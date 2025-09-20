Colombia

El álbum de estreno de Taylor Swift llegará a los cines de Colombia con ‘The Official Release Party of a Showgirl’

La cantante estadounidense confirma la proyección especial de su duodécimo álbum en cines, con material exclusivo y el debut mundial de un videoclip, disponible en más de cien países desde octubre. La fecha en Colombia está por confirmarse

Juan David Botia Méndez

La cuenta oficial de una reconocida sala de cine en Colombia reveló que la película de la cantante estadounidense llegará a sus sales - crédito @taylorswift/ Instagram

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que llegará acompañado de un evento especial en cines.

El documental y fiesta de estreno, titulada Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, se proyectará en salas seleccionadas a partir del 3 de octubre, coincidiendo con la publicación oficial del nuevo álbum.

El evento tiene una duración de 89 minutos y combina el estreno mundial del videoclip de la canción The Fate of Ophelia, material inédito sobre el proceso creativo y reflexiones personales de la artista.

Además, incluirá videos exclusivos y escenas tras bastidores que muestran la grabación del videoclip y la elaboración del disco. La propia Swift confirmó, minutos después de la noticia exclusiva publicada por Variety, que la celebración podrá verse en más de cien países durante el fin de semana del lanzamiento, del 3 al 5 de octubre.

'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' (@taylorswift)

Desde el anuncio del documental, varios fans de diferentes países empezaron a cuestionar si la cinta llegarían a las salas de sus ciudades, mismo caso con los miles de fans que tiene la artista en Colombia, quienes demostraron su interés en el documental con comentarios como: “porfa necesitamos esto en Colombia”, “Taylor, Colombia te ama, no nos olvides”.

Ante la expectativa, se sumó la cuenta de Music Trends Colombia con la publicación del cartel promocional y un mensaje que dice: “Aún no sabemos si llegará a Colombia”, lo que levantó más especulaciones entre los fans colombianos de la cantante de Anti Hero.

La cantante tuvo en cuenta a Colombia para el estreno del documental con el que estrenará su próximo trabajo de estudio - crédito @cinemarkcol/ Instagram

La cadena de cines Cinemark, con presencia en Colombia desde hace varios años, confirmó a través de su cuenta @cinemarkcol que la película estará disponible en sus salas en distintas ciudades del país. “Swifties ❤️❤️❤️ si, ella está de VUELTA EN CINEMARK. Prepárate porque @taylorswift😍 regresa a nuestras salas, próximamente más información 🍿🍿🍿“.

La noticia desató la euforia de los seguidores de la cantante ganadora del Grammy, que aseguraron estar preparados para la llegada del nuevo álbum. “Te amamos Cinemark 😍 ¡MÁS QUE LISTOS!“, ”Ustedes trabajan rápido, son Taylor Swift o que?“, ”Hagan lo posible para que sea la misma fecha plsss", “Porfa, que no sea tan costoso”, “GRACIAS POR ALEGRARME EL DIA, ¡LOS MEJORES! ❤️“, son algunos de los comentarios.

Según informa la cadena de cines, la cinta Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl estará disponible en todas sus salas de cine en el país, sin embargo, aún no se conoce si el estreno será igual en que el resto del mundo o llegará unos días después.

El documental llegará a más de 100 países incluido Colombia - crédito REUTERS/Andrew Kelly

En Estados Unidos, la distribución del documental ya está confirmada en 540 salas AMC Theatres y en cadenas como Cinemark y Regal, las cuales iniciarán las proyecciones en distintas franjas horarias. Variety detalló que las entradas tendrán un valor especial: 12 dólares, en referencia al duodécimo disco de estudio de la cantautora.

La lista de países que exhibirán el lanzamiento incluye Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Suiza, Austria, Bélgica, los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, donde la venta de entradas comenzará el próximo martes. Otros mercados, entre ellos varios europeos y América Latina, prevén proyecciones a lo largo de octubre, con fechas concretas aún por confirmar.

Los detalles detrás de ‘The Life of a Showgirl’

El álbum The Life of a Showgirl marca el duodécimo trabajo de estudio de Taylor Swift y está previsto para su lanzamiento global el 3 de octubre de 2025. Este proyecto fue concebido durante la etapa europea de la gira The Eras Tour en 2024, reflejando la energía y vitalidad que la cantante experimentó en ese periodo.

El disco incluye 12 canciones y cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter en la pista principal. La producción estuvo a cargo de Swift junto con los reconocidos productores Max Martin y Shellback, en una colaboración que no se veía desde el álbum Reputation de 2017.

Taylor presenta su nuevo disco de estudio bajo la producción de Max Martin - crédito Foto AP/Lewis Joly, archivo

El álbum estará disponible en diferentes formatos físicos y digitales, incluyendo ediciones en vinilo, casete y CD, cada uno con portadas y fotografías exclusivas. También habrá una edición digital especial en iTunes con material adicional detrás de cámaras

