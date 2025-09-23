Comunidad que muestra la cara positiva de la coca sería el objetivo de ‘Iván Mordisco’ y las disidencias de las Farc

El objetivo de 'Mordisco' sería apropiarse de los territorios de la comunidad indígena Nasa - crédito Colprensa/Reuters

Además de alejarse de las negociaciones de paz, las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” han optado por instrumentalizar a las comunidades para que interrumpan las labores de la fuerza pública.

De la misma forma, se han encargado de perseguir a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades que no sigan sus instrucciones, principalmente su incursión en el narcotráfico.

Cauca ha sido una de las zonas más afectadas por esta problemática, puesto que las disidencias de “Iván Mordisco” han atacado de manera permanente a la comunidad nasa en la región.

La intensidad de los hostigamientos ha hecho que, de acuerdo con un informe presentado por Noticias Uno, la Fiscalía General de la Nación este planteando la posibilidad de declarar que lo que se registra allí es un etnocidio.

Disidencias de 'Iván Mordisco' tienen en vilo a la comunidad indígena Nasa - crédito Europa Press

Cabe mencionar que un etnocidio es la destrucción sistemática de la identidad cultural de un pueblo o grupo étnico, a menudo a través de la imposición de la cultura del grupo dominante y la supresión de sus propias tradiciones, valores y conocimientos.

La comunidad Nasa se caracteriza por su cosmovisión ligada a la tierra, el agua y el sol, su idioma ancestral es el nasa yuwe, un sistema de educación propia y una fuerte organización social y cultural, incluyendo la Guardia Indígena y rituales ancestrales.

También se identifican por su economía basada en la agricultura, la preservación de la biodiversidad, y prácticas como el tejido como expresión cultural, lo que les permite mantener su identidad frente a los desafíos del contexto urbano y del conflicto armado.

Las disidencias han asesinado a 18 sabedores, más de 140 líderes indígenas y han reclutado de manera permanente a los jóvenes de la región. “Tenemos tres casos de asesinato de menores entre los 10 y 15 años de edad. Tenemos un promedio de 30 hostigamientos en territorios poblados. Hoy nos agobia una estrategia de unos actores del conflicto armado, se consideran dueños de nuestro territorio”, denunció Eibar Fernández, que hace parte de la autoridad indígena Nasa

La comunidad Nasa denunció un hostigamiento constante por parte de las disidencias - crédito Reuters

Coca Nasa y el proyecto que busca cambiar la perspectiva que se tiene sobre la planta

Debido a sus arraigadas costumbres y tradiciones en cuanto al respeto y a la conservación de la naturaleza, el pueblo indígena nasa cultiva y consume la hoja de coca con fines medicinales y rituales, lo cual ha trascendido hasta la comercialización de más 20 productos a base de hoja de coca 100% legales.

Esta empresa nació en 1998 luego de que Fabiola Piñacué emprendió vendiendo aromáticas de coca en la Universidad Javeriana de Bogotá, lo que la llevó a fundar la compañía con la que arraigó un proyecto de paz bajo el lema “De los pueblos indígenas para Colombia y el mundo”.

De esta forma, Coca Nasa se convirtió en la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca con permiso para el uso y registro sanitario de sus productos en Colombia; lo cual fue tipificado en 2005 bajo la cobertura del artículo 7° de la Ley 30 de 1986 y el artículo 14 de la Ley 67 de 1993. La compañía cuenta con más de 20 productos en el mercado.

Coca Nasa es una empresa colombiana que realiza productos a base de hoja de coca - crédito Coca Nasa

