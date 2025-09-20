Colombia

Iris Marín condenó divulgación de fotomontaje de Iván Cepeda en el que aparece vestido como guerrillero: “Intolerable”

La defensora de Pueblo aseguró que la difusión de la imagen del precandidato socava la democracia y pone en riesgo su vida

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La defensora del Pueblo, Iris
La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la difusión del fotomontaje de Iván Cepeda es un hecho de violencia política simbólica - crédito Mauricio Dueñas/EFE y @pedroviverost/X

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó la divulgación en redes sociales de una imagen alterada del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, en la que aparece vestido con traje camuflado, simulando pertenencia a un grupo armado ilegal. Marín calificó esta difusión como una amenaza para la democracia, poniendo en alerta a las autoridades frente a este tipo de contenidos que circulan en las plataformas digitales.

Esta es una asociación intolerable para una democracia. @DefensoriaCol rechaza esta imagen que se basa en un hecho falso que pone en riesgo a un aspirante de la izquierda, tan válido como todas las expresiones ideológicas, que enriquecen nuestra democracia. La imagen es violencia política, simbólica y puede alentar la violencia física”, escribió la defensora en su cuenta de X.

En su mensaje, la funcionaria solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades electorales investigar la circulación de la imagen, esclarecer su origen y detener la propagación de noticias e informaciones que carecen de veracidad. Esto, teniendo en cuenta que, según denunció Iván Cepeda en sus redes, un periodista identificado como Pedro Viveros fue el responsable de difundirla; sin embargo, el comunicador negó haber hecho el fotomontaje.

En la imagen de Iván
En la imagen de Iván Cepeda en la que está vestido como guerrillero también está incluido el precandidato Abelardo de la Espriella - crédito @pedroviverost/X

En ese sentido, la defensora del Pueblo instó a los creadores y amplificadores de este tipo de publicaciones a asumir la responsabilidad de sus actos, puesto que impactan negativamente en la vida de las personas y en las instituciones.

Además, llamó a los usuarios de redes sociales, a los sectores políticos, a las y los precandidatos presidenciales y a los medios de comunicación a no difundir mensajes que contengan información falsa, y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de manipulación visual o verbal dirigido contra figuras públicas.

Invitamos a todos los sectores a rechazar estos hechos. Hacerlo establece un límite ético que favorece la calidad de la democracia y a todos los sectores políticos. Marca las reglas de comportamiento de un debate democrático sano”, precisó Marín.

La defensora Iris Marín rechazó
La defensora Iris Marín rechazó la divulgación de una imagen de Iván Cepeda en la que aparece vestido como guerrillero - crédito @MarnIris/X

Iván Cepeda anunció denuncia contra el periodista que difundió la foto

Por su parte, el senador y precandidato presidencial negó estar involucrado con grupos al margen de la ley y solicitó al periodista presentar ante las autoridades competentes las pruebas que demuestran sus presuntos nexos con organizaciones guerrilleras, específicamente, con las extintas Farc, como se indica en la imagen. Advirtió que, en caso de no dar a conocer esa evidencia, lo denunciaría penalmente.

El comunicador respondió al aspirante, asegurando que no fue el autor de la imagen que fue modificada. En consecuencia, instó a Cepeda a hacer indagaciones antes de emitir denuncias de ese tipo. “Señor @IvanCepedaCast esa foto no es mía. Fue hecha por alguien que no fui yo. Así que averigüe bien antes de mandar mensajes como el que envió. Cordial saludo”, señaló.

El periodista Pedro Viveros aclaró
El periodista Pedro Viveros aclaró que no es el autor de la fotografía alterada en la que Iván Cepeda aparece vestido con traje de guerrillero - crédito @pedroviverost/X

El precandidato informó que, finalmente, acudirá a la Fiscalía General de la Nación para que el periodista sea investigado por difundir el fotomontaje. Recalcó que, según el artículo 222 del Código Penal, los delitos de injuria y calumnia también pueden ser indirectos, y se les atribuye a “publican, reproducen y repiten falsas imputaciones hechas por otros”.

En consecuencia, informó que el comunicador deberá asumir sus responsabilidades y responder ante la justicia, donde explicará y demostrará, con pruebas, si es o no el autor de la imagen que fue alterada para perjudicar al congresista.

“Señor Viveros: El uso arbitrario de mi imagen manipulada para endilgarme falsamente la pertenencia a un grupo armado ilegal es injurioso y calumnioso. Por tanto, será ante la Fiscalía que deberá explicar si este fotomontaje es suyo o no”, indicó Iván Cepeda.

El precandidato Iván Cepeda Castro
El precandidato Iván Cepeda Castro anunció acciones legales en contra del periodista Pedro Viveros por difundir una imagen de él, vestido de guerrillero - crédito @IvanCepedaCast/X

