Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

La celebración de Amor y Amistad tomó un giro inesperado durante el concierto de Il Divo en Bogotá, cuando Marco Antonio Vergara Flores, reconocido presentador de entretenimiento para Red+, sorprendió a la audiencia al pedir matrimonio a su pareja en pleno escenario.

Con más de once años de relación, Marco Antonio y Daniel Martínez sellaron su compromiso la noche del domingo 21 de septiembre tras una emotiva intervención frente a miles de espectadores.

La escena se desarrolló mientras el cuarteto internacional se disponía a interpretar uno de sus éxitos en su visita a la capital colombiana.

Marco Antonio, de 31 años y conductor habitual del programa La ventana en el canal Red+ Noticias, se dirigió al público y explicó el motivo de su inusual aparición: “Una de las mejores formas de hacer que canten otra canción es dedicándole la canción al amor de la vida de uno”, expresó el presentador, captando la atención de quienes se encontraban en el recinto.

La situación involucró a Daniel Martínez, un abogado y astrólogo con quien comparte desde hace más de una década y con el que tiene dos perros llamados Óscar David y Mia Carolina. El afortunado fue invitado a subir al escenario sin saber lo que sucedería, pues siempre pensó que el comunicador cantaría en público.

“Mantener ese núcleo y mantenernos leales el uno al otro, ceder”, son claves para que “el amor gane bajo cualquier circunstancia”, dijo en entrevista con El País de Cali.

Marco Vergara se comprometió con su pareja de más de 11 años, Daniel Martínez durante un concierto de Il Divo - crédito @marcovergarafz/IG

En ese momento, el comunicador visiblemente conmovido, recordó la fortaleza de su unión: “Hemos pasado once años juntos, desde que estamos juntos siempre me has dicho que hay un triángulo: la punta es Dios y nosotros dos somos las otras dos puntas. Hoy, vamos a hacerle honor a eso. Ustedes, chicos, ¿me ayudan cantando Hasta mi final? Antes de que ellos hagan eso, quiero preguntarte una cosita: ¿te casas conmigo?”

Los músicos dieron paso entonces a la interpretación de Hasta mi final, tema cuyas frases como “Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final”, acompañaron a la pareja mientras sellaban su promesa ante la ovación del público.

Las lágrimas y la alegría se hicieron presentes tanto en los protagonistas del compromiso como entre los asistentes al evento.

En conversación con El País de Cali, Marco Antonio solo tiene palabras de amor: “Nunca me ha dejado de hacer reír, su inteligencia es lo más hipnótico que tiene, es muy encantador. Él te hipnotiza cuando te habla”.

Tras la emotiva velada en Bogotá, las redes sociales reflejaron la acogida de la propuesta. Los seguidores del comunicador compartieron mensajes como: “💕Q lindos! Ámense, respétense y valórense mucho …q el amor perdure por siempre en sus corazones, Felicidades✨Dios bendiga cada paso q den❣️”; “❤️me hiciste llorar!!! Fue lo más lindo q vi”; “Finallyyyy!!! El más esperado 😍😍😍 los amo, que sean felices forever y que me visiten 👀❤️❤️”, entre otros.

Sobre su relación con Daniel, el comunicador aseguró que en estos 10 años de relación han tenido dos temporadas, pues se separaron durante 8 meses y debido a un paseo millonario del que fue víctima, el único número que logró recordar fue el de su hoy prometido.

“La convivencia no fue fácil, tuvimos muchas diferencias, y decidimos alejarnos por un tiempo. Estuvimos separados ocho meses. Recuerdo que volvimos después de un episodio muy duro para mí. Ese episodio nos hizo crecer mucho. Antes de eso, por ejemplo, éramos muy tóxicos. Teníamos las redes abiertas en el celular del otro; yo llegué a responderle a hombres que le escribían”, dijo para El País.