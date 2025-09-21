Colombia

Unidad para las Víctimas presenta cifras récord en reparación: más de 600.000 indemnizaciones en 2025

Con una inversión de $96.545 millones, la entidad cumplió con 3.025 pagos por sentencias judiciales que buscan restituir los derechos de las víctimas, consolidando un proceso de justicia integral

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Con una inversión de $96,545
Con una inversión de $96,545 millones, la Unidad para las Víctimas cumplió con 3,025 pagos por sentencias judiciales que buscan restituir los derechos de las víctimas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Unidad para las Víctimas –entidad colombiana encargada de coordinar la atención y reparación integral a los damnificados del conflicto armado interno– entregó un balance detallado de su gestión financiera correspondiente a 2025, al destacar una ejecución presupuestal del 37%. La entidad, encargada de la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, afirmó que, gracias a la priorización del Gobierno nacional, se alcanzaron logros significativos en la indemnización y apoyo a los sobrevivientes.

Según el informe de la Unidad, hasta la fecha se indemnizaron a cerca de 600.000 víctimas, con una inversión de $4,6 billones; de esta cifra, 29.042 indemnizaciones fueron ordenadas solo en el 2025, siendo que el 87% de esas indemnizaciones fueron realizadas en los últimos tres meses del año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además de las indemnizaciones, la Unidad cumplió con 3.025 pagos relacionados con sentencias judiciales, lo que representa una inversión de $96.545 millones. Estos pagos están destinados a la reparación de las víctimas dentro del registro de sentencias judiciales que ordenan la restitución de derechos.

Gracias a la gestión de
Gracias a la gestión de la Unidad para las Víctimas, más de 600,000 víctimas del conflicto armado en Colombia recibieron una reparación integral que supera los $4.6 billones - crédito Unidad para las Víctimas/Facebook

Apoyo humanitario y acompañamiento a hogares vulnerables

La Unidad también desarrolló importantes avances en la atención humanitaria, a través de su intervención, más de 20.325 hogares recibieron apoyos en especie y económicos. La inversión en esta área asciende a $17.327 millones, con el fin de atender a familias en situación de urgencia y vulnerabilidad.

De acuerdo con el comunicado oficial: “Estas ayudas han sido clave para brindar apoyo inmediato a las familias en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Las necesidades humanitarias son grandes, y nuestra prioridad es llegar a quienes más lo necesitan en el menor tiempo posible”.

Un punto relevante de la gestión de este departamento, fue que en 2025 hubo un retorno de 1.401 miembros del pueblo embera a sus territorios ancestrales en Chocó y Risaralda. Este proceso, considerado el más grande realizado hasta ahora con esta población, involucró el uso de 130 jeeps para trayectos rurales, 10 camiones para el traslado de enseres y la entrega de más de 3.000 raciones alimentarias durante el tránsito. Este retorno es un ejemplo de la reparación integral que incluye no solo la compensación económica, sino el apoyo logístico necesario para la reconstrucción de las comunidades.

La Unidad para las Víctimas
La Unidad para las Víctimas sigue consolidando la reparación integral a través de la entrega de bienes incautados, como kits familiares y telas, con el objetivo de fortalecer proyectos comunitarios en nueve departamentos del país - crédito Unidad para las Víctimas/Facebook

Estrategia “Del escritorio al territorio”

En el plan al interior de la unidad denominado “Del escritorio al territorio” —una estrategia que lleva la gestión institucional directamente a las comunidades rurales, escuchando sus necesidades y co-creando soluciones— es fundamental en el acercamiento de la oferta institucional a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. En los últimos tres meses, la Unidad entregó un total de 25.970 indemnizaciones, con un valor total de $293.000 millones, lo que representa el 87% de las indemnizaciones del año. Esta iniciativa permitió que las víctimas reciban sus reparaciones en sus territorios, agilizando los trámites y evitando que las personas tengan que desplazarse largas distancias.

El Gobierno destacó: “El propósito de esta estrategia es llevar la reparación a las víctimas de manera más directa, cercana y eficiente, reduciendo las barreras logísticas que a menudo dificultan el acceso a los derechos de las víctimas”.

Otro avance relevante ha sido la entrega de bienes incautados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a organizaciones de víctimas en nueve departamentos del país. Esta medida permitió que más de 800 kits familiares y 840 rollos de tela, valorados en $942 millones, sean destinados a fortalecer proyectos comunitarios y de autosostenibilidad.

La Fuerza Aérea Colombiana, en
La Fuerza Aérea Colombiana, en conjunto con la Unidad para las Víctimas, realizó un humanitario - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Así, en un esfuerzo por ampliar la atención a las víctimas en el extranjero, la Unidad reanudó en 2025 las jornadas presenciales de atención a colombianos desplazados en Venezuela, después de ocho años sin presencia institucional en ese país. En las ciudades de Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, se acompañó a 246 personas, con en el fin de marcar un avance significativo en la atención transnacional de la población víctima.

El Gobierno resaltó: “Los avances alcanzados en este 2025 son un reflejo del compromiso de la Administración con las víctimas. Cada acción tomada está orientada a darles respuesta efectiva y a fortalecer su proceso de recuperación integral”.

Temas Relacionados

Unidad para las víctimasVíctimas del conflicto armadoIndemnizaciónDianPoblacion emberaAyuda a damnificadosColombia-Noticias

Más Noticias

Antioquia: se registró un sismo de magnitud 4.6

El país se encuentra en una zona sísmica altamente activa, en donde convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Antioquia: se registró un sismo

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

En el video del operativo de la fallida captura de Oliver Lozano Serna se observan a algunos civiles identificados como miembros de una guardia campesina enfrentando a militares

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Visa americana subirá de precio en Colombia: conozca el incremento, la fecha y a quiénes afectará

El Congreso de Estados Unidos aprobó una normativa que actualiza los valores de trámites consulares, elevando el precio de la visa de no inmigrante y sumando una tarifa de integridad en casos específicos

Visa americana subirá de precio

Renta Joven inició nuevo ciclo de transferencias para más de 22.000 beneficiarios: estas son las personas que recibirán los pagos

Debido a la asignación presupuestal, el programa enfocará esfuerzos en garantizar la permanencia de los actuales beneficiarios, manteniendo estrategias de bienestar, movilidad social y prevención de fraudes en el proceso

Renta Joven inició nuevo ciclo

Nicolás Maduro le dio la espalda a Colombia y a Petro en la lucha antidrogas: envió carta a Donald Trump con polémicos resultados de incautación

El líder del régimen venezolano aseguró que está dispuesto a dialogar nuevos planes binacionales para impedir el envío de drogas desde Colombia, además de responsabilizar al país del incremento de cargamentos

Nicolás Maduro le dio la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino