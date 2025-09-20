Tropas del Ejército fueron obligadas a retirarse de La Plata, Huila, tras asonada de civiles por presión de GAO-r Hernando González Acosta

La movilización forzada de tropas en La Plata, Huila, revela la presión de grupos armados ilegales en la región - crédito @Ejercito_Div5/X

En la mañana del sábado 20 de septiembre, la Quinta División del Ejército Nacional reportó la movilización forzada de tropas militares en La Plata, Huila, poniendo en evidencia la presión que ejercen grupos armados ilegales sobre la seguridad en la región.

Según la denuncia presentada ante las autoridades, aproximadamente 500 personas participaron en una asonada que obligó a los uniformados a abordar vehículos particulares, una situación que, de acuerdo con la información oficial, habría sido instigada por el GAO-r Hernando González Acosta.

El objetivo de este grupo, según la denuncia, es consolidar el control de corredores estratégicos provenientes del Cauca, lo que les permitiría fortalecer actividades ilícitas como el narcotráfico, así como perpetrar asesinatos, secuestros y extorsiones.

La acción de las tropas, según lo expuesto, busca impedir que estas economías ilegales continúen afectando a la población civil.

La denuncia formal ante las autoridades competentes solicita que se adelanten las investigaciones necesarias y se tomen medidas para proteger a los habitantes de la zona.

Despliegue militar en La Plata busca frenar amenazas a campesinos

El Ejército Nacional refuerza la seguridad en zonas rurales del occidente del Huila para proteger a la población campesina - crédito Ejército Nacional

La noticia de la asonada contra tropas del Ejército en La Plata, Huila, contrasta con el refuerzo de la presencia militar en zonas rurales del occidente del Huila anunciado el viernes 19 de septiembre por el Ejército Nacional, el cual marca una nueva etapa en la estrategia de protección para la población campesina de La Plata.

La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, intensificó el despliegue de tropas en el centro poblado Belén y en las veredas Villalozada, Gallego y La Guinea, ubicadas en la frontera con el departamento del Cauca.

Este despliegue responde a la necesidad de contrarrestar la actividad de grupos armados organizados residuales, cuya presencia ha representado históricamente una amenaza para la tranquilidad y los derechos de la población campesina.

La estrategia militar no se limita a la ocupación territorial. Las tropas mantienen patrullajes continuos y coordinan acciones con la Policía Nacional, incorporando vigilancia aérea mediante drones y el uso de tecnologías avanzadas.

El fortalecimiento de la red de participación ciudadana se suma a estas medidas, con el objetivo de anticipar cualquier amenaza y elevar los niveles de confianza y seguridad entre los habitantes. El Ejército Nacional asegura que cada rincón del Huila cuenta con soldados que cumplen la misión constitucional de proteger la vida, la integridad y los derechos de la población civil.

La presencia militar en la región también tiene un componente social e institucional. Según la Novena Brigada, la labor de los soldados garantiza que los campesinos sean escuchados y que sus demandas lleguen a los mandatarios locales y regionales.

De este modo, el Estado puede asegurar el acceso a programas, proyectos y acompañamiento destinados a fortalecer el desarrollo comunitario.

El Ejército Nacional ratifica su compromiso de trabajar de manera articulada con autoridades civiles, instituciones y la comunidad, para que el campo huilense continúe siendo escenario de progreso, esperanza y seguridad.

La operación integral en La Plata y sus alrededores busca consolidar la gobernabilidad y la presencia efectiva del Estado en zonas históricamente vulnerables.