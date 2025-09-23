Colombia

Enrique Gómez reaccionó a las declaraciones de Petro en Nueva York: “El único que no volverá a ver a Mickey Mouse es usted”

El dirigente opositor utilizó las redes sociales para lanzar un comentario sarcástico dirigido al presidente colombiano, luego de que este se autodenominara como mandatario descertificado por un país extranjero, durante un evento internacional

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

El líder opositor reaccionó con un mensaje irónico a las palabras del presidente en la Asamblea General, donde Petro mencionó sanciones de Estados Unidos y su situación diplomática - crédito (Fotos: Colprensa/Cancillería de Colombia)

El presidente Gustavo Petro inició su agenda internacional en Nueva York, Estados Unidos, este lunes 22 de septiembre, donde asiste a la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Antes de su discurso central, participó en un evento sobre financiación climática, destacando la necesidad de apoyo político antes de la COP30. Durante su intervención, Petro se refirió a sí mismo como un “presidente descertificado por un gobierno extranjero”, aludiendo a la sanción impuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos por temas de lucha antidrogas.

Frente a la afirmación del jefe de Estado colombiano, Enrique Gómez, dirigente opositor, respondió de manera irónica desde redes sociales. Gómez le dijo al mandatario que “el único que no va a volver a ver a Mickey Mouse es usted”.

