerte en el acto.

Según lo reportado, la fuerza repentina del viento fue el factor determinante que desencadenó la tragedia. Al lugar del hecho arribaron unidades de las autoridades locales para efectuar el respectivo levantamiento de los cuerpos y coordinar la remoción del árbol caído.

Los operativos permitieron restablecer la circulación vehicular en una de las arterias principales entre Neiva y Castilla. Según los reportes oficiales, la emergencia requirió una pronta intervención para evitar mayores afectaciones al tránsito y a la seguridad vial.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Saldaña, de donde provenían los fallecidos. La consternación se hizo evidente entre los habitantes, quienes lamentaron la pérdida de estos dos hombres conocidos en la zona por su actividad comercial.

El fatal accidente ocurrió en
El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 38 de la Ruta 45, cerca del puente Bambuca, en jurisdicción del municipio de Aipe - crédito Redes sociales

Otro caso similar

Bajo el impacto de la caída de un enorme árbol en una vía pública de Neiva, la vida de Jader Andrés Charris Zarate de 30 años terminó abruptamente en febrero de 2025.

De acuerdo con los reportes médicos tras el siniestro, el hombre sufrió lesiones graves tanto en la cabeza como en el cuerpo, y pese a ser trasladado con urgencia, perdió la vida a causa de un paro respiratorio.

El episodio ocurrió mientras personal del Cuerpo de Bomberos Oficial de Neiva ejecutaba labores de tala en un árbol distinto, ubicado a una cuadra de la zona del accidente, después de que este último había caído días atrás.

“Estábamos retirando parte de un árbol que ya había caído a una cuadra de la zona, cuando escuchamos un estruendo, posteriormente la caída del árbol, inmediatamente nos trasladamos hasta el sitio, evidenciando dos vehículos atrapados debajo de este árbol, uno de ellos recibió todo impacto, dejando a su conductor gravemente herido”, explicó Carlos Alberto Polanco Mejía, sargento de bomberos.

Como Jader Andrés Charris fue
Como Jader Andrés Charris fue identificado el joven que murió luego de que un gigantesco árbol cayera sobre el vehículo que conducía - crédito Redes sociales

La ceiba involucrada, presente durante años en el lugar, afectó con su caída no solo el Nissan donde se encontraba Charris Zarate, sino que también impactó dos motocicletas y otro automóvil, ocasionando heridas leves a cinco personas. “Rápidamente hicimos el procedimiento de rescate con dos máquinas y siete unidades bomberiles. La víctima en ese momento estaba inconsciente y con signos vitales deficientes, cuando lo sacamos lo trasladamos en servicio de ambulancia al centro médico más cercano que es al frente de la USCO”, añadió Polanco Mejía.

Según los análisis preliminares del cuerpo de bomberos, el árbol no presentaba signos externos de enfermedad ni fatiga. Sin embargo, detectaron que la raíz se encontraba suelta aproximadamente a un metro de profundidad y que el exceso de peso, junto a las fuertes lluvias que reblandecieron el terreno, desencadenaron el fatal desenlace.

Jader Andrés Charris Zarate, nacido en Santa Marta, había llegado a Neiva hace siete años, buscando oportunidades laborales.

“Nosotros somos de Santa Marta, y mi hijo no bebía, era dedicado a su trabajo, buen hijo. Él se fue hace aproximadamente siete años con un primo, viajaron primo a Medellín y posteriormente se quedó en Neiva, allí tenía su negocio de figuras en icopor, era muy talentoso, se compró el carro, le iba bien, tenía su novia, lo malo fue que se hubiera ido para Neiva, allá fue donde ese palo me lo mató, me lo estropeó todo”, declaró entre lágrimas Víctor Charris, su padre.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito HuilaVía Neiva – CastillaMunicipio AipeCaída de árbolHombres en motoHuilaColombia-Noticias

