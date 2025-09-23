Familiares de Regio Clownn revelaron si el Dj había recibido amenazas de muerte: “Quería mejorar su vida”

El famoso compartía mensajes de motivación y su desaparición tiene en alerta al mundo del espectáculo - crédito Instagram

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones y labores de repatriación de los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (cuyo nombre artístico es B King) y de Jorge Luis Herrera (conocido como Regio Clownn), hallados muertos en el Estado de México, sus familiares exigen respuestas.

La familia del DJ Regio Clownn permanece a la espera de esclarecimientos tras hallarlo sin vida, al igual que al también artista B King, en el municipio de Cocateclán, estado de México, una situación que ha sumido a sus parientes en la incertidumbre y el dolor.

Durante una conversación con La FM, Marcela, prima del músico, detalló que el traslado internacional se encuentra en marcha. Camilo Herrera, hermano de la víctima, debió viajar primero a Bogotá para tramitar su pasaporte y desde allí partir a México con el objetivo de identificar el cuerpo y avanzar en el proceso oficial.

“Él viaja primero a Bogotá porque no tenía pasaporte, y una vez lo tenga, va directo a México”, explicó Marcela a la emisora, resaltando que “ya hay que esperar a que Camilo esté allá y nos digan cuál es el paso a seguir, porque no es un cuerpo, son dos”

El caleño dejó este mensaje antes de otra publicación en la misma red días antes de que se reportara su desaparición - crédito @regioclownn/IG

En cuanto a los motivos que llevaron a Herrera a radicarse en México, la familia relató que el DJ llevaba tres años en ese país buscando progresar profesionalmente y apoyar económicamente a sus allegados.

Según Marcela, “Él ya llevaba tres años allá como DJ y presentador de artistas. Quería mejorar su vida y ayudar a la familia, pero las condiciones fueron otras”.

El contacto familiar se había limitado en las semanas previas al crimen debido a la alta carga de trabajo de ambos lados. No obstante, dos semanas antes de su muerte, Herrera compartió con su prima un mensaje en el que afirmaba: “No, amor, yo estoy bien consiguiendo mis sueños, trabajando juicioso”, según relató Marcela en la entrevista.

En ese intercambio, el DJ no hizo referencia a amenazas ni situaciones de peligro. “Él nunca nos contó nada de eso. Si aquí en Colombia nunca tuvo problemas, ¿por qué en México? Esa es la pregunta que me hago”, remarcó Marcela para La FM.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre. (Instagram)

Referido a la relación del artista con Viking, la familiar dijo conocer solo el vínculo laboral entre ambos. Acerca de chats difundidos en los medios, que sugerirían contacto de Herrera con una persona apodada “el comandante”, Marcela señaló: “No, la verdad no lo sé. Yo casi tengo la misma información que ustedes”.

Marcela reconoció y agradeció el eco mediático y la mención del caso por parte del presidente Gustavo Petro. “Estoy demasiado agradecida con él porque si no hubiese sido por esta situación y por los medios, esto se hubiera quedado como cualquier otro crimen”, aunque aclaró que la familia no ha tenido comunicación directa con la Presidencia.

Y es que el jefe de Estado publicó en la tarde del lunes 22 de septiembre un mensaje en el que responsabilizó a las políticas antidrogas del gobierno de los Estados Unidos de la masacre

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, expresó el jefe de Estado

Entretanto, la exigencia de la familia es una sola: que se aclaren las circunstancias alrededor del doble crimen y que reciban el apoyo institucional para repatriar los cuerpos.

“Ya hay que esperar a que Camilo esté allá y nos digan cuál es el paso a seguir”, añadió Marcela. Mientras tanto, la investigación sigue a cargo de las autoridades mexicanas, manteniendo a los allegados de ambos artistas a la expectativa de que se tome justicia y se esclarezcan los hechos.