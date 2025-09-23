Colombia

Comunidad que muestra la cara positiva de la coca sería el objetivo de ‘Iván Mordisco’ y las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación podría declarar que los ataques contra los indígenas nasa hacen parte de un plan de etnocidio

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El objetivo de 'Mordisco' sería
El objetivo de 'Mordisco' sería apropiarse de los territorios de la comunidad indígena Nasa - crédito Colprensa/Reuters

Además de alejarse de las negociaciones de paz, las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” han optado por instrumentalizar a las comunidades para que interrumpan las labores de la fuerza pública.

De la misma forma, se han encargado de perseguir a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades que no sigan sus instrucciones, principalmente su incursión en el narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cauca ha sido una de las zonas más afectadas por esta problemática, puesto que las disidencias de “Iván Mordisco” han atacado de manera permanente a la comunidad nasa en la región.

La intensidad de los hostigamientos ha hecho que, de acuerdo con un informe presentado por Noticias Uno, la Fiscalía General de la Nación este planteando la posibilidad de declarar que lo que se registra allí es un etnocidio.

Disidencias de 'Iván Mordisco' tienen
Disidencias de 'Iván Mordisco' tienen en vilo a la comunidad indígena Nasa - crédito Europa Press

Cabe mencionar que un etnocidio es la destrucción sistemática de la identidad cultural de un pueblo o grupo étnico, a menudo a través de la imposición de la cultura del grupo dominante y la supresión de sus propias tradiciones, valores y conocimientos.

La comunidad Nasa se caracteriza por su cosmovisión ligada a la tierra, el agua y el sol, su idioma ancestral es el nasa yuwe, un sistema de educación propia y una fuerte organización social y cultural, incluyendo la Guardia Indígena y rituales ancestrales.

También se identifican por su economía basada en la agricultura, la preservación de la biodiversidad, y prácticas como el tejido como expresión cultural, lo que les permite mantener su identidad frente a los desafíos del contexto urbano y del conflicto armado.

Las disidencias han asesinado a 18 sabedores, más de 140 líderes indígenas y han reclutado de manera permanente a los jóvenes de la región. “Tenemos tres casos de asesinato de menores entre los 10 y 15 años de edad. Tenemos un promedio de 30 hostigamientos en territorios poblados. Hoy nos agobia una estrategia de unos actores del conflicto armado, se consideran dueños de nuestro territorio”, denunció Eibar Fernández, que hace parte de la autoridad indígena Nasa

La comunidad Nasa denunció un
La comunidad Nasa denunció un hostigamiento constante por parte de las disidencias - crédito Reuters

Coca Nasa y el proyecto que busca cambiar la perspectiva que se tiene sobre la planta

Debido a sus arraigadas costumbres y tradiciones en cuanto al respeto y a la conservación de la naturaleza, el pueblo indígena nasa cultiva y consume la hoja de coca con fines medicinales y rituales, lo cual ha trascendido hasta la comercialización de más 20 productos a base de hoja de coca 100% legales.

Esta empresa nació en 1998 luego de que Fabiola Piñacué emprendió vendiendo aromáticas de coca en la Universidad Javeriana de Bogotá, lo que la llevó a fundar la compañía con la que arraigó un proyecto de paz bajo el lema “De los pueblos indígenas para Colombia y el mundo”.

De esta forma, Coca Nasa se convirtió en la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca con permiso para el uso y registro sanitario de sus productos en Colombia; lo cual fue tipificado en 2005 bajo la cobertura del artículo 7° de la Ley 30 de 1986 y el artículo 14 de la Ley 67 de 1993. La compañía cuenta con más de 20 productos en el mercado.

Coca Nasa es una empresa
Coca Nasa es una empresa colombiana que realiza productos a base de hoja de coca - crédito Coca Nasa

Platos o bebidas a base de hoja de coca

Coctel en Oda: hecho con base destilada de ginebra, este producto es acompañado con viche infusionado, licor de guanábana, espumoso y hoja de coca; ingrediente que se repite junto al eucalipto en una mezcla de polvo.

Salvo Patria: este plato fuerte contiene fideos de mambe en una conversión del ramen de cerdo; esta preparación fue inventada por el chef Alejandro Gutiérrez en el Reto Coca, recreando un clásico asiático, pero con ingredientes colombianos, incluyendo la hoja de coca.

El Chato: mambe y helado de limonaria son los principales ingredientes del postre elaborado por el chef bogotano Álvaro Clavijo.

Postre de Cascajal: bajo la denominación de Amazonas, este postre contiene una galleta de yuca y mambe corona, el cual hace parte del menú del chef Andrés Fernándes León.

Temas Relacionados

Iván MordiscoDisidenciasFarcNasaCocaCocaínaColombia-Noticias

Más Noticias

Aumento del salario mínimo de 2026 resultaría “terrible” y una “locura” si se da como quiere Petro: esta es la razón

Ángel Custodio Cabrera habló con Infobae Colombia y alertó un fuerte impacto para las empresas: dijo que “el desplazamiento o la baja de contratación se ve venir”

Aumento del salario mínimo de

Estudiantes protestaron por las condiciones de sus clases: “Esto parece un ancianato”

Los jóvenes denunciaron retrasos académicos y carencia de apoyo psicológico en el plantel educativo

Estudiantes protestaron por las condiciones

Gustavo Petro no estaría cumpliendo con la directiva de prensa que firmó en 2024: nuevo ataque a periodista lo puso en el ojo del huracán

El presidente, en un evento que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, con la presencia de Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se comprometió a respetar el ejercicio de los comunicadores; pero a casi un año no estaría honrando su firma

Gustavo Petro no estaría cumpliendo

Petro se metió en la polémica sobre el uso de paracetamol en el embarazo y lanzó críticas a Trump: “Irracionalidad”

El debate sobre el autismo se intensificó tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el uso de acetaminofén durante el embarazo, lo que motivó reacciones de la comunidad médica

Petro se metió en la

Disturbios en la Universidad Nacional tras quema de motocicletas: directivas aún no se pronuncian sobre los hechos

Incidentes violentos en el campus de la Universidad Nacional dejaron dos vehículos destruidos, generando preocupación entre estudiantes y personal

Disturbios en la Universidad Nacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel reveló las características

Jessica Cediel reveló las características de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes, tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en un Tiny Desk Concert en Washington

Deportes

Hinchada del América de Cali

Hinchada del América de Cali criticó a Tulio Gómez por la calidad de las prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Históricos de Atlético Nacional definieron el perfil del nuevo entrenador y pidieron que no fuera extranjero: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Polémico directivo estuvo en el estadio del Deportivo Cali y ocasionó la molestia del presidente del club: de quién se trata

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé