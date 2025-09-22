Colombia

Fiscalía citó a conciliación a sargento militar en retiro que denunció al Ministro de Defensa por supuesto tráfico de influencias

Alexander Chalá Sáenz deberá comparecer por acusaciones de falsedad y calumnia, mientras la Fiscalía analiza material probatorio sobre supuestos contratos irregulares

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

- crédito Colprensa/Redes sociales
- crédito Colprensa/Redes sociales

La Fiscalía General de la Nación citó al sargento retirado del Ejército Alexander Chalá Sáenz a una audiencia de conciliación, programada para el martes 23 de septiembre de 2025, frente a la denuncia interpuesta en su contra por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Según lo expuesto por el ente acusatorio, la citación obedece a una querella presentada por el funcionario del Gobierno Petro por los delitos de falsedad en documento privado, denuncia falsa contra persona determinada, así como por injuria y calumnia agravada.

El caso se remonta a inicios de agosto de 2025, cuando el militar en retiro publicó varias imágenes que evidenciarían conversaciones entre el actual jefe de cartera y el general (r) Eduardo Zapateiro.

En los mensajes se hablaría de tramitar un contrato directamente con Indumil (la Industria Militar) sin intervención del presidente de la República.

Uno de los fragmentos atribuidos a Zapateiro señala: “Es importante que ese contrato no pase por Presidencia. Todo directo con MDN”.

A esto, Sánchez habría respondido: “Mi general, tranquilo. Eso ya está organizado. Todo se hace como en años pasados: directo por Indumil. Presidencia no tiene por qué enterarse ni intervenir en el proceso”.

Ante la difusión de estos mensajes, el ministro de Defensa negó de manera categórica su veracidad y calificó las publicaciones como parte de una campaña calumniosa.

A través de su cuenta en X, Sánchez manifestó que “las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al Gobierno y corrupción, no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el Presidente de la República”.

