Colombia

Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, tendrían nexos con las disidencias de las Farc

Alias Iván Mordisco le estaría proporcionando cocaína a diversas redes del crimen transnacional, incluyendo a las estructuras mexicanas que, al parecer, asesinaron a los artistas colombianos

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
B King - crédito redes
B King - crédito redes sociales

La investigación sobre los recientes asesinatos de dos músicos colombianos (B King y Regio Clownn) en México, reveló una conexión directa entre el cartel mexicano Familia Michoacana y las disidencias de las Farc, específicamente el Estado Mayor Central (EMC), responsable de operaciones en el sur de Colombia.

Según publicó El Colombiano, la Familia Michoacana figura entre los principales compradores de cocaína al Estado Mayor Central.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fuentes de Inteligencia Militar citadas por ese medio señalaron que el EMC, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, proporciona cocaína a diversas redes del crimen transnacional, incluyendo las estructuras mexicanas.

La Familia Michoacana figura entre
La Familia Michoacana figura entre los principales compradores de cocaína al Estado Mayor Central - crédito Colprensa

La información sugiere que esa red de narcotráfico se sostiene por intermediarios conocidos como “Toro” y “Cheli”, quienes lideran las negociaciones con carteles mexicanos.

Según reveló el citado medio de comunicación, ambos operadores estarían a cargo de comerciar el alcaloide producido en varios frentes armados activos en los departamentos de Cauca, Meta y Huila.

El Colombiano detalló que dos exmiembros del frente Carlos Patiño, Anderson Andrey Vargas, alias Kevin y Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanny, entregaron información clave a las autoridades colombianas tras su reciente desmovilización voluntaria.

La relevancia de la Familia Michoacana dentro de este esquema de narcotráfico se debe a su resurgimiento tras una etapa de crisis entre 2014 y 2016, marcada por luchas internas y operativos estatales.

Durante los últimos tres años, el grupo criminal mexicano recuperó capacidad financiera y operativa, apoyado por el auge de nuevas rutas de distribución hacia Estados Unidos y la entrada de fentanilo al mercado narco norteamericano.

El hallazgo de los cuerpos
El hallazgo de los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown en México apunta a un crimen vinculado al narco - crédito B King/X

Como parte de su red de alianzas, la Familia Michoacana recibe cargamentos de cocaína colombiana negociados mediante rutas establecidas en el mar Caribe y Centroamérica, según documentos divulgados por El Colombiano.

Estas rutas habrían sido adaptadas por las disidencias comandadas por “Iván Mordisco”, quienes expanden sus envíos a carteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, además de la Nueva Familia Michoacana.

Un reporte de inteligencia mencionado por El Colombiano indica: “El alijo lo estarían negociando con los carteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa. Hace poco se estableció que también habrían comenzado una ruta, con cantidades más pequeñas, para la Nueva Familia Michoacana, la cual se encuentra en un proceso de reconfiguración, y los cargamentos colombianos han comenzado a darles solvencia económica para sostener su aparato criminal en México”.

El asesinato de los músicos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown), ciudadanos colombianos secuestrados el 16 de septiembre de 2025 en Ciudad de México, generó atención internacional sobre estas redes.

Ambos habían arribado al país para presentaciones artísticas, según detalló El Colombiano. Sus cuerpos fueron hallados desmembrados en el municipio de Cocotitlán, cinco días después del secuestro.

En el lugar del hallazgo, las autoridades encontraron un mensaje manuscrito firmado por la Familia Michoacana, en el cual señalaban a las víctimas de ser “chapulines”, término mexicano utilizado para quienes mantienen vínculos con bandas rivales. Esa inscripción refuerza la línea de investigación sobre la participación del cartel en el doble homicidio y su disputa por el control territorial y de rutas de narcotráfico, plantea El Colombiano.

Las autoridades mexicanas confirmaron el
Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clownn), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

De acuerdo con el medio, la Familia Michoacana utiliza estos crímenes y mensajes como una estrategia para enviar advertencias a posibles adversarios y demostrar dominio en ciertas regiones clave.

Una de las novedades en este informe es el aporte de testimonios directos de exintegrantes de las disidencias Farc, cuya colaboración permitió identificar los mecanismos de exportación del alcaloide. El Colombiano resaltó la importancia de esta información para las autoridades colombianas y mexicanas en el combate al crimen organizado.

El caso permanece bajo investigación a ambos lados de la frontera. Las autoridades buscan esclarecer el grado de implicación de los detenidos y profundizar en la relación financiera y operativa entre los grupos armados irregulares de Colombia y los cárteles mexicanos. El episodio evidencia la internacionalización del conflicto colombiano y el impacto directo del tráfico de drogas en episodios de violencia fuera del país.

Temas Relacionados

Familia MichoacanaB KingRegio ClownnMéxicoAsesinato en MéxicoDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

A detenido por muerte de colombiana en EE. UU. le negaron la fianza: tendrá que responder por el accidente de tránsito que le cobró la vida

Cinthia Liliana Sierra Linares conducía su vehículo cuando fue impactada de manera súbita por otro conductor de 24 años

A detenido por muerte de

“Este gobierno adelantará el tranvía eléctrico del norte de la Sabana, tal cómo viene adelantando el de occidente”: Petro

La propuesta busca atender las demandas de los municipios de Cajicá, Chía y Zipaquirá, cuyos habitantes han expresado preocupación por la saturación de la infraestructura existente y los efectos de la urbanización descontrolada

“Este gobierno adelantará el tranvía

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Tulio Gómez, máximo accionista, y Marcela Gómez, presidente de la institución, son señalados como los responsables de la mala gestión deportiva del equipo vallecaucano

Hinchada del América de Cali

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas no comerciales sobre cannabis medicinal

Las universidades y entidades reconocidas por Colciencias podrían acceder a licencias exclusivas para el uso no comercial de este producto

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas

Tribunal de Bogotá citó audiencia para ampliar denuncia contra fiscal Camargo por presunta facilitación de la salida de Carlos Ramón González

El 23 de septiembre se desarrollará la diligencia sobre los señalamientos de facilitación de la huída del exdirector del Dapre, convocada por el Tribunal Superior de Bogotá

Tribunal de Bogotá citó audiencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel habló sobre la

Jessica Cediel habló sobre la razón de su soltería y los detalles de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en el Tiny Desk Concert

Deportes

Hinchada del América de Cali

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé