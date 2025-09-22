Así están las finanzas de los partidos políticos de cara a las elecciones 2026: estos son los más endeudados y los más ricos del país

Los partidos se alistan para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 y así están sus flujos de caja - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

En un año de baja actividad electoral, los partidos políticos en Colombia presentan realidades financieras dispares, donde la magnitud de sus patrimonios y deudas refleja tanto la dependencia de recursos estatales como la influencia de donantes privados, especialmente en periodos previos a elecciones.

Un análisis publicado por la revista Cambio sobre los informes más recientes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló que, aunque el Estado financia parte del funcionamiento de los partidos, la participación de empresas y personas naturales como donantes sigue siendo un factor determinante en la salud económica de las colectividades.

Ranking de partidos más endeudados y con mayor patrimonio

El listado de los partidos más endeudados en 2024 lo lidera el Partido Liberal, con obligaciones que ascienden a 16.568 millones de pesos, la mayoría contraídas con entidades financieras.

Solo en 2024, esta colectividad solicitó tres créditos de tres mil millones de pesos cada uno a Bancolombia para cubrir gastos de funcionamiento.

En 2023, el partido reportó dos créditos adicionales: uno con el Banco de Bogotá por 2.990 millones de pesos para financiar las elecciones territoriales y otro con Bancolombia por tres mil millones para funcionamiento.

Le sigue el Partido Conservador, que reportó una deuda de 11.517 millones de pesos, arrastrando créditos adquiridos en años anteriores.

El Partido de La U ocupa el tercer lugar, con deudas por 10.504 millones de pesos, superando su patrimonio líquido y reportando dos créditos con Bancolombia de cinco mil millones cada uno.

Cambio Radical y Alianza Verde completan el grupo de los cinco partidos con mayores pasivos, debiendo 6.308 y 3.013 millones de pesos respectivamente, según datos recabados por Cambio.