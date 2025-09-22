Colombia

Pacto Histórico y Gustavo Petro se reunieron para definir la estrategia rumbo a las elecciones de 2026: de qué hablaron

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con varios integrantes del Pacto Histórico para hablar sobre las elecciones de 2026

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Pacto Histórico confirmó los nombres
Pacto Histórico confirmó los nombres que irán a consulta presidencial - crédito @PactoCol/X

En la tarde del domingo 21 de septiembre de 2025, figuras destacadas del Pacto Histórico, precandidatos y dirigentes se congregaron en la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro para afinar la hoja de ruta electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2026.

El encuentro giró en torno a la necesidad de fortalecer la unidad interna, con el objetivo de llegar con una candidatura competitiva al proceso electoral, según difundieron Caracol Radio y W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los ejes centrales, según informó Caracol Radio, fue la próxima consulta interna del 26 de octubre, instancia en la que el Pacto Histórico prevé escoger a su próximo aspirante presidencial.

Durante la cita, Petro propuso que se respalde, desde una fase temprana, al precandidato que mayor respaldo concite, antes incluso de la realización de las consultas.

“El planteamiento busca reducir el número de aspirantes a menos de diez nombres para la fecha del proceso”, señalaron fuentes consultadas por Caracol Radio.

A la reunión también asistieron miembros del movimiento Unitarios, lo que reforzó la amplitud del diálogo.

De acuerdo con los reportes, el bloque oficialista cuenta con un margen de siete días para definir e inscribir oficialmente los nombres de quienes participarán en el mecanismo de selección de candidato.

En este periodo, los equipos jurídicos mantienen abiertos los escenarios legales que permitan garantizar la participación de todas las colectividades, especialmente la del partido Progresistas, cuya personería jurídica fue reconocida de forma condicionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según lo publicado por W Radio, el mandatario colombiano sostuvo además un encuentro previo en las instalaciones de Catam con los aspirantes Gustavo Bolívar y Susana Muhamad.

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial por
Gustavo Bolívar, precandidato presidencial por el Pacto Histórico - crédito Carlos Ortega/EFE

Allí, el foco estuvo en el crecimiento digital del exalcalde Daniel Quintero, cuyo auge en redes generó resistencia en algunos sectores del Pacto Histórico.

Petro zanjó el debate con una declaración tajante reproducida por W Radio: “En política se gana con campaña, y el único que veo en campaña es Quintero”.

Las divisiones persisten dentro del comité político del movimiento. Sectores internos insisten en la opción de suspender la consulta interna o moverla para 2026, lo que modificaría por completo la organización de las listas parlamentarias.

En respuesta, Petro recordó, también según W Radio: “La política es con votos, y a muchos se les olvidó la calle”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

El cronograma inmediato anticipa una nueva sesión este lunes, cuando los líderes se encontrarán en la sede del Polo Democrático para evaluar alternativas, incluyendo un eventual pedido a la Registraduría Nacional para extender el plazo de inscripción de candidatos a la consulta.

Ambientes de expectativa gravitan dentro de la coalición, mientras diversos sectores apuran negociaciones para consolidar consensos frente al próximo ciclo electoral, según las informaciones divulgadas por Caracol Radio y W Radio.

Recientemente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló en una entrevista que Roy Barreras y Daniel Quintero son los candidatos mejor preparados para dirigir el país, resaltando su conocimiento político y su experiencia en el Estado.

Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas dentro del oficialismo y entre miembros de movimientos alternativos. En redes sociales, el tema se volvió tendencia y abrió un debate sobre el futuro de la izquierda.

El exsenador Gustavo Bolívar, a través de su cuenta en X, expresó su desacuerdo con el respaldo que algunos sectores del petrismo brindan a Barreras y Quintero.

Bolívar apuntó que estas figuras no representan los valores progresistas promovidos por Gustavo Petro, especialmente respecto a la defensa de la diversidad sexual y la inclusión.

Además, Bolívar cuestionó que algunos aliados de la izquierda celebren decisiones y actitudes que antes rechazaban, como alianzas con la política tradicional y ataques hacia quienes piensan diferente.

Estas posturas evidencian divisiones internas en la izquierda colombiana, en un contexto donde se definen liderazgos clave para las elecciones de 2026.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoGustavo PetroConsulta presidencialElecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

David Racero sobre polémica por presunto uso indebido de recursos: “Pretenden deslegitimarme, presionar a los jueces y a los militantes del Pacto”

El representante aseguró que la oposición mantiene una campaña sistemática para minar la confianza ciudadana en el Pacto Histórico, con informaciones negativas en los medios de comunicación

David Racero sobre polémica por

La interpol expidió circular roja para la captura de Carlos Ramón González por el caso Ungrd

El exfuncionario, señalado por apropiación indebida y blanqueo de capitales, es requerido tras ser acusado de ordenar millonarios pagos ilícitos para influir en proyectos legislativos del gobierno Petro

La interpol expidió circular roja

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

La nueva indumentaria reemplazará la de color negro con líneas doradas y sería estrenada en uno de los clásicos contra Atlético Nacional o América de Cali

Millonarios volverá a vestir de

Cancillería de Colombia adelanta gestiones con México para ubicar a los cantantes B King y DJ Regio Clown

La ministra Rosa Villavicencio recalcó la disposición del Gobierno mexicano para adelantar la búsqueda de los dos artistas colombianos que se reportaron desaparecidos desde el 16 de septiembre de 2025

Cancillería de Colombia adelanta gestiones

Hermano del empresario Jorge Uribe reveló que la hija de la víctima “está haciendo daño a la familia”

Antonio Uribe dio detalles sobre la muerte de su hermano ocurrido en abril de 2025, en la ciudad de Cali

Hermano del empresario Jorge Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Karina García vivió momento incómodo

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Blessd llevará el ritmo a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: así será la presentación del colombiano

Deportes

Millonarios volverá a vestir de

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, luego de empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: los jugadores del plantel masculino del Real Madrid, tampoco estarán

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas