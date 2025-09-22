Mujer golpeó a su perro hasta dejarlo inconsciente y luego lo ahogó en la alberca

El animalito de raza cocker spaniel fue atacado brutalmente por su cuidadora - crédito Shutterstock

Un grave caso de maltrato animal tiene preocupados a los habitantes del sector de Fuente Santa, ubicado en El Salado (comuna Siete) en Ibagué, Tolima, debido a que allí, una mujer es señalada por sus vecinos de haber matado a golpes y ahogado a su perro, un cocker spaniel llamado Zeus.

El brutal acto ocurrió durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025 y generó alarma entre los vecinos, que no dudaron en alertar a las autoridades y demostraron su preocupación por la seguridad de los animales en esta y otras regiones del país, ante la cantidad de casos de maltrato que se han presentado.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario local El Olfato, la propietaria del animal habría atravesado un episodio de depresión antes de atacar a Zeus. Una de las denunciantes relató que la mujer “entró en depresión y mató a golpes al perro y lo ahogó en la alberca”; sin embargo, esta es solo una de las hipótesis que circulan ante lo ocurrido.

Del mismo modo, la denunciante indicó que la presunta agresora tenía dos machetes, lo que impidió que los residentes del sector intervinieran para intentar salvar al animal, pues los habría amenazado con utilizarlos en su contra si se atrevían a avanzar.

Así también, la testigo relató que, tras la muerte de Zeus, la mujer “cogió el perrito muerto, lo echó en una bolsa y lo dejó afuera del andén”, lo que preocupa a los colectivos animalistas y ciudadanía en general sobre la frialdad con la que actuó la atacante.

La reacción de la comunidad fue inmediata y los vecinos del popular barrio no solo expresaron su indignación y temor ante lo sucedido, sino que se comunicaron con las autoridades. Además, indicaron que la mujer ya había protagonizado conflictos previos en la zona, lo que demuestra la preocupación sobre posibles riesgos si no se toman las medidas correspondientes.

La Policía acudió al lugar tras recibir la denuncia, pero, según explicaron los uniformados a los residentes, la condición de salud mental de la presunta agresora limitó su capacidad de actuar de inmediato.

Los agentes indicaron que solo un familiar, acompañado de una ambulancia, podía trasladar a la mujer a un centro asistencial, lo que generó frustración entre los vecinos por la falta de una respuesta más contundente.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad solicitó la intervención urgente de la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Salud de Ibagué, pues exigen que se brinde atención médica a la mujer señalada y que se tomen acciones para proteger a los animales del sector y evitar que hechos similares se repitan. Con la demanda colectiva se espera que el caso de maltrato animal no quede impune y que se garantice la seguridad en el barrio.

El temor de los habitantes de Fuente Santa se centra en que la situación pueda representar un peligro mayor para la comunidad, por lo que insisten en la necesidad de una intervención oportuna de las autoridades.

Criminal que quemó vivo a su perro fue enviado a prisión

Durante el 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que entregó detalles sobre la decisión judicial que ordenó la reclusión de Iván Camilo Vallejo Bastidas en un centro carcelario tras conocerse los detalles del caso en el que se le señala como presunto responsable de la muerte de su animal de compañía en Pasto (Nariño).

De acuerdo con la información presentada por el ente judicial, el hombre habría provocado la muerte de su perro, llamado Sherlock, mediante un acto premeditado ocurrido el 13 de septiembre, cuando decidió conducirlo hasta el fuego hasta incinerarlo.