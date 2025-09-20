Colombia

Procuraduría ordenó intervención especial en La Mojana y pidió a la Ungrd adoptar medidas urgentes ante crisis humanitaria

El Ministerio Público convocó a un comité extraordinario para evaluar las acciones frente a la emergencia en la región

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La Procuraduría sancionó a dos
La Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la Ungrd por omisiones en la atención del desastre - crédito Ocha y Colprensa

La Procuraduría General de la Nación instó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a implementar de manera inmediata acciones para atender la situación que desde hace años afecta a los habitantes de La Mojana, región que enfrenta graves consecuencias por inundaciones recurrentes tras la ruptura del dique conocido como ‘Caregato’, ocurrida en agosto de 2021.

Durante un Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, convocado por el Ministerio Público, se revisaron los avances de las obras en ejecución y se acordó que el Ministerio del Interior coordinará la articulación entre las instituciones responsables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El objetivo es garantizar una estrategia integral y sostenible que permita mitigar los daños ocasionados a las comunidades, que incluyen la pérdida de viviendas y cultivos, el desplazamiento de familias, la falta de conectividad entre veredas y la crisis económica en la región.

“Dentro de las acciones adelantadas por la Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial también se encuentra la realización de una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que tuvo como propósito conocer la estrategia de articulación que esa dependencia implementará para lograr el diseño y ejecución de una solución integral para La Mojana”, informó la Procuraduría.

El ente de control anunció que funcionarios visitarán la zona a finales de septiembre para dialogar con los habitantes y conocer directamente sus necesidades, con el fin de fortalecer el seguimiento a las medidas adoptadas por las entidades competentes.

Emergencia y daños en la región

El boquete pasó de 15
El boquete pasó de 15 metros iniciales a más de un kilómetro, causando inundaciones masivas - crédito Ocha

La crisis en La Mojana comenzó el 27 de agosto de 2021, cuando el río Cauca rompió el dique ‘Caregato’, generando un boquete que pasó de 15 metros iniciales a más de un kilómetro con el paso del tiempo. Este fenómeno desvió gran parte del caudal del río, provocando inundaciones masivas que afectaron miles de hectáreas productivas en municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia.

Desde entonces, la Ungrd ha desplegado ayudas humanitarias y ha intentado cerrar el boquete mediante diferentes obras, pero en cuatro años no se ha logrado una solución definitiva, a pesar de las inversiones realizadas. Esta situación ha ocasionado pérdidas significativas en actividades como la agricultura y la ganadería, pilares de la economía local.

Las dificultades también se han reflejado en tensiones entre la Ungrd y los contratistas, así como en sanciones impuestas por entes de control a exdirectivos de la entidad por la gestión del desastre. De hecho, en agosto la Procuraduría sancionó a Eduardo José González Angulo y a Javier Pava Sánchez, ambos exdirectores de la Ungrd entre 2021 y 2023, respectivamente, por omisiones en la atención de la emergencia.

Ambos exfuncionarios recibieron sanciones de tres meses de suspensión, pero al no estar en sus cargos deberán pagar el equivalente a ese periodo en salarios.

Inversiones y retos en la ejecución de obras

El objetivo final es implementar
El objetivo final es implementar una solución estructural que ponga fin a las inundaciones que afectan la zona desde hace más de cuatro años - crédito Juan Páez/Colprensa

Tras la llegada de Olmedo López a la dirección de la Ungrd en 2023, se firmó un contrato por más de $129.000 millones para construir un nuevo jarillón en ‘Caregato’. Aunque se avanzó en las obras, en 2024 se presentaron filtraciones que terminaron en un nuevo colapso del dique y en graves inundaciones.

Ese mismo año, Carlos Carrillo asumió la dirección de la entidad y lanzó un plan de choque para atender a los damnificados. Además, cuestionó la calidad de las obras realizadas, lo que derivó en la terminación unilateral del contrato, alegando que los diseños y métodos constructivos no cumplían con el objetivo de cerrar el boquete.

En 2025, la Ungrd anunció una inversión de $170.000 millones para un plan integral que busca mitigar riesgos, rehabilitar el ecosistema y fortalecer la economía local. Entre las acciones se incluye la ampliación del canal La Esperanza, que permitirá reducir la presión sobre el dique afectado.

Padres, docentes y líderes sociales
Padres, docentes y líderes sociales denuncian la crítica situación de las escuelas rurales en La Mojana - crédito Freepik

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 50%, lo que ha permitido canalizar parte del caudal y disminuir el riesgo de nuevas inundaciones. Esta fase es considerada clave para lograr una solución estructural a la crisis que afecta a La Mojana desde hace más de cuatro años.

Temas Relacionados

La MojanaCaregatoProcuraduríaUngrdCrisis humanitariaDesplazamientosInundacionesRío CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Las tensiones por la convivencia y el rigor de los retos deja ver los primeros roces entre las participantes

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Pedro Sánchez se pronunció a la problemática registrada en el municipio de La Plata, en Huila

Ministro de Defensa arremetió contra

Sacudida en la Policía Nacional: en firme la salida de 15 oficiales de la institución; estas son las razones

Las resoluciones emitidas por el Ministerio de Defensa detallan que los oficiales retirados permanecerán en nómina mientras culminan sus procesos administrativos y reciben la asignación de retiro correspondiente

Sacudida en la Policía Nacional:

Ayda Valencia se refirió a la desaparición de B-King: “No es una buena señal”

El cantante, expareja de Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido mientras se encontraba de viaje en México

Ayda Valencia se refirió a

Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Mientras el equipo es dirigido por Diego Arias, de manera interina, el club antioqueño busca el reemplazo de Javier Gandolfi y se interesaría en un entrenador con poca experiencia

Este es el sorpresivo candidato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa arremetió contra

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Ayda Valencia se refirió a la desaparición de B-King: “No es una buena señal”

Mon Laferte, Lucas Hill, Nine Inch Nails y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Así suena El Buen Pastor en Bogotá: reclusas compartieron sus canciones favoritas y por qué se identifican

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

Deportes

Así quedaría el Estadio Metropolitano:

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Esto gana Wilmar Roldán por pitar un partido de fútbol en la Liga Betplay: cuánto ganará en el Mundial 2026

Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League

No jugar en canchas sintéticas, la tendencia “médica” que han consolidado figuras como James Rodríguez y Neymar