Colombia

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

El jefe de Estado lanzó la petición a través de su cuenta de X, debido a la preocupación que generó la desaparición del artista en extrañas circunstancias sin información sobre su paradero

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La hermana del cantante compartió
La hermana del cantante compartió unas conmovedoras palabras con los seguidores del joven por su desaparición - crédito @bkingoficial/IG

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó el domingo 21 de septiembre una solicitud directa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que las autoridades mexicanas colaboren en la localización de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y de Jorge Herrera, quienes desaparecieron después de un concierto en Sonora.

El mandatario expresó su preocupación por el caso y urgió a las autoridades a trabajar en conjunto para lograr que los jóvenes sean hallados con vida. La información fue divulgada inicialmente por Infobae, que ha seguido el desarrollo del caso.

El presidente Gustavo Petro hizo
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Claudia Sheinbaum por la desaparición de B King - crédito @petrogustavo/X

A través de su cuenta oficial en la red social X, Petro hizo pública su petición, resaltando la relación de amistad y militancia política con Sheinbaum. En el mensaje, el presidente colombiano puso de relieve tanto la naturaleza binacional del caso como la dimensión humana de la desaparición.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, publicó Petro.

La desaparición de B King, que fue pareja de la DJ y empresaria Marcela Reyes, ocurrió en Sonora después de una presentación musical. Reyes, a través de declaraciones difundidas por sus redes, confirmó que el último contacto con Sánchez fue antes de su viaje a México y solicitó ayuda a las autoridades colombianas y mexicanas para agilizar su búsqueda.

Crece la preocupación por la
Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

Reyes manifestó su preocupación y pidió evitar especulaciones sobre las causas de la desaparición. Según información, tanto la Cancillería de Colombia como organizaciones civiles en México han recibido informes sobre el caso y mantienen coordinación para localizar a los dos colombianos.

En su publicación, Petro sugirió la posible intervención de “mafias multinacionales” vinculadas a la expansión del narcotráfico regional.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, expuso el jefe de Estado.

Incertidumbre por la desaparición de
Incertidumbre por la desaparición de B King, ex de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/IG

El mandatario insistió en que las autoridades mexicanas colaboren “para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”.

La desaparición de B King y Jorge Herrera forma parte de una ola de casos que ha levantado alarma entre los artistas y la comunidad colombiana residente en México.

El presidente Petro concluyó su mensaje solicitando a la sociedad mexicana y a las autoridades la mayor colaboración posible para encontrar a los jóvenes. “México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, señaló el mandatario.

Marcela Reyes y B King
Marcela Reyes y B King estuvieron casados y en una relación por casi 9 años - crédito @marcelareyes/IG

Hasta el momento, la presidenta de México no le ha respondido al mandatario colombiano la petición que lanzó para dar con el paradero del cantante.

Qué dijo la vidente Ayda Valencia

La vidente explicó que, al realizar el proceso de canalizar su energía, encontró un panorama desalentador. “Lamentablemente, veo oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro. Me da mucha sensación de angustia, de miedo. En la cabeza es todo el tiempo como ‘me van a matar, me van a matar, me van a matar’”, indicó.

Según explicó Valencia, “Para mí, ver oscuro, lamentablemente no es una buena señal. Para mí, creo, por lo que yo estoy sintiendo, él ya no está en este plano... Yo lo que siento es como si no estuviera vivo. Espero equivocarme. Espero que, no sea así, pero lamentablemente es lo que siento”, expresó.

Los contratos y cargos que

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro

Valerie Domínguez pone una emotiva

Irene Vélez reaccionó a demanda
Hallan explosivos cerca a la

La nueva controversia de Yina

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

