Colombia

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

La cantante de reguetón mostró cómo disfruta de algunos momentos en su casa junto a su hija, mientras se prepara para el baby shower que realizará con el público en un centro comercial de Puerto Rico

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Las actividades que hace Natti
Las actividades que hace Natti Natasha con su primera hija - crédito @nattinatasha/IG

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram y TikTok, la artista Natti Natasha compartió “cosas que hago en mi tiempo libre”, un video en el que muestra algunas de las actividades que le gusta realizar con su primogénita durante los días de descanso y mientras espera la llegada de su segundo bebé.

En el clip aparecen la cantante de reguetón con su hija Vida Isabelle Pina Gutiérrez, nombre de la primera heredera de su relación con el productor musical Raphy Pina, mientras están disfrutando de una jornada de dispersión y encuentro familiar.

En las imágenes se aprecia que lo programado era un día de piscina en casa, ya que, al parecer, la pequeña deseaba utilizarla, a pesar de que el clima no era el ideal, pues Natasha aseguró que el agua estaba muy fría para su gusto.

Sin embargo, la artista decidió acceder a la actividad para complacer a su hija y se puso un traje de baño de dos piezas color rosado, mientras que a Vida la vistió con un enterizo blanco con flores y boleros.

Actividades de Natti Natasha junto a su hija cuando le queda tiempo libre - crédito @nattinatasha/TikTok

El agua estaba helada, pero por amor a nuestros hijos uno hace lo que sea”, escribió Natti en la descripción de la publicación que compartió en Instagram.

De acuerdo con la publicación, la artista no tiene muchas ganas de ingresar al agua por el clima que estaba haciendo, pero su hija sí se encuentra motivada y en varias oportunidades le indica que está feliz y que le parece que “está rica”.

Ante esto, Natasha trata de mostrarle alegría a su pequeña y de unirse a su emoción por pasar un espacio de descanso juntas en la piscina, mientras que su esposo Raphy las está grabando.

Finalmente, empiezan a jugar con el agua y divertirse aprovechando para sacarse unas fotos para recordar el momento en el futuro, las cuales también sacó el productor musical, pues es la persona que el último tiempo le hace postales a Natti Natasha.

Raphy le sacó postales emotivas
Raphy le sacó postales emotivas a Natti Natasha con su hija en un día de piscina - crédito @nattinatasha/IG

Por estos días la cantante de reguetón y su esposo están disfrutando de la próxima llegada de su segundo hijo y para esta oportunidad decidieron celebrar de una manera poco convencional, pues la pareja ha decidido transformar su baby shower en un evento público y solidario, abierto a toda la comunidad de Puerto Rico y a la diáspora dominicana.

La cita, que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en el Mall of San Juan, busca reunir a familias, amigos y seguidores en una jornada donde la música y la generosidad serán protagonistas, según indicaron en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

El evento no requerirá boletos ni ningún tipo de inscripción previa, ya que la única condición para participar será llevar un obsequio destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

Lo único que tienen que hacer para participar es tener un regalito para quienes más lo necesitan. Comida enlatada, juguete, Pamper... Y todo será donado a entidades benéficas de Puerto Rico”, explicó la cantante.

El baby shower de Natti Natasha y Raphy Pina será una fiesta benéfica con música en vivo y regalos para quienes más lo necesitan - crédito @nattinatasha/tiktok

Raphy Pina complementó la invitación al señalar que también se aceptará ropa en buen estado, enfatizando la importancia de cubrir diversas necesidades, mientras explicaban que las donaciones recolectadas durante la jornada serán entregadas a organizaciones benéficas locales, reforzando así el compromiso social de la pareja.

El programa de actividades, también detallado en el video publicado por Natti Natasha, contempla una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades. La animación estará a cargo de JD, mientras que Doctor Parto ofrecerá un espectáculo especial. Además, el motivador e ilusionista John Michael Colón participará en la jornada, y la música estará garantizada con la presencia de DJ Luian y la propia Natti Natasha, quien actuará junto a su banda en vivo.

Los organizadores también prometieron sorpresas, regalos y premios, con el objetivo de crear un ambiente festivo y familiar en el que todos los asistentes puedan disfrutar y bailar. Finalmente, indicaron que la decisión de abrir el baby shower al público responde al deseo de los artistas de compartir un momento personal más allá de las redes sociales.

