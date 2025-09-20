Colombia

Lotería de Medellín: resultados ganadores del viernes 19 de septiembre

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Por Rodrigo Gutiérrez González

El billete de la Lotería
El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los viernes, la Lotería de Medellín realizó el sorteo en el que entrega miles de millones de pesos en premios. Aquí están los resultados y descubra si se hizo de alguno de sus premios.

Fecha del sorteo: viernes 19 de septiembre de 2025.

Sorteo: 4801.

Premio mayo: 5321.

Protejasu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Para reclamar el premio debe acudir a las instalaciones de la Lotería de Medellín con el billete premiado y su cédula de ciudadanía. Si es inferior a los 20 millones de pesos puede reclamarlo en cualquier agencia distribuidora del país. El dinero se entrega a través de una transferencia bancaria.

Recuerda que tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el premio en la Lotería de Medellín.

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, cada viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Dos secos de mil millones de pesos.

Dos secos de 700 mil pesos.

Dos secos de 500 mil pesos.

Seis secos de 100 mil pesos.

Siete secos de 50 mil pesos.

10 secos de 20 mil pesos.

15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.

